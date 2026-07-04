Terremoto en el Pacífico: cómo sería la respuesta ante un posible tsunami frente a Perú

Este reportaje informativo presenta una conductora en un estudio de televisión y un experto uniformado. Se muestran imágenes de simulaciones de tsunamis, mapas costeros con nombres de ciudades como Callao, y sistemas de monitoreo. El programa aborda los protocolos de emergencia y la preparación ciudadana ante posibles sismos y tsunamis en zonas costeras.

Un eventual sismo de gran magnitud frente a la costa central de Perú podría desencadenar un tsunami capaz de impactar todo el litoral en pocos minutos, según simulaciones recientes difundidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina. Este escenario plantea preguntas urgentes acerca de la capacidad de respuesta oficial y el nivel de preparación ciudadana ante una amenaza para la que no existe sistema de aviso con suficiente anticipación.

Simulaciones advierten sobre tiempos críticos para Lima y Callao

Las modelaciones incluidas en el último informe técnico identifican un punto sensible para la capital, Lima, y el puerto de Callao. Un sismo frente a esta región podría provocar la llegada de las primeras olas entre 10 y 15 minutos después del evento principal. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, este margen tan estrecho reduce drásticamente la ventana útil para evacuar zonas vulnerables. El tiempo total de respuesta institucional, que incluye la cadena de comunicación entre organismos técnicos y de emergencia, se estima en aproximadamente 24 minutos.

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Un mapa de la costa de Lima y Callao ilustra una simulación de inundación con zonas de riesgo y rutas de evacuación hacia puntos de refugio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo opera el sistema de monitoreo y alerta ante tsunamis

El sistema nacional de alerta de tsunamis depende de información sísmica captada tanto a nivel nacional como internacional. Una vez detectado un evento, se ingresan datos como magnitud, coordenadas, profundidad y hora en programas especializados, lo que permite estimar la altura de la ola y calcular los tiempos de arribo a distintas localidades del litoral. El protocolo exige coordinación inmediata entre varias entidades, como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la autoridad hidrográfica. El IGP dispone de hasta ocho minutos para comunicar los parámetros obtenidos por sus sensores, mientras que la autoridad hidrográfica cuenta con un periodo similar para analizar los datos y definir si el sismo puede originar un tsunami.

El margen de tiempo para evacuar: una carrera contra el reloj

La respuesta a la pregunta central sobre la existencia de un sistema de alerta es afirmativa, según el reporte citado. Sin embargo, la utilidad de la alerta se ve condicionada por el escaso margen de tiempo. En el caso de Lima y Callao, el arribo de las primeras olas en solo 10 a 15 minutos convierte la evacuación en un desafío logístico y humano. Un especialista consultado por el informe resumió el dilema: “No es que nuestro sistema no funcione. No podemos prever, digamos, no con la antelación cuándo y dónde y en qué lugar y a qué hora exacta va a pasar”. El límite fundamental es que los sistemas de alerta solo analizan eventos una vez ocurridos, sin capacidad para anticipar el momento exacto de un terremoto.

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Una señal de evacuación por tsunami con mapa de rutas y una marca de "Zona de riesgo" en el suelo dirigen hacia áreas seguras en la costa central del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación ciudadana: la otra mitad de la ecuación

El reporte hace énfasis en la preparación de la población como un componente básico de la respuesta. Acciones como identificar rutas de evacuación, buscar zonas elevadas y participar en simulacros pueden marcar la diferencia en un escenario real. Se subraya la importancia de que habitantes y visitantes de la costa tengan claras las rutas y puntos de refugio disponibles. Además, se promueve el uso de herramientas digitales de consulta pública, como las cartas de inundación del Centro Nacional de Alerta de Tsunami de la Dirección de Hidrografía y Navegación, que se encuentran organizadas por regiones y localidades.

Las cartas de inundación y la visualización del riesgo

Las cartas de inundación permiten visualizar hasta dónde podría penetrar el mar tras un sismo de gran magnitud. El informe utiliza como ejemplo la carta de Ancón, donde una franja marcada en rosa delimita el área que sería cubierta por el agua ante un tsunami originado por un sismo de 8,5. La información no solo señala la extensión potencial del desastre, sino que también ofrece detalles sobre áreas de evacuación y puntos de refugio, diseñados para que la población sepa de antemano hacia dónde desplazarse en caso de emergencia.

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Un reloj digital en la Costa Verde de Lima marca una cuenta regresiva de 15 minutos, mientras señalética indica la ruta de evacuación y zona segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas en la señalización y dificultades para evacuar

El contraste entre la planificación y la realidad se hace evidente en sectores como la Costa Verde. Durante un recorrido por la zona, varias personas manifestaron la ausencia de señalización adecuada para evacuar rápidamente. Un testimonio recogido para el informe fue claro: “Acá todavía no veo rutas de evacuación”. Otro vecino advirtió sobre las dificultades para escapar por determinadas estructuras: “Si tú subes el puente no vas a llegar porque se va a caer todo”. Estas declaraciones reflejan la brecha existente entre la teoría y la práctica en la gestión del riesgo.

Factores estructurales: informalidad y autoconstrucción multiplican el peligro

El informe concluye identificando un problema estructural que agrava la vulnerabilidad ante un evento de estas características. La informalidad y la autoconstrucción en muchas zonas costeras complican la protección de la vida de la población. Edificaciones levantadas fuera de norma, sin supervisión técnica ni criterios de seguridad, aumentan el riesgo de daños y dificultan la evacuación oportuna en caso de tsunami. La ausencia de regulación adecuada deja a miles de familias expuestas a consecuencias potencialmente catastróficas.

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El desafío de una respuesta integral

La amenaza de un tsunami tras un gran terremoto frente a la costa de Perú instala la necesidad de fortalecer tanto la capacidad de respuesta institucional como la cultura de prevención en la sociedad. Los márgenes de tiempo son cortos y la eficacia de las alertas depende tanto de la tecnología como de la preparación de cada persona en la zona de riesgo. La combinación de monitoreo técnico, planificación territorial y educación ciudadana aparece como el único camino para reducir el impacto de un evento que puede desarrollarse en cuestión de minutos.