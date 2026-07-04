Corte de agua para este lunes 06 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que este lunes 6 de julio aplicará una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana, una medida que afectará tanto a viviendas como a negocios. Según informó la empresa estatal, la restricción responde a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura de distribución, con el objetivo de preservar la continuidad y la eficiencia del abastecimiento.
La entidad precisó que el corte no se realizará de manera simultánea en todas las zonas consideradas en el plan. En ese sentido, cada sector tendrá un horario específico de interrupción y de restablecimiento del suministro, de acuerdo con la programación definida para la ejecución de los trabajos.
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Ante este escenario, Sedapal recomendó a los usuarios revisar el cronograma correspondiente a su distrito y adoptar previsiones para afrontar el periodo en el que no contarán con el servicio. La empresa indicó que estas acciones se enmarcan en tareas periódicas orientadas a mantener en condiciones adecuadas la red de distribución de agua potable.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Cieneguilla
- C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F
- (R-P2) Asoc. Vivienda Virgen del Carmen
- Asoc. Vivienda Nueva Esperanza
- A.H. Magda Portal
- C.P. Los Ficus
- Asoc. Vivienda La Rinconada
- (R-P3) C.P. Tambo Viejo zonas G y E
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Villa María del Triunfo
Sector 308:
- A. H. José C. Mariátegui
- P. J. San Gabriel Alto
- A. H. Brilla el Sol
- A. H. Horacio Zeballos Gómez
- A. H. Villa Sol
- A. H. El Paraíso
- A. H. Villa Limatambo
- A. H. 1ro de Enero
- A. H. Las Lomas
- A. H. Las Malvinas
- A. H. Caminos de la Hermandad
- A. H. 3 de Mayo
- A. H. Las Américas
- A. H. Monte Bektu
Sector 309:
- Sector Vallecito Bajo
- Sector Vallecito Alto
- A. H. 30 de Agosto
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa
- Urb. El Club Huachipa
- A. H. Alta Paloma
- A. H. Las Riberas de Huachipa
- Asociación Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa
- Vizcachera
- A. H. Brisas de Huachipa
Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.
- Urb. Las Flores 78
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
Carabayllo
- A. H. Ampliación Keiko Fujimori
- A. H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo
- A. H. Keiko Sofía Fujimori
- A. H. Carlos León Trelles
- A. H. Morihisa Aoki
- A. H. Progreso Comité Ampliación Nueva Juventud 4to sector
- A. H. Progreso Comité Ampliación Nueva Juventud 5to sector
- Agrupación Familiar 11 de Mayo
Hora: 12 m - 8 p. m.
La Molina
Urb. La Pradera
cuadrante: av. Manuel Prado Ugarteche, ca. Las Torcazas, ca. Las Tórtolas, ca. Las Palomas, ca. Los Canarios, ca. Los Colibríes y ca. Los Ruiseñores
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
Funciones de Sedapal
- Planificar, operar y mantener la infraestructura de distribución de agua potable.
- Ejecutar mantenimiento preventivo para preservar la continuidad y eficiencia del abastecimiento.
- Programar suspensiones temporales del servicio cuando se realizan trabajos en la red.
- Informar a los usuarios sobre restricciones, horarios de interrupción y restablecimiento.
- Recomendar previsiones a viviendas y negocios ante cortes programados.
- Realizar labores periódicas para mantener en óptimas condiciones la red de distribución.
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