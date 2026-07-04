Dónde ver Canadá vs Marruecos HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Canadá vs Marruecos: canal TV del partido por octavos de final del Mundial 2026.

Canadá y Marruecos se medirán hoy, sábado 4 de julio, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido comenzará a las 12:00 horas de Perú y se disputará en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos. A continuación, los detalles para seguir la transmisión de este encuentro.

Dónde ver Canadá vs Marruecos por octavos de final del Mundial 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026 estará disponible en Perú y el resto de Sudamérica a través de DirecTV, que emitirá el partido en vivo junto con análisis y comentarios de especialistas.

Quienes prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles podrán acceder al streaming en tiempo real mediante DGO y Paramount+, servicios que permiten ver el partido desde celulares, tabletas o computadoras.

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Infobae, por su parte, ofrecerá una cobertura periodística especial con previas, declaraciones exclusivas y un seguimiento minuto a minuto del partido, brindando información, análisis y todas las incidencias del encuentro.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Horario de Canadá vs Marruecos por octavos de final del Mundial 2026

En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 12:00 horas; en Canadá, Chile, Bolivia y Venezuela, comenzará a las 13:00 horas. Para los hinchas en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido se disputará a las 14:00 horas, mientras que en Marruecos el pitazo inicial será a las 18:00 horas.

Marruecos eliminó a Países Bajos

Marruecos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar a Países Bajos en una tanda de penales llena de tensión en el Estadio BBVA de Monterrey. El partido, último que se disputó en la sede mexicana, mostró a un conjunto marroquí más ambicioso en el inicio, con llegadas de Achraf Hakimi y un despliegue ofensivo por la banda izquierda, aunque la falta de definición y las intervenciones del arquero Bart Verbruggen mantuvieron el empate.

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Ambos equipos, invictos y con siete puntos en la fase de grupos, protagonizaron un encuentro parejo y de pocas llegadas claras. Países Bajos logró abrir el marcador en el segundo tiempo por medio de Cody Gakpo, quien superó a Bono tras una jugada individual de Summerville. El gol llegó en un momento emotivo, pues el delantero lo dedicó tras la reciente pérdida personal de su familia. Marruecos, lejos de rendirse, encontró el empate a través de Issa Diop, llevando el partido a la prórroga y, posteriormente, a los penales.

La definición desde los once pasos fue decisiva. Verbruggen, figura holandesa durante el partido, cometió un error clave al dejar escapar un disparo que ya había atajado. Hakimi falló su penalti, pero Bono atajó el remate de Summerville, permitiendo que Ismael Saibari sellara el pase para Marruecos con el 3-2 final en la tanda.

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Canadá dejó en el camino a Sudáfrica

Canadá aseguró su primera clasificación a los octavos de final de un Mundial tras vencer 1-0 a Sudáfrica en un encuentro disputado en Los Ángeles. El gol decisivo llegó sobre el final, cuando Stephen Eustáquio conectó un derechazo desde la frontal del área, aprovechando un mal despeje de la defensa rival. El remate dejó sin opciones al arquero Ronwen Williams y selló la histórica clasificación canadiense.

El partido comenzó con un dominio inicial de Sudáfrica, que generó peligro a los cinco minutos con un disparo lejano de Teboho Mokoena. Canadá fue creciendo en el juego y tuvo su primera opción clara a los 21 minutos con un cabezazo de Derek Cornelius. Antes del descanso, Tajon Buchanan estuvo muy cerca de romper el cero, pero Williams respondió con una atajada clave. En el cierre de la primera mitad, los canadienses reclamaron un penal sobre Richie Laryea, pero el árbitro no sancionó la infracción.

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En la segunda parte, Sudáfrica buscó adelantarse, aunque Canadá generó las opciones más claras. Tani Oluwaseyi y Jonathan David tuvieron oportunidades frente al arco, pero la defensa africana y Williams evitaron el gol. La entrada de un futbolista del Bayern Múnich, que debutó en el torneo tras superar una lesión, dio mayor profundidad al ataque canadiense y obligó al arquero sudafricano a realizar nuevas intervenciones.

Cuando el empate parecía definitivo y el partido se acercaba al tiempo extra, Eustáquio apareció para marcar el gol más importante en la historia de Canadá en Copas del Mundo, asegurando el pase a la siguiente fase. El tanto desató la celebración de los aficionados y selló el boleto del equipo dirigido por Jesse Marsch a los octavos de final del Mundial 2026.

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