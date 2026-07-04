Dónde ver Paraguay vs Francia HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Paraguay vs Francia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Hoy, sábado 4 de julio, Paraguay afronta uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando se mida con Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará dar un nuevo golpe en la Copa del Mundo frente a una de las grandes favoritas al título, la vigente subcampeona mundial, que bajo la conducción de Didier Deschamps aspira a disputar su tercera final consecutiva tras las alcanzadas en Rusia 2018 y Catar 2022.

Dónde ver Paraguay vs Francia por octavos del Mundial 2026

El partido entre Paraguay y Francia, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, contará con una amplia cobertura televisiva y por plataformas digitales para distintos países. En Perú y el resto de Sudamérica, el compromiso será transmitido por DSports, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de DGO y Paramount+.

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En territorio paraguayo, los aficionados tendrán varias alternativas para acompañar a la ‘Albirroja’, ya que el encuentro será emitido por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Por su parte, en Colombia la transmisión estará a cargo de Gol Caracol y Fútbol RCN, además de las plataformas digitales Ditu y la aplicación oficial de RCN.

Los seguidores del Mundial en España podrán disfrutar del compromiso mediante DAZN, que posee los derechos de transmisión para este encuentro. Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa con la previa, el minuto a minuto, las incidencias, los goles y las reacciones más importantes de este decisivo duelo por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Horario de Paraguay vs Francia por octavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

El encuentro entre Paraguay y Francia, válido por los octavos de final del Mundial 2026, se disputará hoy desde las 16:00 horas de Perú en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, escenario con capacidad para 67.594 espectadores y uno de los recintos elegidos por la FIFA para albergar la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

A continuación, revisa los horarios del compromiso en los principales países de Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas.

Bolivia y Venezuela: 17:00 horas.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 18:00 horas.

El ganador de este atractivo cruce avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde continuará su camino en busca del título de la máxima competición del fútbol internacional ante Canadá o Marruecos.

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¿Cómo llegan los equipos?

Paraguay afronta este compromiso con la confianza por las nubes luego de protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en una dramática definición por penales, después de igualar en el tiempo reglamentario y la prórroga. La ‘albirroja’ volvió a exhibir la solidez defensiva que la ha caracterizado durante todo el proceso del entrenador argentino y supo resistir el constante dominio del cuadro europeo para terminar imponiéndose desde los doce pasos. Ahora, intentará dar otro golpe histórico frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial y acercarse a unos inéditos. cuartos de final.

Francia, por su parte, llega en un momento de gran nivel futbolístico. El equipo comandado por Didier Deschamps no tuvo mayores inconvenientes para superar a Suecia por un contundente 3-0 en los octavos de final. Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche al firmar un doblete, mientras que Bradley Barcola completó la goleada. A ello se sumó otra actuación sobresaliente de Michael Olise, quien volvió a ser determinante en la generación de juego ofensivo. Con un plantel repleto de talento y experiencia, los ‘bleus’ buscarán imponer su jerarquía para mantenerse en carrera hacia una tercera final mundialista consecutiva.

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Posibles alineaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.