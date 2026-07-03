Keiko Fujimori es oficialmente la próxima presidenta del Perú: lo que deberá hacer en los próximos días antes de asumir el mando

Keiko Fujimori fue proclamada hoy como presidenta electa del Perú para el periodo 2026–2031 por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en una sesión solemne realizada este viernes 3 de julio al mediodía en su sede del distrito de Jesús María, en Lima. Con este acto oficial, la lideresa de Fuerza Popular inicia la recta final antes de asumir el cargo el próximo 28 de julio.
La ceremonia fue encabezada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, junto a los miembros del pleno. En representación de Fujimori asistió su equipo legal de Fuerza Popular, mientras ella siguió el acto desde el local de su partido en San Isidro, a la espera de pronunciarse públicamente tras la proclamación.
PUBLICIDAD
Keiko Fujimori tiene tres días para iniciar la transición de gobierno
Con la proclamación oficial, el siguiente paso inmediato es la instalación de los equipos de transferencia entre el gobierno actual y el equipo de la presidenta electa. Según lo dispuesto por las autoridades electorales y la Contraloría, este proceso debe ponerse en marcha en un plazo máximo de tres días.
En la práctica, esto significa que desde este 3 de julio los equipos técnicos ya pueden empezar a coordinar reuniones, revisar información del Estado y organizar el traspaso de gestión. La idea es que el cambio de gobierno no se improvise en los últimos días, sino que se haga de manera ordenada antes del 28 de julio.
PUBLICIDAD
Las autoridades han remarcado que este proceso no es opcional ni político, sino una obligación para asegurar que el nuevo gobierno reciba toda la información necesaria sobre cómo están funcionando las instituciones públicas.
¿Cómo será el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante?
El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que los equipos de transferencia tienen la tarea de revisar el estado real del Estado peruano: desde los temas administrativos y financieros, hasta los proyectos en marcha en cada ministerio.
En términos simples, se trata de “poner al día” a la próxima gestión sobre qué está funcionando, qué está pendiente y qué problemas urgentes deben atenderse desde el primer día.
PUBLICIDAD
Este trabajo busca evitar vacíos de información entre un gobierno y otro, y asegurar que los servicios públicos no se detengan durante el cambio de autoridades.
Desde Fuerza Popular se informó que sus equipos técnicos comenzarán a visitar ministerios desde el lunes, con la intención de acelerar el proceso de transición. La meta es que el próximo gobierno llegue preparado a su juramentación.
Entre los principales temas que se vienen priorizando están la lucha contra la inseguridad ciudadana y las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño, dos de los problemas que más preocupan actualmente a la población.
PUBLICIDAD
Keiko Fujimori agradece respaldo y marca el inicio de su transición hacia el gobierno
Tras la proclamación, Keiko Fujimori se pronunció en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido en las urnas. Señaló que inicia una nueva etapa “con responsabilidad, humildad y sentido del deber”, y que el proceso de transición será un espacio para escuchar y prepararse antes de asumir funciones.
También anunció la creación de canales oficiales de comunicación de la denominada Oficina de la Presidenta Electa, desde donde se informará sobre las acciones de estos días previos al cambio de mando.
- Facebook: Oficina de la Presidenta Electa
- Instagram: @oficinadelapresidentaelecta
- Twitter: @ope_peru
- TikTok: @ope_peru
- Correo electrónico: oficinapresidentaelecta@gmail.com
Más Noticias
Papa León XIV y el Fenómeno El Niño: Lambayeque moviliza recursos para la llegada del sumo pontífice y refuerza acciones contra evento climático
Las autoridades regionales aceleran proyectos clave en infraestructura, seguridad y asistencia humanitaria, mientras comunidades y sectores económicos se preparan para afrontar tanto la llegada de miles de visitantes como eventuales emergencias climáticas
Alejandra Baigorria se quiebra y se reconcilia con Mario Irivarren: “Fuiste importante en mi vida”
La empresaria y el conductor hicieron las paces frente a cámaras en ‘La Manada’. Él ofreció disculpas y ella se emocionó al recordar la amistad
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia y últimas noticias de la transición de gobierno en Perú
Con el conteo oficial finalizado y con la proclamación del JNE, la atención se traslada ahora al proceso de transición: cómo Keiko Fujimori prepara su llegada a Palacio de Gobierno y cuáles serán sus primeras señales antes de asumir formalmente la Presidencia del Perú el 28 de julio
Sporting Cristal llegó a un acuerdo para fichar a Michael Hoyos, delantero que quería Universitario: ¿Se va Felipe Vizeu?
El nacido en Estados Unidos se desvinculó de Newell’s y alcanzó un consenso con los ‘celestes’ para estampar su firma por las siguientes dos temporadas
El bosque no desapareció. Usted dejó de verlo
La mirada externa de la consultoría en gestión ayuda a complementar una visión que muchas veces se pierde en el día a día
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD