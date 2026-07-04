Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY en Perú: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Universitario y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano, esta vez con el pase a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en juego. En el partido de ida, disputado en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, las ’íntimas’ —vigentes bicampeonas nacionales— se impusieron por 1-0 y tomaron una ligera ventaja en la serie gracias a un triunfo que las dejó a un paso de la definición por el título.

Ahora, la revancha se disputará en el Estadio Monumental, donde Universitario intentará remontar la eliminatoria ante su clásico rival y hacer valer la localía para meterse en la gran final. Por su parte, el equipo dirigido por José Letelier buscará administrar la ventaja conseguida en la ida y confirmar su clasificación.

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Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 se transmitirá en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados acceder al partido desde cualquier ubicación, sin restricciones geográficas.

Los boletos para el clásico entre Universitario y Alianza Lima ya están disponibles. Revisa cuánto cuesta cada tribuna y dónde comprar las entradas para la semifinal del Apertura. (Liga Femenina)

Bicolor+ también ofrecerá la transmisión completa de las semifinales, brindando a los seguidores de la Liga Femenina la posibilidad de ver cada encuentro y mantenerse actualizados en tiempo real mediante un acceso sencillo y gratuito por internet.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura de esta primera semifinal en su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias y todos los detalles relevantes del partido.

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Horario de Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El segundo partido decisivo se disputará el sábado 4 de julio a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, Lima.

En otros países, el encuentro iniciará a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 19:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 20:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Universitario recibirá a Alianza Lima por semifinales vuelta de la Liga Femenina 2026.

Milagros Arruela y la terna completa del Universitario-Alianza

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó la designación arbitral para el clásico de la Liga Femenina. Milagros Arruela será la encargada de impartir justicia como árbitra principal, acompañada por Diego Jaimes y Mariano Aquino en las funciones de jueces asistentes. Asimismo, Miguel Díaz desempeñará el rol de cuarto árbitro, mientras que Silvia Reyes integrará el equipo arbitral como asesora del compromiso.

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El clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima ya tiene terna arbitral. Milagros Arruela dirigirá el duelo de vuelta en el Monumental, donde se conocerá al primer finalista. (Conar)

El desarrollo de la primera semifinal

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron el primer capítulo de una serie muy equilibrada en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Como era de esperarse en una nueva edición del clásico, el encuentro fue intenso desde el arranque, con ambos equipos buscando imponer sus condiciones y generando oportunidades de peligro.

La diferencia llegó gracias a Nisa Marquínez, quien marcó el único tanto del compromiso y le dio el triunfo a las ‘blanquiazules’. Tras convertir, la futbolista mostró un cartel con el mensaje: “Venezuela estamos contigo”, en un gesto de solidaridad que llamó la atención de los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Universitario intentó reaccionar durante el complemento y buscó el empate hasta el final, aunque no consiguió traducir su dominio en el marcador. De esta manera, Alianza Lima llegará con ventaja al duelo de vuelta que se disputará en el estadio Monumental de Ate.

Revive las mejores jugadas y el único gol del partido entre Alianza Lima y Universitario. Nisa Marquínez anotó el tanto que le dio la victoria a las blanquiazules en el clásico del fútbol femenino peruano. - Bicolor