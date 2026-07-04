Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Christian Cueva contesta si le obsequió ‘carrazo’ a Pamela Franco: “No soy duro para los regalos”.

Christian Cueva respondió ante cámaras si le obsequió una camioneta a Pamela Franco por su cumpleaños y, aunque inicialmente descartó haber comprado la camioneta, terminó dejando una frase que alimentó las dudas.

El futbolista fue abordado por el programa ‘Amor y Fuego’ y, frente a Rodrigo González y Gigi Mitre, intentó marcar distancia de los detalles materiales del festejo, pero a la vez se defendió de cualquier etiqueta de “tacaño”. “No soy duro para los regalos”, remarcó.

El intercambio se dio luego de que se comentara públicamente la aparición de una lujosa camioneta asociada al cumpleaños de la cumbiambera, quien celebró sus 38 años. En ese contexto, el reportero le preguntó directamente a “Cuevita” si el vehículo había sido un regalo suyo.

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La respuesta del jugador fue, primero, una negación que apuntó al trabajo y esfuerzo de la cantante: “No, todo mundo sabe que Pamela trabaja y es algo que admiro de ella”, indicó, dejando entrever que el auto habría sido adquirido por Franco y no entregado por él.

Sin embargo, segundos después, el futbolista pareció recalcular su postura ante la insistencia y el foco mediático del tema. Ya no se concentró únicamente en desmentir el regalo, sino en subrayar que no tiene problema con obsequiar cosas a quienes quiere. “No soy duro para los regalos”, dijo, aunque evitó precisar qué le dio exactamente a la artista en esa fecha.

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Cueva también enfatizó que no se siente obligado a explicar qué se regalan entre ellos, ni a exponer su intimidad como pareja para alimentar titulares. “No tenemos que decir quién regala a quién o qué hacemos con nuestras vidas”, acotó. El reportero insistió, pero él mantuvo la misma línea: no confirmar, no revelar y no entrar en el juego de la especulación.

“Eso no se puede decir, son cosas muy personales”, afirmó cuando le preguntaron por el regalo. Incluso descartó una opción concreta que le sugirieron: “(¿Fue una sortija?) No”. Y cerró con una frase que buscó llevar el tema hacia un plano emocional, no económico: “De las cosas que yo puedo regalar, es algo que lo hago de corazón, sin tener que ver lo que cuesta, sin importar lo que cuesta”.

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Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura. Captura: Amor y Fuego.

Un “no” que abrió otra lectura: el trabajo de Pamela Franco y la negativa a detallar el regalo

El primer momento clave de la entrevista fue la negación inicial. Cueva no solo dijo que no, sino que lo acompañó de un argumento: Pamela Franco trabaja y él admira eso de ella. Al afirmarlo, deslizó la idea de que la camioneta no sería un obsequio, sino un logro propio de la cantante.

“No, todo mundo sabe que Pamela trabaja y es algo que admiro de ella”, indicó. La frase funciona como un doble mensaje: por un lado, lo libera de confirmar un “regalazo” millonario; por otro, protege la narrativa de Franco como una artista que se sostiene por sí misma, sin necesidad de depender de un futbolista.

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Sin embargo, al no decir de forma explícita “ella se lo compró” o “yo no se lo regalé”, la respuesta quedó en zona gris. La interpretación pública quedó abierta: o el auto fue comprado por ella, o el tema es más complejo de lo que parece y él prefirió no confirmarlo.

Esa ambigüedad se sostuvo durante el resto del diálogo: Cueva insistió en que no hablará de regalos, y en que la relación está en una etapa donde lo importante es el vínculo, no el “qué” y el “cuánto”.

“No soy duro para los regalos”: la frase con la que Cueva se defendió de las críticas

Tras la negación inicial, llegó el giro. En cuestión de segundos, Cueva incorporó un elemento que cambió el tono: no quería quedar como alguien que no gasta, no comparte o no es detallista. “No soy duro para los regalos”, remarcó.

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Ese tipo de frase suele aparecer cuando el entrevistado percibe que lo están empujando a un lugar incómodo: si niega el regalo, puede ser visto como indiferente; si lo confirma, queda expuesto. La salida intermedia fue defender su disposición a regalar, pero sostener el secreto sobre lo que efectivamente entregó.

La insistencia del reportero —“¿qué le regaló?”— no cambió la postura: “Eso no se puede decir, son cosas muy personales”. El futbolista buscó cerrar el tema con una idea que suena a declaración de principios: el valor del regalo no es su precio, sino la intención. “Lo hago de corazón, sin tener que ver lo que cuesta”, sostuvo.

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Cueva sostuvo que no tienen obligación de revelar qué se regalan: “No tenemos que decir quién regala a quién”. Captura: Amor y Fuego.

El romance en foco y una estrategia clara: no alimentar más titulares

El discurso de Cueva en 'Amor y Fuego’ tuvo un eje recurrente: poner un límite. No por agresividad, sino por decisión. El futbolista repitió que no tienen por qué explicar qué hacen “con sus vidas”, y que su prioridad es vivir la relación en privado, sin abrir cada detalle al debate.

“No tenemos que decir quién regala a quién”, afirmó, y con ello colocó el tema en su sitio: lo que para la televisión es contenido, para ellos es intimidad. Bajo esa misma lógica, evitó revelar el supuesto “regalazo” y también evitó entrar en teorías sobre el vehículo.

Al cierre, Cueva “echó flores” a Pamela Franco y reforzó la imagen de pareja unida. “Estoy admirado de Pamela por la mujer que es, por la persona que es y apoyándolo en todo lo que puedo”, dijo.

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