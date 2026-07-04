Deysi Araujo llora al contar que venderá su departamento en San Isidro por hostigamiento: “Dos veces he encontrado mi llanta con un tajo”

Deysi Araujo venderá su departamento de San Isidro.

La mediática figura Deysi Araujo atraviesa un momento complejo tras anunciar la venta de su departamento en San Isidro, una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima. Según reveló en una entrevista con Magaly TV La Firme, la artista tomó esta decisión después de enfrentar una serie de episodios que considera hostigamiento por parte de algunos vecinos.

Araujo, conocida por su trayectoria en el espectáculo nacional, relató que la situación ha llegado al punto de afectar su bienestar emocional. “Hay un hombre que me mira como bicho raro cada vez que lo encuentro en el ascensor. Apenas me ve, se va corriendo. Eso es discriminación y me hace sentir fatal”, aseguró la bailarina en medio de lágrimas frente a las cámaras del programa conducido por Magaly Medina.

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Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Entre los incidentes que la motivaron a tomar esta decisión destaca haber encontrado dos veces las llantas de su automóvil con tajos. “Luego a veces la llanta la encuentro en cero. Era al costado, como un tajo y lo digo en buena onda porque ese día lloré. Dos veces ha pasado”, explicó Araujo, descartando que se trate de una coincidencia, ya que los daños se repitieron en ocasiones separadas.

Denuncia a sus vecinos

A estos hechos se suma una denuncia formal que la artista presentó ante las autoridades y la administración del edificio. Según afirmó Araujo, tras iniciar el proceso de reclamo por hostigamiento, los responsables de la junta de propietarios cambiaron a todos sus integrantes y comenzaron a aplicarle un cobro de mantenimiento más elevado. “Hasta 670 soles. Ya es mucho. No me puedo quejar ante la asociación porque nadie dice nada. Ya he hecho la denuncia por hostigamiento, pero han cambiado toda la junta”, indicó la bailarina durante la entrevista reproducida por Magaly TV La Firme.

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Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

La situación se complicó aún más cuando Araujo se enteró de que algunos vecinos estarían planeando una demanda en su contra, alegando supuestos excesos de ruido durante el uso de la piscina del edificio y un incidente en el que la cantante Paloma de la Guaracha se habría orinado en las áreas verdes del condominio. “Por culpa de ellas me quieren clavar una demanda”, sostuvo la artista.

De acuerdo con el reporte del programa de Magaly Medina, la bailarina también denunció una aparente recaudación de dinero entre los propietarios, quienes buscarían comprar su inmueble para que deje el edificio. Frente a esta posibilidad, Araujo afirmó que no descarta alquilar su departamento a la excongresista Susy Díaz mientras logra concretar la venta. “Ahora están intentando hacer una recaudación monetaria para comprar mi departamento”, expresó.

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La bailarina expresó su deseo de encontrar tranquilidad lejos del entorno que la llevó a tomar esta decisión. Hasta el momento, la administración del edificio de San Isidro no ha emitido declaraciones oficiales respecto a las acusaciones de la bailarina. En tanto, la exvedette mantiene la intención de vender su propiedad y cerrar así un capítulo marcado por el conflicto con sus vecinos.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Le ganó juicio a sus vecinos

Previo a la decisión de vender su departamento, la vedette Deysi Araujo celebró un fallo a su favor que le permite usar nuevamente las áreas comunes de su condominio en San Isidro. La artista organizó una reunión junto a Susy Díaz, Paloma de la Guaracha y otras amigas, en la piscina del edificio. El encuentro, marcado por risas y mensajes de revancha, generó nuevas molestias entre los vecinos y la intervención del personal de seguridad, según reportó Magaly TV La Firme.

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La celebración se realizó poco después de que Araujo obtuviera una resolución favorable en la disputa que mantenía con la asociación de propietarios, quienes le habían restringido el acceso a zonas compartidas por diferencias con sus amistades. “Vamos a brindar porque nos han dejado entrar a las áreas comunes, así que estoy feliz de celebrar con mis amigas. Ya era lo justo”, expresó la bailarina durante el brindis.

La vedette decidió festejar que podrá volver a utilizar las áreas comunes de su condominio en San Isidro. La reunión con sus amigas estuvo marcada por gritos, bromas, reclamos de vecinos y un nuevo episodio que fue comentado por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la reunión, las invitadas elevaron el volumen de sus conversaciones y bromas, situación que incomodó a algunos residentes. Personal de seguridad solicitó varias veces que moderaran el ruido. “Lo que más me aburre es que no puedo venir, ni siquiera puedo hablar. Deysi, ¿qué es esto?”, comentó una de las asistentes, reflejando el malestar por las restricciones.

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El festejo incluyó la presencia de figuras mediáticas como Susy Díaz, quien evitó ingresar a la piscina por el frío, y culminó con un almuerzo de pollo a la brasa. Pese a los reclamos, el grupo mantuvo el ánimo, aunque la jornada terminó en medio de una nueva polémica vecinal.