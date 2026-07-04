Senamhi alerta radiación UV extremadamente alta en regiones de la sierra sur

El Senamhi recomienda usar sombrero de ala ancha, sombrilla, lentes con protección UV, ropa de manga larga y bloqueador solar - Créditos: Andina.

Cinco regiones de la sierra sur registrarán niveles de radiación ultravioleta que alcanzarán la categoría de “extremadamente alta” entre el 4 y el 6 de julio, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El organismo explicó que este incremento responderá a condiciones atmosféricas que favorecerán una disminución de la concentración de ozono sobre esa parte del país, situación que permitirá una mayor intensidad de los rayos solares y elevará el riesgo para las personas que permanezcan al aire libre sin la protección adecuada.

El pronóstico señala que Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua y Puno serán los departamentos con los registros más elevados del Índice Ultravioleta (IUV). Las estimaciones alcanzarán valores entre 8 y 12, ubicados dentro de las categorías “muy alta” y “extremadamente alta”, de acuerdo con la escala internacional utilizada para medir este fenómeno. Los niveles entre 8 y 10 corresponden a la primera clasificación, mientras que los registros de 11 o más pertenecen a la segunda.

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La disminución de la concentración de ozono favorecerá una mayor intensidad de los rayos solares en esa parte del país - Créditos: Senamhi.

Ante este escenario, la entidad exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas de fotoprotección para reducir los efectos de la exposición solar. Entre las principales recomendaciones figuran el uso de sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes con protección UV, prendas de manga larga y bloqueador solar. Además, aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 9 a. m. y las 4 p. m., horario en el que la intensidad de la radiación alcanza sus valores más elevados.

El organismo también solicitó a las autoridades regionales y locales reforzar la difusión de las medidas preventivas, especialmente en las zonas de mayor altitud. En esos lugares, la incidencia de los rayos ultravioleta suele ser superior debido a las características geográficas, por lo que resulta importante informar a la población sobre las acciones necesarias para disminuir los riesgos.

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¿Qué efectos puede causar la radiación ultravioleta?

La exposición excesiva a la radiación UV puede ocasionar diversas afectaciones a la salud. Entre las principales consecuencias figuran las quemaduras solares, el envejecimiento prematuro de la piel, un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel y problemas oculares como las cataratas.

Frente a estas condiciones, el Senamhi recomendó mantenerse informado mediante sus avisos y pronósticos oficiales para conocer la evolución de este evento. Asimismo, recordó que la adopción de medidas preventivas resulta fundamental para proteger la salud, sobre todo en las regiones donde se esperan los índices más elevados durante los próximos días.

Cinco regiones de la sierra sur registrarán niveles de radiación ultravioleta entre las categorías "muy alta" y "extremadamente alta" del 4 al 6 de julio - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Monitorea las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en todo el territorio nacional.

Elabora pronósticos del tiempo y del clima para informar a la población.

Emite avisos y alertas sobre fenómenos meteorológicos que puedan representar un riesgo.

Vigila los niveles de radiación ultravioleta y otros eventos atmosféricos.

Registra y analiza información sobre lluvias, temperaturas, vientos y recursos hídricos.

Brinda información técnica a instituciones públicas, privadas y ciudadanos.

Apoya la gestión del riesgo de desastres mediante datos especializados.

Desarrolla investigaciones científicas relacionadas con el clima y la hidrología.

Contribuye a la protección de la población y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante información oportuna y confiable.