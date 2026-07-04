Perú

Renovación Popular apela decisión del JEE que deja fuera candidatura de Rafael López Aliaga a la MML

Partido celeste insiste en que exalcalde no está impedido de postular porque ha manifestado que no asumirá ni jurará al cargo de senador electo

Guardar
Google icon
El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Renovación Popular interpuso formalmente el recurso de apelación contra la Resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima.

El personero legal de la agrupación, Fernando Sandoval Ruiz, presentó el recurso este viernes 3 de julio de 2026, último día que tenía para impugnar. Exige que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revoque la decisión y admita a trámite la candidatura del excandidato presidencial de Renovación Popular.

Documento legal impreso con texto en español, logos del JNE y Firma Digital, encabezado, secciones y contenido sobre un recurso de apelación electoral
Un documento legal muestra un recurso de apelación presentado por Renovación Popular ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro sobre la inscripción de sus candidatos.

Como se recuerda, la decisión del JEE se basó en que Rafael López Aliaga ostenta la condición de senador electo para el periodo 2026-2031, tras ser proclamado por el JNE el pasado 19 de junio de 2026. Según la autoridad electoral de primera instancia, esta condición es un hecho objetivo que no se altera por la sola manifestación de no jurar ni asumir el cargo.

PUBLICIDAD

Aunque López Aliaga presentó documentos comunicando su desistimiento irrevocable a ser proclamado y su decisión de no juramentar ni asumir el cargo ante el Congreso de la República, el JEE consideró que estas comunicaciones no acreditan la modificación de su situación jurídica, al no existir un acto resolutivo oficial que deje sin efecto su elección.

En su apelación, Renovación Popular argumenta que el JEE incurrió en errores de hecho y de derecho. El partido sostiene que el impedimento para postular en elecciones municipales, establecido en la Ley de Elecciones Municipales, se aplica a congresistas en ejercicio de sus funciones, lo cual implica haber juramentado al cargo.

PUBLICIDAD

Rafael López Aliaga se niega a asumir como senador, pese a ser uno de los más votados. Foto: composición Infobae
Rafael López Aliaga se niega a asumir como senador, pese a ser uno de los más votados. Foto: composición Infobae

La defensa sostiene que un congresista electo no tiene las mismas prerrogativas ni obligaciones que uno en funciones, y que López Aliaga ha manifestado formalmente que no prestará el juramento de ley. Asimismo, denuncian una vulneración al principio de igualdad ante la ley, señalando que el JEE sí admitió a otros candidatos de la misma lista que también fueron proclamados como diputados electos. Estos son Aldo Bravo y Leo de Paz.

No obstante, cabe precisar que el Jurado Electoral Especial advirtió luego que Bravo y De Paz se encontraban en la misma situación que el excandidato popular de Renovación Popular, dejó sin efecto la admisión de sus candidaturas y las declaró improcedente.

Ahora, el JEE deberá conceder la apelación y elevar el caso al Pleno del JNE para que tome una decisión al respecto.

Rafael López Aliaga devolvió credencial

El personero legal de Renovación Popular informó que el pasado 24 de junio se procedió a la devolución física de la credencial de senador otorgada a Rafael López Aliaga ante la Secretaría General del JNE.

Un documento muestra el escudo de la República del Perú, el texto Jurado Nacional de Elecciones y la credencial de senador de Rafael López Aliaga
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú expide la credencial de senador a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla para el periodo legislativo 2026-2031, con fecha en Lima el 19 de junio de 2026.

Además de ello, según el recurso de apelación, al no haber cumplido con los protocolos de incorporación al Congreso ni haber juramentado, López Aliaga no ostenta la condición de “congresista en funciones” y, por tanto, no le alcanzan las prohibiciones de la Ley de Elecciones Municipales.

Ante un pedido de López Aliaga para que se comunique al JNE que no jurará como senador, la presidencia del Congreso remitió el caso al tribunal electoral el 2 de julio, señalando que es competencia exclusiva de la autoridad electoral resolver la situación jurídica del exalcalde.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaMMLRenovación PopularElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Programación de los octavos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Tras culminar los 16avos, se conocieron a las selecciones que clasificaron a la siguiente fase eliminatoria que inicia hoy, sábado 4 de julio. Conoce todos los detalles

Programación de los octavos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE

Con el conteo oficial finalizado y con la proclamación del JNE, la atención se traslada ahora al proceso de transición: cómo Keiko Fujimori prepara su llegada a Palacio de Gobierno y cuáles serán sus primeras señales antes de asumir formalmente la Presidencia del Perú el 28 de julio

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE

Escolares y docentes de un colegio terminaron intoxicados en Moquegua

Los pacientes permanecen bajo atención médica mientras el personal de salud evalúa las causas que originaron el cuadro

Escolares y docentes de un colegio terminaron intoxicados en Moquegua

Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

La actriz de la telenovela con Salserín fue hallada sin vida junto a su madre tras el colapso de su edificio, generando mensajes de despedida y solidaridad de seguidores peruanos en redes sociales

Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

Gianluca Lapadula no entrenó una semana en Universitario: ¿tuvo la aprobación de Héctor Cúper?

Se generó polémica por la ausencia del ‘Bambino’ en la pretemporada de la ‘U’, sin embargo se conocieron detalles de su viaje a Italia. Y la fecha de su regreso a Ate

Gianluca Lapadula no entrenó una semana en Universitario: ¿tuvo la aprobación de Héctor Cúper?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE

Fiscal de la Nación señala por qué le quitó su confianza a Germán Juárez Atoche y por qué hoy está suspendido de sus funciones

Keiko Fujimori da su primer discurso como presidenta electa: “Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”

Presidenta electa, Keiko Fujimori, habilita nuevas cuentas de redes oficiales

Keiko Fujimori es oficialmente la próxima presidenta del Perú: lo que deberá hacer en los próximos días antes de asumir el mando

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

Deysi Araujo llora al contar que venderá su departamento en San Isidro por hostigamiento: “Dos veces he encontrado mi llanta con un tajo”

Christian Cueva responde si obsequió camioneta a Pamela Franco y asegura: “No soy duro para los regalos”

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’: “Yo ya llegué a mi límite”

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

DEPORTES

Gianluca Lapadula no entrenó una semana en Universitario: ¿tuvo la aprobación de Héctor Cúper?

Gianluca Lapadula no entrenó una semana en Universitario: ¿tuvo la aprobación de Héctor Cúper?

Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Universitario vs Sport Boys se suspendió: ¿por qué no se jugará el amistoso previo al Torneo Clausura 2026?

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026