A qué hora juega Paraguay vs Francia HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Paraguay vs Francia: partido por octavos de final del Mundial 2026.

Francia y Paraguay se enfrentarán hoy, sábado 4 de julio, en el segundo duelo de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. A continuación, los horarios para seguir este encuentro decisivo.

A qué hora juega Paraguay vs Francia por octavos del Mundial 2026

Este partido comenzará a las 16:00 horas de Perú; a las 18:00 horas de Paraguay y a las 23:00 horas de Francia. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 15:00 horas de México; a las 16:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 17:00 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 18:00 horas de Argentina, Brasil y Uruguay.

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Canal TV de Paraguay vs Francia por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Paraguay se verá en exclusiva por DirecTV, señal que cuenta con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo 2026. El partido podrá seguirse tanto por televisión como a través de la plataforma digital DGO, accesible en distintos dispositivos.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su portal, con información previa, actualización minuto a minuto, goles, jugadas relevantes, declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones tras el cierre del partido.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Paraguay eliminó a Alemania

Paraguay firmó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar por penales a Alemania en los dieciseisavos de final, en un duelo vibrante disputado en el Estadio Boston. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro avanzó a octavos, tras protagonizar un partido de máxima tensión y eficacia en los momentos clave.

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El inicio del encuentro mostró a un conjunto guaraní decidido. Apenas al primer minuto, Junior Alonso estuvo cerca de abrir el marcador, pero Manuel Neuer evitó el gol. Alemania respondió de inmediato con una llegada de Deniz Undav, cuyo remate salió desviado. El dominio alemán se mantuvo durante buena parte del primer tiempo, aunque sería Paraguay quien encontró la ventaja. Miguel Almirón combinó con Galarza, quien envió un centro preciso que Julio Enciso conectó de cabeza para el 1-0.

En el complemento, Enciso volvió a estar cerca de ampliar la diferencia tras un error de Kimmich, pero Alemania reaccionó y logró el empate. Florian Wirtz lanzó un centro desde la izquierda, y Kai Havertz anticipó en el área para igualar el marcador. Con el 1-1, el partido se mantuvo abierto y la tensión creció hacia el final del tiempo reglamentario.

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La prórroga ofreció nuevas emociones, incluyendo un gol anulado a Jonathan Tah por falta sobre el arquero Gill, quien luego se erigió como figura al desviar un cabezazo a Anton en la última jugada.

La definición por penales fue decisiva: Gill atajó los remates de Havertz y Woltemade, mientras que Neuer contuvo el disparo de Balbuena. Finalmente, luego del error de Tah, el defensor Gustavo Canale convirtió el penal que selló la histórica clasificación paraguaya, celebrada como una de las gestas más importantes del fútbol nacional.

Francia goleó a Suecia con un Mbappé brillante

Francia reafirmó su condición de candidato y avanzó a los octavos de final tras vencer con autoridad a Suecia en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Bradley Barcola sellaron una victoria que pudo haber sido más amplia, considerando la cantidad de ocasiones generadas por los Bleus.

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El partido comenzó con ambos equipos midiéndose y sin asumir riesgos, pero tras la primera pausa de hidratación, Francia aceleró y desbordó a Suecia. Adrien Rabiot probó con un remate desde fuera del área, Mbappé estrelló un disparo en el palo y Michael Olise estuvo cerca de marcar con una acrobacia. El arquero sueco evitó el gol en varias oportunidades, pero sobre el final del primer tiempo, el delantero del Real Madrid rompió el cero con una jugada individual y un remate imposible de detener.

En la segunda mitad, Francia mantuvo el control absoluto del partido. Olise habilitó a Barcola, quien definió con tranquilidad para ampliar la diferencia, y Mbappé sentenció el encuentro con su segundo gol, alcanzando seis tantos en el torneo y sumando 18 en su cuenta personal en Copas del Mundo. El conjunto francés mostró solidez, contundencia y un dominio que nunca estuvo en discusión frente a una Suecia que resistió pero no pudo evitar la eliminación.

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