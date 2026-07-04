Planes gratis en Lima para este domingo 5 de julio: Conoce los lugares donde no pagarás nada, pero aprenderás mucho

Manos de niños modelan figuras de arcilla sobre una mesa de madera con pigmentos naturales en un taller de cerámica de un museo peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo domingo 5 de julio, más de 50 museos estatales en todo el Perú abrirán sus puertas con acceso gratuito y una programación especial gracias a la iniciativa Museos Abiertos (MUA), impulsada por el Ministerio de Cultura.

Esta actividad, que se realiza cada primer domingo de mes, busca acercar el patrimonio cultural a toda la ciudadanía. Bajo el lema “Los museos nos llevan a nuestros orígenes”, la edición de julio coincide con el Mes Patrio y ofrece más de 100 actividades culturales sin costo. La propuesta incluye talleres, visitas guiadas, exposiciones, ferias artesanales, presentaciones artísticas y experiencias participativas para públicos de todas las edades.

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Acceso descentralizado y programación diversa

El Ministerio de Cultura ha dispuesto que la programación de Museos Abiertos se desarrolle en museos ubicados en diversas regiones del país, entre ellas Lima, Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. El objetivo declarado es fortalecer el acceso descentralizado a bienes culturales y acercar el patrimonio a más ciudadanos.

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa no se limita a los museos estatales habituales. También participan espacios aliados, como “Yuyanapaq. Para recordar”, administrado por la Defensoría del Pueblo y ubicado en el sexto piso de la sede central del Ministerio de Cultura, así como la Sala de Interpretación Huaca Santa Catalina en La Victoria. A esta lista se suman el Museo de Sitio de El Brujo, el Museo Electoral y de la Democracia y el Museo Gráfico El Peruano.

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La fachada del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Lima, un edificio histórico con columnas, muestra la bandera peruana ondeando mientras visitantes suben la escalinata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades para todas las edades y públicos

El Ministerio de Cultura informó que la edición de julio de Museos Abiertos ofrecerá más de 100 actividades culturales gratuitas. Entre las opciones se destacan talleres de arte, manualidades, tejido y cerámica, así como visitas guiadas temáticas, ferias artesanales y presentaciones musicales y teatrales.

Según la agenda, cada museo ha diseñado propuestas dirigidas a distintos públicos: niños, familias, adultos mayores y jóvenes. La programación completa puede consultarse en el portal oficial Museos Abiertos y en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Museos en Línea. Además, la información detallada sobre horarios y actividades está disponible en este enlace.

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Una familia de dos adultos y dos niños visita un museo en Lima, Perú, y observa vitrinas con piezas de arte precolombino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Museos emblemáticos para visitar en Lima sin costo

Entre los museos más destacados de la capital que participan en esta edición se encuentran el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, considerado el más antiguo e importante del país, ubicado en la Plaza Bolívar de Pueblo Libre. Este espacio resguarda colecciones arqueológicas, históricas y artísticas que narran la evolución de las culturas peruanas.

Otra opción es el Museo de Arte Italiano, situado en el Paseo de la República, reconocido como el único museo de arte europeo en el país. Su colección permanente incluye obras donadas por la comunidad italiana radicada en el Perú a inicios del siglo XX, lo que permite apreciar una muestra única de escultura, pintura y grabado europeo.

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El Museo Nacional de la Cultura Peruana, en la avenida Alfonso Ugarte, constituye otro de los puntos clave de la jornada. Su acervo está dedicado al arte popular y tradicional peruano, con piezas textiles, cerámicas y tallados provenientes de todas las regiones del país.

La Feria de Museos de Lima de la edición 2024 fue realizada en el Teatro Municipal. (Foto: El Peruano)

Experiencias en sitios arqueológicos y museos temáticos

La oferta de Museos Abiertos también incluye espacios vinculados con la historia precolombina y contemporánea. El Museo de Sitio Pucllana, en Miraflores, permite recorrer la famosa pirámide de adobe construida por la cultura Lima entre los siglos III y VIII. Guiados por especialistas, los visitantes pueden conocer la estructura original y las investigaciones arqueológicas en curso.

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En el centro de la ciudad, el Museo José Carlos Mariátegui presenta la vida y el pensamiento del reconocido intelectual peruano. La sede, ubicada en la avenida Washington, exhibe documentos, libros y objetos personales que reconstruyen su papel en la historia social y política del Perú.

La iniciativa también contempla la participación de museos independientes, como el Museo del Banco Central de Reserva del Perú (MUCEN), situado en el Centro Histórico de Lima. El MUCEN ofrece ingreso gratuito todos los domingos, aunque en algunos casos se requiere inscripción previa en línea.

30-08-2021 Instalaciones del Museo Nacional de Perú.. El nuevo Museo Nacional de Perú (MUNA) albergará más de 36.000 piezas del periodo prehispánico. La instalación abrió sus puertas coincidiendo con las celebraciones del Bicentenario de la independencia del país el pasado 27 de julio con cuatro exposiciones habilitadas hasta finales de este año, aunque la inauguración oficial del MUNA será en 2024, convirtiéndose en el mayor complejo museístico del país. CULTURA ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD MUSEO NACIONAL DE PERÚ.

Museos y patrimonio en regiones del país

El evento Museos Abiertos no se limita a la capital. En regiones como Cusco, destaca el Museo Histórico Regional y en Amazonas, el Museo Arqueológico de la Zona Monumental de Kuélap. En Áncash, el Museo Arqueológico Augusto Soriano Infante en Huaraz resguarda piezas precolombinas y una importante colección de momias.

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La programación se adapta a las características culturales y patrimoniales de cada zona. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Cultura, la diversidad de museos participantes permite que ciudadanos de diferentes regiones conozcan y valoren el patrimonio local y nacional.

¿Qué museos son totalmente gratuitos este 5 de julio?

Amazonas:

Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”. Su ubicación está en Jr. Ayacucho 904, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas y su horario de atención es de Jr. Ayacucho 904, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas.

Áncash

Museo Arqueológico de Ancash “Augusto Soriano Infante” ubicado en Av. Luzuriaga 762, Huaraz, Huaraz, y cuyo horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo Arqueológico Zonal de Cabana Plaza de Armas s/n, Cabana, ubicado en Pallasca, Áncash y cuyo horario de atención va de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m

Museo de Antropología, Arqueología e Historia, Natural de Ranrahirca, ubicado en Jr. Las Palmeras s/n, Ranrahirca, Yungay, Áncash y cuya atención es de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Museo Nacional Chavín Av. 17 de Enero, Prolongación Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari, Áncash cuyo horario de atención va desde las 9:00 a. m. a 4:00 p. m

Museo Regional de Casma “Max Uhle” Carretera Casma Huaraz km 1.5, Casma, Casma, Áncash. Su horario de atención va desde las 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín Centro Poblado Menor de Paria, Independencia, Huaraz, Áncash. El horario va desde las 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Apurímac

Museo Arqueológico, Antropológico de Apurímac Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay, Apurímac y su horario de aten Ayacuchoción va desde 8:30 a. m. a 5:00 p. m..

Ayacucho

Museo de Sitio de Quinua Plaza Principal de Quinua N° 308, Quinua, Huamanga, Ayacucho y cuyo horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo de Sitio de Wari Carretera Ayacucho - Quinua km 23 Pacaycasa, Huamanga, Ayacucho. Su horario de atención es 9:00 a. m. a hasta 5:00 p. m.

Cajamarca

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén en Jr. Belén 571. Conjunto Monumental Belén, Cajamarca, Cajamarca, y su horario de atención va desde las 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:30 p. m. a 6:00 p. m.

Callao

Sala de Exposiciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Callao en Jr. Salaverry 208, Cercado del Callao, Callao. Su horario de atención es desde las 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m

Museo de San Marcos presenta fósiles de la Amazonía prehistórica en exhibición interactiva y educativa. (Foto: Agencia Andina)

Cusco

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba en Jr. Timpia cruce con Av. 25 de Julio Urb. La Granja, Santa Ana, La Convención, Cusco. Su horario de atención va de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Museo de los Pueblos de Paucartambo Plaza Kukuli s/n Paucartambo, Paucartambo, Cusco De 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Museo de Sitio de Chinchero Plaza principal del Pueblo de Chinchero, Urubamba, Cusco. Su horario de atención va de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo Histórico Regional del Cusco ubicado en Calle Garcilaso con Heladeros s/n.

Casa del Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Cusco, y su horario de atención es de 8:00 a. m. a 05:00 p. m

Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón” Altura del Antiguo Puente Ruinas, km 112 vía férrea, Machupicchu, Urubamba, Cusco y su horario de atención es de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Huancavelica

Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano” Jr. 24 de Junio s/n, Huaytará, Huaytará, Huancavelica y cuyo horario de atención va de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Museo Regional “Daniel Hernández Morillo” Jr. Antonio Raimondi 193, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica y su horario de atención va de 9:00 a. m. a 2:00 p. m

Huánuco

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh Carretera Huánuco - La Unión, km 5, Huánuco, Huánuco, Huánuco. Su horario va de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Ica

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén Carretera Pisco-Puerto San Martín km 27, Reserva Nacional de Paracas, Pisco, Ica y cuyo horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermudez Jenkins” Av. Ayabaca 895, Urb. San Isidro, Ica, Ica, Ica de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico “Tambo Colorado” Vía Los Libertadores Wari km 39, Humay, Pisco, Ica y cuyo horario de atención va de 9:00 a. m. a 5:00 p. m

Contraloría identificó irregularidades en la ejecución del servicio de renovación del sistema de aire acondicionado del Museo. (CGR)

Junín

Museo de Sitio de Wari Willka Plaza Arqueológica s/n, anexo de Huari, Huancán, Huancayo, Junín y su horario es de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y 3:00 p. m. a 5:30 p. m.

Museo Regional de Arqueología de Junín Jr. Grau 195, Chupaca, Chupaca, Junín y su horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m

Lambayeque

Museo Arqueológico Nacional Brüning Av. Huamachuco s/n, Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap Huaca Chotuna, Sector Bodegones Lambayeque, San José, Lambayeque, Lambayeque de 9:00 a. m. a 4:45 p. m.

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán Campiña Huaca Rajada s/n, carretera Sipán-Pampa Grande, Saña, Chiclayo, Lambayeque De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo de Sitio Túcume Campiña de San Antonio s/n, Túcume, Lambayeque, Lambayeque De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.

Museo Nacional de Sicán Av. Batán Grande Cdra 9, Carretera Pítipo, Ferreñafe, Ferreñafe, Lambayeque De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo Tumbas Reales de Sipán Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895 Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Lima

Museo “José Carlos Mariátegui” Av. Washington 1946, Lima, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social Bajada San Martín 151, Miraflores, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Museo de Arte Italiano Paseo de la República s/n, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 3:00 p. m

Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” - Puruchuco Av. Prolongación Javier Prado Este cuadra 85, s/n, Ate Vitarte, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (último ingreso: 4:30 p. m.)

Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal” Mirador del Cerro San Cristóbal, Lima, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo de Sitio Pucllana Calle General Borgoño cuadra 8, Miraflores, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Museo de Sitio Huallamarca Av. Nicolás de Ribera 201, San Isidro, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Museo Pachacamac Antigua Carretera Panamericana Sur km 31.5, Lurín, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 7:30 p. m

Museo Nacional de la Cultura Peruana Av. Alfonso Ugarte 650, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.

Complejo Arqueológico Mateo Salado Av. Mariano Cornejo, entre las cuadras 12 y 13, Lima, Lima, Lima De 9:00 a. m. a 3:30 p. m.

Museo Electoral y de la Demoracia* Av. Nicolás de Piérola 1080, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Museo Gráfico El Peruano* Jr. Quilca 556, Lima, Lima, Lima De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Defensoría del Pueblo Sede Central del Ministerio de Cultura Javier Prado - San Borja, sexto piso de 9:00 a. m. a 5:00 p. m

Loreto

Museo Amazónico Jr. Morona 106, esquina con Malecón Tarapacá, Iquitos, Maynas, Loreto De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:30 p. m. a 4:45 p. m.

Piura

Museo de Sitio de Narihualá Calle Olmos s/n, Catacaos, Piura, Piura De 9.00 a. m. a 4:00 p. m.

Sala de Oro del Museo Municipal Vicús Esquina Av. Sullana con Jr. Huánuco s/n, Cercado de Piura, Piura, Piura De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Puno

Templo Museo Nuestra Señora de La Asunción Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito, Puno De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Templo Museo San Juan de Letrán Jr. Juli 352, Juli, Chucuito, Puno De 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

San Martín

Museo Departamental San Martín Jr. Benavides 380, Barrio Calvario, Moyobamba, Moyobamba, San Martín De 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:30 p. m

Tumbes

Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa Calle El Museo 117, Cabeza de Vaca Norte, Corrales, Tumbes, Tumbes De 9:00 a. m. a 4:30 p. m

Objetivos y proyección de Museos Abiertos

El Ministerio de Cultura subraya que Museos Abiertos busca convertir los museos en espacios vivos de aprendizaje, encuentro y reflexión. La iniciativa forma parte de una política sostenida para democratizar el acceso a la cultura y fortalecer la identidad nacional.

Según la entidad, la respuesta del público en ediciones anteriores ha sido positiva, con una alta participación de familias, estudiantes y turistas. La expectativa para este domingo 5 de julio es que miles de personas aprovechen la gratuidad y las actividades pensadas para todos los públicos.

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La información sobre museos participantes y la programación puede consultarse en el portal oficial de Museos Abiertos (https://museos.cultura.pe/museos-abiertos) y en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Museos en Línea. Para detalles específicos de actividades y horarios, está disponible el enlace http://bit.ly/3SK1dQ4.