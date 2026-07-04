Campaña de DNI electrónico gratis para este 06 de julio: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La municipalidad organiza este tipo de campañas de manera periódica, las cuales suelen registrar una alta participación de vecinos debido a la demanda por este servicio - Créditos: Andina.

Los vecinos de Lurigancho-Chosica tendrán la oportunidad de tramitar de forma gratuita el documento nacional de identidad electrónico (DNIe) durante una campaña organizada por la municipalidad distrital en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La jornada se llevará a cabo este lunes 6 de julio, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., en la asociación Alto Huampaní, ubicada en el pasaje San Lorenzo, manzana X, lote A-C, primera zona.

La iniciativa contará con 40 cupos y estará dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores, con el propósito de facilitar el acceso a este documento de identificación. Podrán participar menores de 0 a 17 años y personas de 60 años a más, de acuerdo con los criterios establecidos para la actividad.

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Las autoridades recomendaron a los interesados acudir dentro del horario programado, debido a que la atención se realizará únicamente hasta completar las vacantes disponibles. Asimismo, señalaron que quienes requieran mayor información sobre la campaña pueden comunicarse al 910 140 543.

El DNIe es importante porque permite realizar trámites con mayor seguridad y acceder a servicios digitales de manera rápida - Créditos: Agencia Andina.

Público objetivo

Niños de 0 a 16 años .

Adolescentes de 17 años .

Adultos mayores de 60 años a más.

Requisitos

Para menores de 0 a 16 años

Presencia del menor con su DNI.

Presencia del padre o la madre con su DNI.

Para adolescentes de 17 años

Presencia del adolescente con su DNI.

Para adultos mayores de 60 años a más

Presencia del adulto mayor con su DNI.

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica realiza de manera frecuente este tipo de campañas para acercar los servicios de identificación a la población. Estas jornadas suelen registrar una importante participación de vecinos y una alta demanda de atención.

Debido a que en esta oportunidad solo se han habilitado 40 cupos, se recomienda a los interesados acudir con anticipación para incrementar sus posibilidades de acceder al trámite gratuito del DNI electrónico.

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El DNIe incorpora mecanismos de seguridad que dificultan la falsificación y protegen los datos personales - Créditos: Andina.

La importancia del DNI electrónico

El DNI electrónico 3.0 refuerza la seguridad en operaciones bancarias y ayuda a reducir el riesgo de fraudes por suplantación de identidad. Este documento permite verificar con mayor precisión la identidad del titular durante trámites presenciales y virtuales. Su nueva versión incorpora 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que la edición 2.0, entre ellos textos e imágenes microscópicas, hologramas avanzados y un sello con el símbolo del Inti Raymi, características que dificultan la falsificación.

Además, está elaborado en 100 % policarbonato, un material más resistente al calor y a los rayos ultravioleta. También integra un chip criptográfico con mayores estándares de protección y un código QR único para comprobar su autenticidad. Otra de sus funciones es la firma digital, que posee la misma validez jurídica que una firma manuscrita y facilita la realización de gestiones en línea desde cualquier lugar con acceso a internet.

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Por otro lado, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) advirtió que compartir fotografías del documento puede exponer a las personas a estafas y delitos informáticos. La entidad recomendó no entregar imágenes del DNI por redes sociales o aplicaciones de mensajería, evitar dejar el documento como garantía y mostrarlo solo para verificar la identidad. Si resulta indispensable enviar una copia, aconsejó colocar marcas de agua o tachaduras para proteger la información personal.