Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del sábado 4 de julio de 2026

Más de 370 movimientos sísmicos han sacudido Perú en lo que va de 2026, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), lo que mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos ante la amenaza constante de un gran terremoto. La actividad sísmica, que abarca desde temblores leves hasta sismos de magnitud considerable, afecta de manera recurrente a distintas regiones del país, según la información difundida por el IGP y recogida por diversos portales de noticias.
El IGP reportó que solo en el primer semestre de 2026 se han registrado 14 sismos con magnitud superior a 5.0 y al menos 14 millones de personas se encuentran en alto riesgo debido a la vulnerabilidad estructural y demográfica. Esta realidad obliga a reforzar las estrategias de prevención y la cultura de preparación en todo el territorio nacional, en coordinación con entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú ocupa una de las zonas más activas sísmicamente del planeta, por su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región interactúan la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera un proceso de subducción responsable de la acumulación y liberación de energía a través de sismos de diversa intensidad.
El IGP señala que este proceso tectónico convierte a Perú en un país altamente expuesto a movimientos sísmicos y advierte que no existe tecnología capaz de predecir el momento, la magnitud ni el lugar exacto de un evento. Por esta razón, la preparación previa y la vigilancia permanente constituyen las principales herramientas de protección para la población.
Principales regiones afectadas por los temblores en Perú
Las zonas de mayor actividad sísmica identificadas por el IGP comprenden Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Estas regiones forman parte del Cinturón de Fuego y presentan antecedentes de sismos de gran magnitud.
Durante 2026, los epicentros de los movimientos telúricos se han localizado también en Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas, con eventos recientes de hasta 6,1 de magnitud que han causado daños estructurales y heridos en Ica. Las ciudades costeras y las áreas de autoconstrucción constituyen focos de atención prioritaria por su mayor vulnerabilidad.
Cómo actúan las autoridades peruanas ante un sismo
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) coordinan la vigilancia, la difusión de alertas y la respuesta inmediata tras cada evento sísmico. El IGP informa en tiempo real sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad de los sismos a través de sus plataformas digitales y redes sociales.
Por su parte, Indeci activa protocolos de emergencia, moviliza brigadas de rescate y coordina con gobiernos regionales y locales para la atención de heridos, la evaluación de daños y la canalización de ayuda humanitaria. La información oficial emitida por el IGP constituye la principal fuente para que la población conozca las características de cada evento y tome decisiones informadas.
Recomendaciones para la población durante un temblor
El IGP y el Indeci difunden recomendaciones claras para reducir el riesgo durante un sismo. Entre las principales pautas, destacan:
- Ubicar y memorizar las zonas seguras dentro y fuera del hogar.
- Mantener la calma y evitar el pánico.
- Alejarse de ventanas, espejos, objetos colgantes y muebles que puedan caer.
- Refugiarse debajo de mesas resistentes o junto a columnas estructurales.
- No salir corriendo, especialmente en zonas de paso vehicular.
- No utilizar ascensores; siempre optar por las escaleras.
- Si se está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de postes y cables eléctricos.
- Prestar especial atención a menores, personas con discapacidad y adultos mayores.
Al concluir el movimiento, se recomienda:
- Verificar la integridad de las personas presentes.
- Revisar posibles fugas de gas o cortocircuitos eléctricos.
- Auxiliar a los heridos y reportar emergencias a los números oficiales (Bomberos: 116, Policía Nacional: 105, Cruz Roja: 01 266 0481).
- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y evitar propagar rumores.
La mochila de emergencia y la importancia de la preparación
Las autoridades insisten en la necesidad de contar con una mochila de emergencia, la cual debe contener:
- Agua potable (mínimo 2 litros por persona).
- Alimentos no perecibles.
- Linterna y baterías.
- Radio portátil.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Documentos personales y dinero en efectivo.
- Ropa de abrigo y mascarillas.
- Silbato y manta térmica.
- Medicinas para tratamientos crónicos.
La mochila debe ubicarse en un lugar accesible y conocido por todos los miembros del hogar. Además, se recomienda participar activamente en los simulacros de sismo organizados regularmente, ya que estos ejercicios permiten practicar rutas de evacuación, identificar zonas seguras y corregir posibles errores en la respuesta familiar o comunitaria.
Impacto histórico de los grandes sismos en Perú
La historia sísmica de Perú está marcada por eventos devastadores que han dejado lecciones en materia de prevención y reconstrucción. Entre los sismos más recordados figuran el terremoto de Ancash de 1970, que causó más de 70.000 víctimas, y los intensos movimientos registrados en Arequipa, Ica y Lima en las décadas recientes.
En 2026, el IGP informó sobre un sismo de magnitud 6,1 en Ica, que provocó daños en edificaciones y dejó varios heridos, además de otros eventos de magnitud 4,8 en Apurímac y 5,9 en San Martín. Estos hechos refuerzan la necesidad de mantener la vigilancia y perfeccionar los mecanismos de respuesta y prevención.
Sismo en Canta
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.4 registrado el 4 de julio de 2026 a las 00:43 horas. El evento, localizado a 19 kilómetros al sureste de Canta, provincia de Canta, Lima, tuvo una profundidad de 98 kilómetros y una intensidad II en la localidad de Canta. Las coordenadas del epicentro fueron -11.62 de latitud y -76.54 de longitud.
Tecnología y sistemas de alerta temprana en Perú
El IGP despliega una red de monitoreo sísmico a nivel nacional, con estaciones equipadas con tecnología de punta para el registro en tiempo real de los movimientos telúricos. Esta información se distribuye a las autoridades y a la ciudadanía mediante aplicaciones móviles como Sismos Perú, que emite notificaciones inmediatas sobre la ocurrencia y características de cada evento.
Adicionalmente, se promueven sistemas de alerta temprana que permiten adoptar medidas de resguardo segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas, lo que puede marcar la diferencia en la reducción de daños personales y materiales.
El rol de la educación en la prevención sísmica
La formación continua es fundamental para fortalecer la cultura de prevención en Perú. Las escuelas, familias y espacios comunitarios desarrollan programas de capacitación, charlas y simulacros para que todas las personas conozcan las mejores prácticas de autoprotección y respuesta ante un sismo.
Las autoridades recomiendan enseñar a niños y adolescentes sobre la importancia de identificar rutas de evacuación, zonas seguras y protocolos de comunicación. La educación permanente contribuye a disminuir el impacto de los sismos y a construir comunidades más resilientes.