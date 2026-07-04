Renovación Popular apela decisión del JEE que deja fuera candidatura de Rafael López Aliaga a la MML

Renovación Popular interpuso formalmente el recurso de apelación contra la Resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima.
El personero legal de la agrupación, Fernando Sandoval Ruiz, presentó el recurso este viernes 3 de julio de 2026, último día que tenía para impugnar. Exige que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revoque la decisión y admita a trámite la candidatura del excandidato presidencial de Renovación Popular.
Como se recuerda, la decisión del JEE se basó en que Rafael López Aliaga ostenta la condición de senador electo para el periodo 2026-2031, tras ser proclamado por el JNE el pasado 19 de junio de 2026. Según la autoridad electoral de primera instancia, esta condición es un hecho objetivo que no se altera por la sola manifestación de no jurar ni asumir el cargo.
PUBLICIDAD
Aunque López Aliaga presentó documentos comunicando su desistimiento irrevocable a ser proclamado y su decisión de no juramentar ni asumir el cargo ante el Congreso de la República, el JEE consideró que estas comunicaciones no acreditan la modificación de su situación jurídica, al no existir un acto resolutivo oficial que deje sin efecto su elección.
En su apelación, Renovación Popular argumenta que el JEE incurrió en errores de hecho y de derecho. El partido sostiene que el impedimento para postular en elecciones municipales, establecido en la Ley de Elecciones Municipales, se aplica a congresistas en ejercicio de sus funciones, lo cual implica haber juramentado al cargo.
PUBLICIDAD
La defensa sostiene que un congresista electo no tiene las mismas prerrogativas ni obligaciones que uno en funciones, y que López Aliaga ha manifestado formalmente que no prestará el juramento de ley. Asimismo, denuncian una vulneración al principio de igualdad ante la ley, señalando que el JEE sí admitió a otros candidatos de la misma lista que también fueron proclamados como diputados electos. Estos son Aldo Bravo y Leo de Paz.
No obstante, cabe precisar que el Jurado Electoral Especial advirtió luego que Bravo y De Paz se encontraban en la misma situación que el excandidato popular de Renovación Popular, dejó sin efecto la admisión de sus candidaturas y las declaró improcedente.
PUBLICIDAD
Ahora, el JEE deberá conceder la apelación y elevar el caso al Pleno del JNE para que tome una decisión al respecto.
Rafael López Aliaga devolvió credencial
El personero legal de Renovación Popular informó que el pasado 24 de junio se procedió a la devolución física de la credencial de senador otorgada a Rafael López Aliaga ante la Secretaría General del JNE.
Además de ello, según el recurso de apelación, al no haber cumplido con los protocolos de incorporación al Congreso ni haber juramentado, López Aliaga no ostenta la condición de “congresista en funciones” y, por tanto, no le alcanzan las prohibiciones de la Ley de Elecciones Municipales.
PUBLICIDAD
Ante un pedido de López Aliaga para que se comunique al JNE que no jurará como senador, la presidencia del Congreso remitió el caso al tribunal electoral el 2 de julio, señalando que es competencia exclusiva de la autoridad electoral resolver la situación jurídica del exalcalde.
Más Noticias
Programación de los octavos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA
Tras culminar los 16avos, se conocieron a las selecciones que clasificaron a la siguiente fase eliminatoria que inicia hoy, sábado 4 de julio. Conoce todos los detalles
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE
Con el conteo oficial finalizado y con la proclamación del JNE, la atención se traslada ahora al proceso de transición: cómo Keiko Fujimori prepara su llegada a Palacio de Gobierno y cuáles serán sus primeras señales antes de asumir formalmente la Presidencia del Perú el 28 de julio
Escolares y docentes de un colegio terminaron intoxicados en Moquegua
Los pacientes permanecen bajo atención médica mientras el personal de salud evalúa las causas que originaron el cuadro
Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar
La actriz de la telenovela con Salserín fue hallada sin vida junto a su madre tras el colapso de su edificio, generando mensajes de despedida y solidaridad de seguidores peruanos en redes sociales
Gianluca Lapadula no entrenó una semana en Universitario: ¿tuvo la aprobación de Héctor Cúper?
Se generó polémica por la ausencia del ‘Bambino’ en la pretemporada de la ‘U’, sin embargo se conocieron detalles de su viaje a Italia. Y la fecha de su regreso a Ate
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD