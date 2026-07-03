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Kevin Díaz asegura que está soltero en ‘Esto es Guerra’ y reaviva dudas sobre su vínculo con Onelia Molina

La declaración del competidor venezolano llega tras el viaje de Onelia a Miami sin él y luego de que en el programa se mencionara que Díaz no pudo viajar.

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Kevin Díaz asegura que está soltero en ‘Esto es Guerra’ y reaviva dudas sobre su vínculo con Onelia Molina. Captura: América TV.
Kevin Díaz asegura que está soltero en ‘Esto es Guerra’ y reaviva dudas sobre su vínculo con Onelia Molina. Captura: América TV.

Kevin Díaz aseguró en vivo que está soltero durante la más reciente edición de 'Esto es Guerra’ y la respuesta terminó dejando en shock a Onelia Molina, al punto de que la producción enfocó su rostro apenas él confirmó su situación sentimental.

Lo que empezó como una dinámica impulsada por Katia Palma —un repaso por los participantes que “no tienen pareja”— derivó en uno de los momentos más comentados de la noche, no solo por la afirmación del competidor venezolano, sino por la reacción inmediata de la odontóloga, primero seria y, segundos después, con una sonrisa y una risa que no pasó inadvertida para el público.

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La escena se dio cuando la conductora lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Kevin también está soltero? ¿O no? Que me confirmen”. En cámara, Díaz respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza, dejando claro —sin discursos ni explicaciones adicionales— que, según sus propias palabras, continúa sin pareja.

El corte fue casi automático: la producción buscó la reacción de Onelia Molina. En un inicio, la influencer arequipeña sostuvo un gesto serio, como procesando lo que acababa de escuchar. Luego sonrió y soltó una risa, una respuesta que activó comentarios en redes sociales, donde el público suele leer cada gesto como pista de lo que ocurre fuera del set.

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Kevin Díaz confirmó su soltería en vivo. Onelia Molina pasó de un gesto serio a una risa breve, en un momento que se convirtió en uno de los clips más comentados de la noche. TikTok.

La escena en ‘Esto es Guerra’

Katia Palma venía enumerando a quienes “no tienen pareja”. Cuando llegó al turno de Kevin Díaz, la consulta fue directa, en un formato que no dejaba espacio a la ambigüedad: confirmar o negar. Díaz optó por confirmar, sin agregar detalles sobre fechas, razones o cambios. El gesto de cabeza funcionó como un “sí” contundente.

La cámara buscó a Onelia Molina y, con ello, el programa construyó su propio contraste: él se declara soltero; ella reacciona. Ese instante se convirtió en combustible para el debate en redes, porque ocurre en un contexto en el que ambos ya habían sido vinculados sentimentalmente, dentro y fuera de la competencia.

El efecto televisivo fue claro: sin un discurso, sin un comunicado y sin un enfrentamiento, el programa instaló un giro narrativo. Y lo hizo con un elemento que suele funcionar en este formato: el silencio. Díaz no explicó. Molina no aclaró. La producción solo mostró reacciones. El resto lo hizo el público.

Kevin Díaz aseguró en plena transmisión de Esto es Guerra que está soltero, durante una dinámica encabezada por Katia Palma. América TV.
Kevin Díaz aseguró en plena transmisión de Esto es Guerra que está soltero, durante una dinámica encabezada por Katia Palma. América TV.

El viaje a Miami sin Kevin Díaz y el comentario sobre la visa que quedó en el aire

Días antes, Molina había viajado a Miami, Estados Unidos, en medio de un feriado largo. La influencer compartió fotos y videos junto a un grupo de amigas, y la ausencia de Kevin Díaz alimentó especulaciones, sobre todo porque en otras salidas anteriores él sí había estado presente.

En una emisión previa de 'Esto es Guerra’, Onelia explicó que seguirá aceptando oportunidades laborales cuando se presenten. En ese mismo espacio, Mister G reveló en vivo el motivo por el que Díaz no pudo acompañarla: “Kevin no puede entrar porque no tiene visa”. Mathías Brivio lo respaldó: “Por eso no ha viajado”.

La reacción de Díaz, nuevamente, fue el silencio. No discutió el comentario, no lo confirmó ni lo negó ante cámaras. Esa omisión dejó la sensación de que el tema estaba en una zona delicada, o al menos, en una que prefería no tocar en televisión.

Con ese antecedente, la afirmación posterior de “estoy soltero” adquiere otra lectura: ya no se trata solo de por qué no viajaron juntos, sino de si el vínculo está en pausa, si terminó, o si nunca estuvo definido como una relación formal.

Collage con una mujer y un hombre en la playa. La mujer usa bikini rosa y pantalón de red blanco, el hombre short azul y gorra, sosteniendo un mate. Palmeras, arena y mar
Onelia Molina apareció en Miami Beach bailando con Diego Lugano y el video se viralizó en redes sociales.

Las señales previas: “Hasta que no tenga un anillo, soy soltera” y la exposición pública del romance

La historia reciente entre ambos ya había tenido capítulos mediáticos fuera del reality. Según el material proporcionado, Onelia Molina confirmó públicamente su vínculo con Díaz en una entrevista con América Hoy, donde ambos aparecieron juntos por primera vez como pareja.

“Sí, creo que no es novedad, desde el viaje a Colombia es como que nos hemos dado una oportunidad de salir y conocernos un poco más”, declaró Molina. En esa entrevista, ella insistió en la idea de avanzar con calma: “Tanto para no salir lastimados ni él ni yo, creo que la base de cualquier cosa ahora es conocer a las personas”.

Kevin Díaz también se refirió al viaje a Colombia —del 4 al 8 de junio— como un punto clave: “Vi muchas cosas de ella que me gustaron un montón, contento regresamos de ese viaje”. Y ante el avance del vínculo, Molina se mantuvo en la misma línea: “Estamos fluyendo y vamos a ver qué sucede”.

En ese mismo universo de frases que el público usa para medir el estado real de una relación, Molina había dicho antes, con tono de broma: “Hasta que no tenga un anillo, soy soltera”. La frase, que en su momento funcionó como humor y cautela, hoy vuelve al centro porque Kevin Díaz hizo, en vivo, una afirmación que coincide con esa idea: “soltero”.

A la vez, la cobertura reciente también destacó un video de Molina en Miami bailando con Diego Lugano, un episodio que se viralizó y aumentó la conversación sobre su vida sentimental en plena exposición mediática.

Kevin Díaz y Onelia Molina formalizan su romance
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