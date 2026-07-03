Keiko Fujimori da su primer discurso como presidenta electa: “Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”

En su primer pronunciamiento como Presidenta Electa, Keiko Fujimori presenta a su equipo de transferencia de gobierno y anuncia la creación de la Oficina de la Presidenta Electa para iniciar de inmediato el trabajo de diagnóstico y toma de decisiones. - TV Perú

Keiko Fujimori afirmó este viernes que el próximo gobierno debe estar “a la altura de los desafíos que enfrenta el Perú” y sostuvo que, tras el cierre de la etapa electoral, su equipo comenzará de inmediato el trabajo de transición, aunque la asunción del mando esté prevista para el 28 de julio. “Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, sostuvo.

En ese marco, anunció la puesta en marcha de la oficina de la presidenta electa, que —según explicó— liderará junto al equipo que la acompañó en el pronunciamiento. Precisó que Miky Torres participará “en representación de la plancha presidencial” y que delegó en Marco Vinelli la tarea de ser el jefe del equipo de transferencia de gobierno.

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La oficina de la presidenta electa y el equipo de transferencia

Fujimori definió la misión del equipo como la de “ordenar el proceso de transición” para que, al asumir el gobierno, exista claridad sobre “dónde actuar primero”, cuáles serán las prioridades y cómo responder con “rapidez y responsabilidad”. En su mensaje, señalóque “los problemas de los peruanos no pueden esperar” y aseguró que el primer paso será conocer con precisión el estado que recibirá la nueva administración.

“Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”, indicó. Pero aseguró que el proceso no se limitará a lo administrativo: también algo que denominó “diagnóstico humano” que, según dijo, buscará incorporar una mirada directa sobre las necesidades de la población.

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Keiko Fujimori en su primer discurso como presidenta electa

Diagnóstico técnico, diálogo y promesa de transparencia

La presidenta electa aseguró que el diálogo “se va a intensificar” con autoridades regionales y locales, así como con emprendedores, empresarios y trabajadores. “Todos los que quieran aportar al Perú, más allá de las banderas y colores políticos” serán parte de esa etapa, afirmó, al describir un esquema de intercambio que pretende ampliar interlocutores durante la transición.

Fujimori prometió que el proceso se desarrollará con “absoluta transparencia” y que la ciudadanía será informada de manera permanente mediante “nuestros canales oficiales de las redes sociales” y a través de los medios de comunicación. En esa línea, enfatizó que el objetivo será reportar “cada avance de esta transición” para marcar un ritmo de trabajo desde el inicio del período posterior a la proclamación.

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También planteó una definición política sobre la continuidad de políticas públicas: “El Perú no comienza cada cinco años”. Con ese argumento, afirmó que identificará “todas las buenas prácticas, las iniciativas y los proyectos que han dado resultados” para que puedan continuar y fortalecerse. “Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse sin importar quién lo inició”, sostuvo, y lo definió como un “principio” de su gobierno: “construir sobre lo bueno y corregir todo aquello que no ha funcionado”.

JNE declaró ganadora a Keiko Fujimori

Orden, Estado digital y mensajes al exterior

En otro tramo del discurso, la lideresa de Fuerza Popular retomó una idea que, según dijo, fue central en la campaña: “orden”. Afirmó que el país necesita recuperar el orden “en sus calles, en sus instituciones y el Estado”, y describió un Estado que no aparezca solo ante emergencias, sino que “planifique, prevenga y actúe a tiempo”.

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Fujimori delineó, además, una propuesta de gestión basada en tres ejes: “un gobierno abierto, digital y cercano”. Explicó que lo “abierto” implicará que los ciudadanos conozcan cómo se toman decisiones y se administran recursos públicos; lo “digital”, la simplificación de trámites y la reducción de la burocracia; y lo “cercano”, la presencia territorial como parte del acto de gobernar: “sentir, escuchar, dialogar y estar presente allí donde más se necesita”.

Al cierre, agradeció los saludos de “distintos presidentes y jefes de estado del mundo” y afirmó que trabajará con ellos para fortalecer “lazos de amistad, cooperación y confianza”. “Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”, dijo, y convocó a “mirar hacia adelante” para construir un país “más seguro, más próspero y más unido”. “Que Dios bendiga al Perú. Muchas gracias”.

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El mensaje se produjo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara este viernes a su plancha presidencial como ganadora del proceso electoral. En el lugar estuvieron Miguel Torres, “segundo vice-vicepresidente de la República”, y Marco Vinelli, quien —según se informó— será el jefe del proceso de transferencia. La transferencia oficial se realizará el 28 de julio, cuando el gobierno interino de José María Balcazar le transfiera el mandato.