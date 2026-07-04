Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de ‘Entre Tú y Yo’, tras los terremotos en Venezuela: fans peruanos expresan su pesar

Fallecen Yorgelis Delgado y su madre tras los terremotos en Venezuela

La familia de Yorgelis Delgado, actriz venezolana recordada en Perú por su participación en la telenovela ‘Entre Tú y Yo’, confirmó este viernes 3 de julio la muerte de la artista y de su madre, Gladys Escalona de Delgado, tras el devastador colapso de su edificio por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. La noticia fue difundida a través de un comunicado publicado en Instagram, donde allegados y seguidores manifestaron su pesar y reconocieron la trayectoria de la intérprete.

Delgado alcanzó notoriedad en la televisión venezolana durante los años noventa, participando en espacios juveniles y producciones dramáticas que le dieron visibilidad dentro del medio artístico. Su presencia en proyectos emblemáticos y su cercanía con artistas de la escena musical juvenil venezolana generaron identificación tanto en su país natal como en el público peruano, que la recuerda especialmente por su papel en la novela ‘Entre Tú y yo’, donde compartió pantalla con los exintegrantes de Salserín.

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El comunicado de la familia, firmado por Jorgelina Delgado, Miranda Mijares, Yohangellis Delgado y Jhonson Mijares, agradeció “profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza”. La familia pidió respeto en este momento de duelo y destacó el impacto positivo dejado por Yorgelis y su madre. “Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocimos”, señalaron en la nota compartida en redes sociales.

Días de incertidumbre

La noticia del fallecimiento se produce tras varios días de incertidumbre, en los que familiares y amigos, junto a equipos de rescate locales, mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a Yorgelis Delgado y a su madre, quienes quedaron atrapadas bajo los escombros luego del colapso de su residencia en una de las zonas más afectadas por los sismos.

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Los exintegrantes de Salserín se sumaron a la búsqueda, con la esperanza de encontrarla con vida. Incluso, insistieron a los usuarios de las redes sociales a no darla por fallecida hasta que la propia familia lo confirme.

Los terremotos ocurridos en Venezuela provocaron graves daños materiales y numerosas víctimas, movilizando a cuerpos de emergencia y voluntarios que continúan las labores de búsqueda y asistencia.

Fans peruanos mostraron su tristeza ante la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, tras sismo en Venezuela

Fans peruanos apenados

En Perú, la noticia fue recibida con tristeza por parte de los seguidores de la actriz, quienes recordaron su paso por la televisión nacional y el cariño que supo ganarse durante su estadía en el país. En redes sociales, el público peruano expresó mensajes de condolencia y reconocimiento a la artista. “No puede ser, fuiste parte de mi adolescencia”, “Descansen en paz”, “Qué tristeza, sé que era difícil pero tenía esperanza”, y “Gracias por dejarnos tantos recuerdos bonitos en la pantalla” fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas como Instagram y Twitter.

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Los fans peruanos destacaron el legado de Delgado en la telenovela ‘Entre Tú y Yo’, una producción que marcó a una generación y que permitió a la actriz consolidar lazos con el público local. La participación de Yorgelis en escenas junto a figuras de la música juvenil de los noventa, como los exSalserín, le valió reconocimiento más allá de las fronteras venezolanas.

El comunicado familiar también hizo un llamado a la solidaridad, instando a continuar con las tareas de rescate y apoyo a los damnificados por los terremotos en Venezuela. “En medio de este dolor tan grande, pedimos que la solidaridad no se detenga”, expresaron los parientes, quienes insistieron en la importancia de mantener la ayuda a quienes aún buscan a sus seres queridos o han perdido sus hogares a raíz de la tragedia.

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Yorgelis Delgado alcanzó popularidad en Perú por su participación en la telenovela ‘Entre Tú y Yo’, donde dejó una huella en el público juvenil de los años noventa.

Durante su trayectoria, Yorgelis Delgado se vinculó a diversos proyectos de televisión y entretenimiento, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del medio artístico venezolano. Su trabajo en programas juveniles y telenovelas le permitió construir una carrera que despertó admiración tanto en su país como en el extranjero.

El trágico fallecimiento de Delgado y su madre profundiza el dolor que atraviesa Venezuela tras los recientes sismos, que han dejado un numeroso saldo de víctimas y damnificados. Las autoridades locales continúan trabajando en la remoción de escombros y en la atención de los afectados, mientras la comunidad artística y los seguidores de la actriz rinden homenaje a su memoria.

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En Perú, los mensajes de despedida continúan multiplicándose, reflejando el cariño y el aprecio de un público que la consideró parte de sus recuerdos televisivos. “No olvidaremos tu sonrisa y tu talento. Fuerza a toda la familia”, escribió uno de los seguidores en redes sociales.

Familiares y seguidores de la actriz venezolana expresaron mensajes de duelo y gratitud tras confirmarse su fallecimiento a consecuencia de los terremotos que afectaron a Venezuela.