Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del sábado 4 de julio de 2026

Un operador monitorea la actividad sísmica en Perú desde una sala de control con múltiples pantallas que muestran mapas del país, ondas sísmicas y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 370 movimientos sísmicos han sacudido Perú en lo que va de 2026, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), lo que mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos ante la amenaza constante de un gran terremoto. La actividad sísmica, que abarca desde temblores leves hasta sismos de magnitud considerable, afecta de manera recurrente a distintas regiones del país, según la información difundida por el IGP y recogida por diversos portales de noticias.

El IGP reportó que solo en el primer semestre de 2026 se han registrado 14 sismos con magnitud superior a 5.0 y al menos 14 millones de personas se encuentran en alto riesgo debido a la vulnerabilidad estructural y demográfica. Esta realidad obliga a reforzar las estrategias de prevención y la cultura de preparación en todo el territorio nacional, en coordinación con entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú ocupa una de las zonas más activas sísmicamente del planeta, por su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región interactúan la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera un proceso de subducción responsable de la acumulación y liberación de energía a través de sismos de diversa intensidad.

Un mapa físico-político de Perú señala con marcadores de colores las regiones de mayor actividad sísmica del país, acompañado por el logo del Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP señala que este proceso tectónico convierte a Perú en un país altamente expuesto a movimientos sísmicos y advierte que no existe tecnología capaz de predecir el momento, la magnitud ni el lugar exacto de un evento. Por esta razón, la preparación previa y la vigilancia permanente constituyen las principales herramientas de protección para la población.