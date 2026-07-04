Roberto Sánchez plantea libertad de Pedro Castillo como condición para diálogo con Keiko Fujimori

Un montaje fotográfico presenta al político peruano Roberto Sánchez, al expresidente Pedro Castillo en un recuadro y a una mujer, en un contexto de figuras políticas de Perú. (Infobae)

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien ha sostenido denuncias de un presunto fraude electoral sin presentar pruebas que las respalden, descartó el último viernes la posibilidad de dialogar con la presidenta electa Keiko Fujimori y condicionó cualquier acercamiento al cumplimiento de tres medidas que, según afirmó, responden a demandas de amplios sectores del país.

Las declaraciones fueron brindadas a RPP a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de una visita a Juliaca, en la región Puno, donde sostuvo reuniones con familiares de víctimas de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

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El gobierno de Keiko Fujimori “carece de legitimidad”

Durante la entrevista, el también congresista reiteró que no reconoce la legitimidad democrática del próximo gobierno de Keiko Fujimori y señaló que su organización política mantiene recursos ante instancias internacionales con el objetivo de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganadora a la lideresa de Fuerza Popular.

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“Se entiende que no solamente hoy hay sistemas de justicia que han sido copados y tomados. Aguardaré que el Sistema Interamericano se pronuncie con estos estándares y levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento”, manifestó.

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El excandidato presidencial hizo referencia a un supuesto control del fujimorismo sobre el Congreso durante los últimos años y reiteró sus acusaciones sobre la existencia de un presunto “pacto mafioso” entre diversas fuerzas políticas, una expresión utilizada de forma recurrente por diversos sectores de la izquierda peruana para referirse a la alianza entre bancadas y partidos que han respaldado determinadas iniciativas legislativas.

Las tres condiciones para dialogar con Keiko Fujimori

Consultado sobre la convocatoria al diálogo formulada por la presidenta electa, Sánchez afirmó que solo estaría dispuesto a reunirse si previamente se cumplen tres condiciones.

La primera es la creación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país. Ocurrido durante el gobierno de transición de Dina Boluarte luego del fracasado golpe de estado de Pedro Castillo.

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Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo y recuerda denuncias de corrupción y golpe de Estado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La segunda condición consiste en derogar las normas que calificó como “leyes procrimen”. Cabe recordar que, en su condición de congresista, Roberto Sánchez fue coautor de una de las iniciativas más cuestionadas que diversos sectores han incluido dentro de ese paquete legislativo. Se trata de la Ley 31989.

Finalmente, pidió la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando decretó el cierre inconstitucional del Congreso.

“Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrímenes. Y, como siente mucho peruano, la libertad del presidente Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante, estaremos dispuestos a dialogar siempre”, declaró.

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“A Keiko Fujimori no le creo nada”

Ante la pregunta de si, por el momento, descartaba cualquier reunión con la mandataria electa, Sánchez respondió que su agrupación mantiene una posición favorable al diálogo, pero cuestionó la credibilidad de Fujimori.

“Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada”, afirmó.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que el excandidato regresara de Juliaca, donde sostuvo encuentros con familiares de las personas fallecidas durante las manifestaciones registradas entre finales de 2022 e inicios de 2023.

Peru's President-elect Keiko Fujimori addresses supporters outside her party's Popular Force headquarters, after she was officially declared the winner of Peru's presidential race by the country's electoral office, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante su visita a Puno, el excandidato realizó una transmisión en vivo junto a dirigentes de organizaciones sociales para cuestionar la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sánchez sostuvo que la decisión fue “prematura”, al argumentar que aún se encuentra pendiente de resolución una apelación presentada ante el propio JNE y que, además, su agrupación ha llevado el caso ante instancias internacionales.

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“Ellos tienen su legalidad, nosotros hemos apelado ante las instancias que corresponden. No pueden proclamar cuando las cosas no están consentidas”, respondió.

Asimismo, rechazó de forma categórica que la victoria de Keiko Fujimori se haya sustentado en el respaldo electoral de la región de Puno. Cabe recordar que, históricamente, este departamento ha votado mayoritariamente en contra de Fuerza Popular. En las últimas elecciones, si bien Roberto Sánchez obtuvo la mayoría de los votos en esa región, Fujimori incrementó su votación respecto a procesos anteriores. Ese avance, sumado al amplio respaldo obtenido en Lima y entre los peruanos residentes en el extranjero, terminó siendo determinante para imponerse en una contienda de resultado ajustado.

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