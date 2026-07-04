Cancillería confirma tres peruanos fallecidos y siete desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

Un edificio dañado en el barrio de Playa Grande, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026, tras los dos terremotos del 24 de junio. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que tres ciudadanos peruanos fallecieron y otros siete permanecen desaparecidos tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio. La Cancillería señaló que continúa coordinando con las autoridades locales las labores de búsqueda y asistencia a los connacionales afectados.

A través de un comunicado, el sector precisó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas, encargada de los asuntos consulares, mantiene contacto permanente con los peruanos que requieren ayuda y realiza las gestiones necesarias para su evacuación.

Siete peruanos siguen desaparecidos

Según el reporte oficial, hasta el momento siete peruanos han sido reportados como desaparecidos, mientras que el fallecimiento de otros tres compatriotas fue confirmado por sus propios familiares.

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La Cancillería indicó que la búsqueda de los desaparecidos continúa en coordinación con las autoridades venezolanas, aunque las labores se desarrollan en medio de las dificultades propias de una zona de desastre.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú detalla la asistencia consular y humanitaria que brinda a ciudadanos peruanos afectados por terremotos en Venezuela. (Cancilleria)

Asistencia a 13 connacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó además que actualmente brinda asistencia a 13 ciudadanos peruanos, entre ellos niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes.

Asimismo, señaló que se ha dispuesto atención prioritaria para la familia de un menor de nacionalidad peruana afectado por la emergencia.

Pese a las limitaciones en las comunicaciones y el acceso a las zonas más golpeadas por el terremoto, la Sección de Intereses del Perú mantiene presencia en La Guaira, una de las regiones más afectadas, desde donde continúa coordinando acciones de apoyo.

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Cancillería exhorta a usar correo y WhatsApp

Debido a la alta demanda de consultas y a las interrupciones en las comunicaciones, la Cancillería informó que la línea telefónica de emergencia se encuentra congestionada.

Por ello, exhortó a los familiares de los peruanos afectados a utilizar los canales alternativos habilitados, como el correo electrónico institucional y el servicio de WhatsApp, para agilizar la atención de los casos.

Asimismo, recordó que la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno peruano se entrega a las autoridades venezolanas, encargadas de distribuirla de acuerdo con las necesidades de la población y priorizando las zonas más afectadas por los terremotos.

El resultado de los dos terremotos en Venezuela

Una imagen tomada desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Imagen vía REUTERS. ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVOS

Al 3 de julio de 2026, nueve días después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, el país continúa en una fase crítica de búsqueda, atención a damnificados y recuperación.

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Los balances oficiales más recientes elevan la tragedia a 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridas y alrededor de 15.000 personas que perdieron sus viviendas, mientras cientos de rescatistas nacionales e internacionales continúan removiendo escombros en La Guaira, Caracas y otras localidades afectadas. Las autoridades reconocen que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días, por lo que gran parte de los esfuerzos se concentra ahora en la identificación de víctimas, la atención de los damnificados y la reconstrucción de las zonas devastadas.

Uno de los mayores desafíos sigue siendo la identificación de personas desaparecidas. Aunque el Gobierno no ha difundido un balance consolidado de desaparecidos, los equipos forenses enfrentan dificultades para recuperar e identificar cuerpos, mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos en hospitales, albergues y centros de atención.

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En el plano material, el Gobierno venezolano informó que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron totalmente, y que el costo de la reconstrucción superará los 6.700 millones de dólares. Además, se habilitaron refugios temporales y continúa llegando ayuda humanitaria y equipos de rescate enviados por varios países.