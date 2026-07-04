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Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’: “Yo ya llegué a mi límite”

La empresaria afirmó que su decisión no fue una amenaza, sino un límite ante las críticas: “Ya hasta ahí no más”

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Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’. YouTube.
Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’. YouTube.

Alejandra Baigorria respondió a Magaly Medina luego de que la conductora de 'Magaly TV La Firme’ la calificara con términos como “delincuente”, “criminal” y “comportamiento delincuencial” al comentar la posibilidad de una demanda.

La empresaria, invitada al streaming ‘La Manada’, aseguró que llegó a su límite y que por eso tomará acciones legales. “Claro, porque todo el mundo tiene un límite. Yo ya llegué al mío y bueno, voy a tomar acciones”, afirmó.

Baigorria sostuvo que está acostumbrada a la crítica, pero que el escenario cambió cuando sintió que se le atribuyen etiquetas y amenazas que, según ella, no corresponden.

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“Yo ya estoy curtida, me han dicho criminal también”, dijo. Luego insistió en que su frase sobre poner un alto no fue una amenaza, sino una advertencia de que recurrirá a la vía legal. “Y lo dije, ¿no? Ya hasta ahí no más, hasta cierto punto aguanto, ahora te la bancas. Y por decir eso dice que le ha amenazado, que soy una criminal”, expresó.

En el mismo espacio, Laura Spoya intervino con una frase que resumió el tono del intercambio: “Es chistosa la incoherencia, solamente diremos”. El comentario se dio después de que Baigorria relatara cómo interpretó la respuesta de Medina y el modo en que —según su versión— se instaló la idea de que ella la habría amenazado.

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El cruce entre ambas se reactivó luego de que Baigorria dejara abierta la posibilidad de demandar por las críticas recurrentes que recibe. “No, no es que no guarde rencor, pero hay cosas que no se hacen porque yo no tengo la culpa de nada para que esa mujer me señale todos los días en su programa. Pero eso ya va a parar ya”, manifestó en declaraciones previas que generaron repercusión.

A partir de allí, Medina respondió en televisión con un descargo en el que dijo que no le teme a una demanda y que Baigorria debe asumir responsabilidad por sus propias decisiones.

Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras calificarla de ‘criminal’: “Yo ya llegué a mi límite”

El origen de la tensión: la posibilidad de una demanda y la respuesta en televisión

Según lo difundido, el episodio se encendió cuando Baigorria expresó su molestia por comentarios que Medina habría realizado sobre uno de sus negocios y por la permanencia del tema en el programa. En ese contexto, su frase “eso ya va a parar ya” fue leída por algunos como una advertencia de demanda o como una presión pública contra la conductora.

Lejos de evitar el tema, Medina decidió responder en su programa con un discurso extenso y de tono confrontacional. En ese bloque televisivo, remarcó que no se siente intimidada y cuestionó lo que interpretó como una amenaza.

“A mí no me amenaces, a mí no me asustas tampoco, no vengas con aires de delincuente porque creo que no eres delincuente, pero ese comportamiento es delincuencial”, expresó Medina.

En su intervención también sugirió que Baigorria debería “calmarse” y reflexionar sobre cómo está manejando su vida, e incluso lanzó una recomendación que se volvió parte del intercambio: “de verdad deberías buscar ayuda y no legal necesariamente”.

La conductora Magaly Medina rechazó las críticas de Alejandra Baigorria, quien insinuó una posible demanda, y afirmó que la empresaria debe responsabilizarse por sus decisiones. También recordó que expuso cada detalle de su boda y cobró por mostrarla. ATV/ Magaly TV La Firme.

El descargo avanzó hacia un eje adicional: Said Palao.

Medina sostuvo que, si Baigorria considera que atraviesa un mal momento, las explicaciones deberían pedírselas a él y no a ella. “Dile a tu Said, al gerente general de tu empresa, por qué hizo eso, pídele cuentas, cuestiónalo (...). Tu esposo hace cosas sin mi ayuda, porque no me vas a decir que yo pagué el yate, que yo le conseguí las mujeres, que yo conseguí que lloraras. Tú llorabas por lo que él hizo”, dijo.

En el cierre de su respuesta, Medina volvió a insistir en que Baigorria responsabiliza a terceros por decisiones personales y cuestionó el tono de advertencia. “Tranquilízate y no me amenaces al estilo de bandas criminales”, concluyó.

“Yo ya llegué a mi límite”: el descargo de Alejandra Baigorria en ‘La Manada’

En el streaming 'La Manada’, Baigorria retomó el tema con un enfoque distinto: se mostró resignada ante la crítica, pero firme en que la etiqueta de “criminal” excede lo que está dispuesta a tolerar. Su argumento central fue el “límite”: aguantar hasta un punto y luego actuar por la vía legal.

“Claro, porque todo el mundo tiene un límite. Yo ya llegué al mío y bueno, voy a tomar acciones. Y lo dije, ¿no? Ya hasta ahí no más, hasta cierto punto aguanto, ahora te la bancas”, afirmó.

Luego explicó cómo, según ella, esa determinación fue reinterpretada en televisión: “Y por decir eso dice que le ha amenazado, que soy una criminal”, agregó. En su relato, el problema no es solo la crítica, sino el encuadre: ser presentada como alguien con “aires de delincuente” o con un comportamiento que Medina calificó como “delincuencial”.

Baigorria también mencionó que no es la primera vez que recibe ese tipo de calificativos, aunque sugirió que ahora el escenario la empujó a responder. “Yo ya estoy curtida, me han dicho criminal también”, sostuvo, en referencia al tipo de discurso que asegura haber escuchado en su contra.

La frase de Laura Spoya, en ese contexto, funcionó como respaldo: “Es chistosa la incoherencia, solamente diremos”. El comentario reforzó la idea de que, para el equipo del streaming, la interpretación de amenaza no se sostiene con lo dicho por Baigorria, sino con la lectura que Medina hizo en pantalla.

Magaly Medina rechaza advertencia de Alejandra Baigorria y lanza contundente mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina rechaza advertencia de Alejandra Baigorria y lanza contundente mensaje en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

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