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Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

La anfitriona y los ’leones del atlas’ se verán las caras en Houston por un lugar entre los ocho mejores del certamen mundial. El vencedor se medirá ante Francia o Paraguay

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Horarios del partido: México (11:00 horas), Perú (12:00 horas), Colombia (12:00 horas), Ecuador (12:00 horas), Venezuela (13:00 horas), Bolivia (13:00 horas), Chile (13:00 horas), Paraguay (14:00 horas), Uruguay (14:00 horas), Argentina (14:00 horas), Estados Unidos (12:00 horas) y España (19:00 horas).

Canales de transmisión: Perú (DSports y América TV), Argentina (DSports), Uruguay (DSports), Chile (DSports), Venezuela (DSports), Colombia (DSports), Ecuador (DSports), Paraguay (Unicanal), México (VIX Premium), Estados Unidos (Telemundo) y España (DAZN).

06:31 hsHoy

¡Día de partido! Canadá y Marruecos se enfrentarán hoy, sábado 4 de julio, en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El cotejo se disputará en el estadio de Houston, Estados Unidos.

06:30 hsHoy

¿Cómo llega Canadá?

La selección de Canadá ha completado un camino sumamente competitivo para instalarse en las fases decisivas de esta Copa del Mundo. Durante la fase de grupos, el equipo de la hoja de maple mostró una notable capacidad de reacción y poderío ofensivo. Arrancaron su participación con un reñido empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, donde Cyle Larin salvó los papeles anotando el gol de la igualdad en la recta final del cotejo.

Posteriormente, los norteamericanos desataron todo su potencial al aplastar con un contundente 6-0 a Catar, una cita en la que Jonathan David brilló con un espectacular triplete, complementado por los tantos de Larin, Nathan-Dylan Saliba y un autogol. Aunque cerraron el grupo sufriendo un ajustado traspié de 2-1 ante Suiza —donde Promise David anotó el descuento—, demostraron tener argumentos de sobra en ataque.

El verdadero punto de inflexión llegó en los dieciseisavos de final. En un choque de alta tensión táctica contra el combinado de Sudáfrica, Canadá supo mantener la cabeza fría y apelar al orden cuando el partido parecía cerrarse. Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció la jerarquía de Stephen Eustáquio al minuto 92 para decretar un agónico y festejado 1-0 que consolidó a Canadá como un rival de cuidado.

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1
06:30 hsHoy

¿Cómo llega Marruecos?

Por su parte, los ’leones del atlas’ se plantan en la siguiente fase manteniendo intacta la chapa de competidores de élite que se ganaron a pulso. La escuadra africana completó una fase de grupos invicta y con un juego colectivo sumamente aceitado. En su debut firmaron un valioso empate 1-1 contra el siempre temible Brasil, con una gran anotación de Ismael Saibari.

El propio Saibari se vistió de héroe en la segunda jornada al marcar el solitario gol del triunfo 1-0 sobre Escocia. Finalmente, Marruecos selló su liderato de zona con un emocionante triunfo de 4-2 sobre Haití en un partido de ida y vuelta donde aguantaron la presión y facturaron por medio de Achraf Hakimi, Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine.

El verdadero examen de fuego para el cuadro marroquí se vivió en la ronda de dieciseisavos de final, donde protagonizaron una auténtica batalla épica frente a los Países Bajos. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario con un gol agónico de Issa Diop en el descuento, el combinado africano demostró su temple en la tanda de penales al imponerse por un dramático 3-2, llegando con el pecho inflado a este compromiso.

06:30 hsHoy

Terna arbitral

La FIFA designó al inglés Michael Oliver como árbitro principal para el duelo entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026, encuentro que se disputará en el Houston Stadium. El experimentado juez británico, habitual protagonista en la Premier League y en competiciones internacionales, será el encargado de impartir justicia en este decisivo compromiso.

La terna arbitral estará integrada íntegramente por representantes de Inglaterra, con Stuart Burt y James Mainwaring como jueces asistentes. Además, el neerlandés Danny Makkelie cumplirá la función de cuarto árbitro, completando el equipo designado por la FIFA para este enfrentamiento de eliminación directa.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 Referee Michael Oliver gestures for a penalty to Norway REUTERS/Dylan Martinez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 Referee Michael Oliver gestures for a penalty to Norway REUTERS/Dylan Martinez
06:30 hsHoy

Horarios del Canadá vs Marruecos

El partido entre Canadá y Marruecos se disputará mañana 4 de julio y comenzará a las 12:00 horas de Perú. En los países de los protagonistas, el encuentro iniciará a las 14:00 horas de Canadá (Toronto) y a las 18:00 horas de Marruecos. En el resto de Sudamérica, los horarios serán los siguientes: 11:00 horas en México; 12:00 horas en Colombia y Ecuador; 13:00 horas en Venezuela, Bolivia y Chile; y 14:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

06:30 hsHoy

Dónde ver Canadá vs Marruecos: canales TV

El partido entre Canadá y Marruecos, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, contará con una amplia cobertura televisiva y por plataformas digitales para distintos países. En Perú, el encuentro será transmitido por DSports, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de DGO y Paramount+. Estas mismas señales estarán disponibles para los aficionados de Ecuador, mientras que en Argentina se suman Flow Sports y, en Uruguay, AUF TV.

En otros países de Sudamérica, los fanáticos también tendrán diversas alternativas para seguir el compromiso. En Colombia, la transmisión estará a cargo de DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia. En Chile, además de DSports, DGO y Paramount+, el duelo podrá verse por Chilevisión. En Paraguay, las señales habilitadas serán GEN, Trece y POPU TV, mientras que en Venezuela el choque será emitido por DSports, DGO e Inter.

Fuera de Sudamérica, los aficionados también contarán con una amplia oferta de transmisión. En México, el partido podrá verse exclusivamente por ViX. En Estados Unidos, estará disponible a través de FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio. Por su parte, en España, el encuentro será emitido por DAZN, DAZN Mundial, La 1 de RTVE y la plataforma de streaming RTVE Play. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa con la previa, el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias del compromiso.

06:30 hsHoy

Posibles alineaciones

  • Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustàquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
  • Marruecos: Yassine Bono: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; e Ismael Saibari.

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