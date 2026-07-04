A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: semifinal vuelta por Liga Femenina 2026.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a enfrentar hoy, sábado 4 de julio, en la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las ‘blanquiazules’ llegan con ventaja tras imponerse en el partido de ida, mientras que las ‘leonas’ intentarán revertir la serie ante su hinchada en el estadio Monumental de Ate.

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El segundo encuentro definitorio del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se disputará a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, Lima. Este clásico será determinante para conocer al primer finalista del certamen y se espera una importante presencia de público en las tribunas.

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La organización estableció horarios ajustados para diferentes países de la región: el partido iniciará a las 17:00 horas en México; a las 18:00 horas en Ecuador y Colombia; a las 19:00 horas en Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 20:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Canal TV de Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 será transmitido en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción digital permite a los aficionados seguir el partido en tiempo real y de manera gratuita desde cualquier lugar, sin restricciones geográficas.

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Bicolor+ también ofrecerá la transmisión íntegra de las semifinales del torneo, brindando la posibilidad de ver cada jugada y el desarrollo completo de la competencia por internet con solo un clic.

Infobae Perú complementará la cobertura con contenido especial en su sitio web, que incluirá la previa del partido, seguimiento minuto a minuto, videos de goles, incidencias y todos los detalles de esta primera semifinal, para mantener informados a los seguidores sobre cada momento relevante del torneo.

Canales que transmitirán las semifinales de la Liga Femenina 2026.

¿Cómo quedó la primera semifinal?

Universitario cayó por la mínima diferencia ante Alianza Lima en la ida de la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El partido, disputado en el Estadio Hugo Sotil, terminó 1-0 a favor de las ‘blanquiazules’, que sacaron ventaja gracias a un gol de Nisa Marquínez. La delantera colombiana definió con potencia tras un tiro de esquina y varios rebotes en el área, dando a las ‘íntimas’ una ligera ventaja de cara al duelo de vuelta.

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El resultado toma un matiz especial considerando el rendimiento previo de ambos equipos. Universitario llegó a esta instancia como líder invicto de la fase regular, con 28 puntos, 55 goles a favor y solo cuatro en contra, perfilándose como candidato principal al título. Alianza Lima, en cambio, clasificó a los playoffs como cuarta, sumando 20 puntos, en una campaña por debajo de sus expectativas para un equipo bicampeón.

Revive las mejores jugadas y el único gol del partido entre Alianza Lima y Universitario. Nisa Marquínez anotó el tanto que le dio la victoria a las blanquiazules en el clásico del fútbol femenino peruano. - Bicolor

La historia reciente entre ambos refleja un duelo equilibrado, con dos triunfos para Alianza Lima, dos empates y una victoria para Universitario en los últimos cinco enfrentamientos. En el Apertura 2026, la ‘U’ se impuso 3-1 en Matute, pero las blanquiazules respondieron con un 3-1 en la final de ida de la Liga Femenina 2025 y un empate 2-2 en la vuelta que les permitió consagrarse bicampeonas. Con la ventaja mínima, el ‘equipo del pueblo’ afrontará la revancha con la ilusión de alcanzar una nueva final, mientras las ‘leonas’ buscarán revertir la serie ante su gente.

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