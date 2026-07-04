Corte de agua para este lunes 06 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para el próximo 30 de abril. | Andina

Sedapal anunció que este lunes 6 de julio aplicará una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana, una medida que afectará tanto a viviendas como a negocios. Según informó la empresa estatal, la restricción responde a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura de distribución, con el objetivo de preservar la continuidad y la eficiencia del abastecimiento.

La entidad precisó que el corte no se realizará de manera simultánea en todas las zonas consideradas en el plan. En ese sentido, cada sector tendrá un horario específico de interrupción y de restablecimiento del suministro, de acuerdo con la programación definida para la ejecución de los trabajos.

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Ante este escenario, Sedapal recomendó a los usuarios revisar el cronograma correspondiente a su distrito y adoptar previsiones para afrontar el periodo en el que no contarán con el servicio. La empresa indicó que estas acciones se enmarcan en tareas periódicas orientadas a mantener en condiciones adecuadas la red de distribución de agua potable.

La interrupción del suministro afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y se aplicará en horarios distintos según el distrito y la zona intervenida (Créditos: Andina).

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Cieneguilla

C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F

(R-P2) Asoc. Vivienda Virgen del Carmen

Asoc. Vivienda Nueva Esperanza

A.H. Magda Portal

C.P. Los Ficus

Asoc. Vivienda La Rinconada

(R-P3) C.P. Tambo Viejo zonas G y E

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Villa María del Triunfo

Sector 308:

A. H. José C. Mariátegui

P. J. San Gabriel Alto

A. H. Brilla el Sol

A. H. Horacio Zeballos Gómez

A. H. Villa Sol

A. H. El Paraíso

A. H. Villa Limatambo

A. H. 1ro de Enero

A. H. Las Lomas

A. H. Las Malvinas

A. H. Caminos de la Hermandad

A. H. 3 de Mayo

A. H. Las Américas

A. H. Monte Bektu

Sector 309:

Sector Vallecito Bajo

Sector Vallecito Alto

A. H. 30 de Agosto

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La empresa programó suspensión para este lunes 06 de julio (Créditos: Magnific).

San Juan de Lurigancho

Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa

Urb. El Club Huachipa

A. H. Alta Paloma

A. H. Las Riberas de Huachipa

Asociación Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa

Vizcachera

A. H. Brisas de Huachipa

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

Urb. Las Flores 78

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

Carabayllo

A. H. Ampliación Keiko Fujimori

A. H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo

A. H. Keiko Sofía Fujimori

A. H. Carlos León Trelles

A. H. Morihisa Aoki

A. H. Progreso Comité Ampliación Nueva Juventud 4to sector

A. H. Progreso Comité Ampliación Nueva Juventud 5to sector

Agrupación Familiar 11 de Mayo

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

Urb. La Pradera

cuadrante: av. Manuel Prado Ugarteche, ca. Las Torcazas, ca. Las Tórtolas, ca. Las Palomas, ca. Los Canarios, ca. Los Colibríes y ca. Los Ruiseñores

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Funciones de Sedapal

Planificar, operar y mantener la infraestructura de distribución de agua potable.

Ejecutar mantenimiento preventivo para preservar la continuidad y eficiencia del abastecimiento.

Programar suspensiones temporales del servicio cuando se realizan trabajos en la red.

Informar a los usuarios sobre restricciones, horarios de interrupción y restablecimiento.

Recomendar previsiones a viviendas y negocios ante cortes programados.

Realizar labores periódicas para mantener en óptimas condiciones la red de distribución.