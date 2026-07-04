Escolares y docentes de un colegio terminaron intoxicados en Moquegua

El incidente ocurrió después de una actividad organizada por el Día del Maestro, donde se consumió arroz chaufa preparado para la ocasión (Créditos: Exitosa)

Ocho personas vinculadas a la institución educativa Juan XXIII de Moquegua, entre docentes y estudiantes, fueron trasladadas al Hospital II de Salud tras presentar síntomas de una presunta intoxicación. El episodio se registró luego de una actividad realizada por el Día del Maestro, mientras personal de salud inició las evaluaciones para determinar qué originó el cuadro reportado.

De acuerdo con la información preliminar difundida por Exitosa, durante la celebración se consumió arroz chaufa preparado para la ocasión y en un primer momento se informó que los afectados eran únicamente profesores. Sin embargo, luego, se confirmó que entre los pacientes también se encontraban escolares, por lo que el caso quedó bajo seguimiento médico y a la espera de mayores precisiones.

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Según el reporte del medio, tanto profesores como alumnos adolecidos fueron derivados al hospital donde continúan recibiendo atención médica. En paralelo, el equipo de salud mantiene las indagaciones para identificar las causas que habrían provocado los síntomas, en el contexto de la actividad conmemorativa y del consumo de alimentos señalado en la información preliminar.

Inicialmente se informó que los afectados eran solo profesores, pero luego se confirmó que también había escolares entre los atendidos - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

De la misma forma, Moquegua TV agregó que en el lugar se encontraban también unidades del cuerpo de bomberos, además de una ambulancia identificada del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que asistieron al auxial del personal del colegio.

Hasta el momento, no se han informado resultados concluyentes sobre el origen del cuadro presentado por los afectados. Las acciones se concentran en esclarecer lo ocurrido y en el control médico de quienes fueron llevados para evaluación, mientras se recaba información que permita establecer con precisión el factor que desencadenó la presunta intoxicación.

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Bomberos y ambulancia participaron en la atención de la emergencia - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Caso similar en Moquegua

Un episodio similar se reportó en Cusco el 23 de junio de 2026, cuando al menos 80 estudiantes de la institución educativa Túpac Amaru, en el distrito de Cusipata (provincia de Quispicanchi), resultaron afectados tras consumir un medicamento que no habría sido prescrito durante una actividad escolar. El hecho generó preocupación entre padres de familia y autoridades locales por la aparición de síntomas en los menores.

De acuerdo con versiones recogidas entre padres de familia, los escolares participaban en una actividad vinculada a una “supuesta desparasitación” cuando se produjo la ingesta del fármaco. La situación llevó a que varios estudiantes fueran derivados a establecimientos médicos de la ciudad del Cusco para recibir atención y evaluación clínica.

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La Gerencia Regional de Salud de Cusco informó de manera preliminar que los escolares presentaron síntomas como visión borrosa, dolor abdominal, somnolencia y sequedad bucal, compatibles con una posible reacción adversa al medicamento ingerido. En esa actualización, se indicó que los menores fueron estabilizados y permanecían bajo observación médica como medida de precaución.

La primera atención, según la misma fuente, se brindó en el centro de salud de Cusipata, con apoyo del personal de salud de Cusipata y Quiquijana, además de equipos de emergencia desplegados para atender el reporte. Asimismo, se detalló que 19 estudiantes fueron trasladados a los hospitales Antonio Lorena, Regional del Cusco y Túpac Amaru, donde permanecieron en observación y recibieron atención especializada.

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