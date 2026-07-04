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Universitario vs Sport Boys se suspendió: ¿por qué no se jugará el amistoso previo al Torneo Clausura 2026?

La ‘U’ informó que el duelo con los ‘rosados’ ya no se llevará a cabo este sábado 4 de julio. Este duelo era el segundo para los ‘cremas’ dentro de su preparación para llegar en óptimas condiciones al arranque del campeonato

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Universitario vs Sport Boys.
Universitario empató 0-0 con Sport Boys en el Callao por el Torneo Apertura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Todo estaba listo para que Universitario de Deportes juegue su segundo amistoso con Sport Boys previo al inicio del Torneo Clausura 2026, pero los planes cambiaron de último momento. La ‘U’ informó que el duelo de preparación de hoy, sábado 4 de julio, quedó suspendido generando muchas reacciones.

El choque con la ‘Misilera’ se iba a realizar en Campo Mar y era la oportunidad para que Héctor Cúper siga probando a sus jugadores. Sin embargo, el gran ausente será Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ viajó a Italia por temas personales.

Cabe destacar que los ‘cremas’ se enfrentaron a Atlético Grau y obtuvo un triunfo por 1-0 con golazo de Jordan Guivin. El DT usó sorpresiva alineación y escogió como dupla ofensiva a Lapadula y Edison Flores.

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El contundente motivo por el que se canceló el amistoso

Universitario de Deportes emitió un comunicado informando que el duelo con Sport Boys quedó suspendido por temas internos del cuadro del Callao. Se pudo conocer que los jugadores de la ‘Misilera’ decidieron no jugar el amistoso porque no les pagan, tomaron esa drástica decisión por el incumplimiento de pagos, según Gustavoo Peralta,

“Se informa que el partido de preparación frente a Sport Boys, programado para este sábado 4 de julio en Campo Mar U, ha sido suspendido luego de que el club visitante comunicara hoy la cancelación del encuentro debido a temas internos de su institución”, se lee en el comunicado que publicó la ‘U’ en sus redes sociales.

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Comunicado de Universitario de la suspensión del Universitario vs Sport Boys.
Comunicado de Universitario de la suspensión del Universitario vs Sport Boys.

¿Por qué Gianluca Lapadula no está entrenando con Universitario?

La reciente ausencia de Gianluca Lapadula en los entrenamientos de Universitario de Deportes despertó inquietud entre los seguidores del club. Sin embargo, la razón fue aclarada poco después por fuentes cercanas a la institución.

El delantero ítalo-peruano se encuentra en Italia para resolver temas personales, un viaje autorizado previamente por el club antes de su llegada a Lima. Héctor Cúper, entrenador del equipo, ya estaba al tanto de este permiso y dio su visto bueno, según informó el periodista Gustavo Peralta.

El atacante tiene programado su regreso para el lunes 6 de julio. En consecuencia, el cuerpo técnico aprovechará este encuentro para ensayar nuevas opciones en la delantera, buscando alternativas que puedan complementar el sistema de juego.

En cuanto a su futuro inmediato, el ‘Bambino’ volverá a estar disponible para el partido internacional frente a Millonarios el sábado 11 de julio. Su participación en ese duelo ha sido confirmada por el club, despejando cualquier duda sobre su continuidad en la pretemporada.

Gianluca Lapadula, vestido con indumentaria de entrenamiento, realizando sus primeros trabajos en Campo Mar. - Crédito: Universitario
Gianluca Lapadula, vestido con indumentaria de entrenamiento, realizando sus primeros trabajos en Campo Mar. - Crédito: Universitario

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