Keiko Fujimori es oficialmente la próxima presidenta del Perú: lo que deberá hacer en los próximos días antes de asumir el mando

Keiko Fujimori sonríe mientras participa en una entrevista, sentada en un sofá y con un micrófono frente a ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori fue proclamada hoy como presidenta electa del Perú para el periodo 2026–2031 por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en una sesión solemne realizada este viernes 3 de julio al mediodía en su sede del distrito de Jesús María, en Lima. Con este acto oficial, la lideresa de Fuerza Popular inicia la recta final antes de asumir el cargo el próximo 28 de julio.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, junto a los miembros del pleno. En representación de Fujimori asistió su equipo legal de Fuerza Popular, mientras ella siguió el acto desde el local de su partido en San Isidro, a la espera de pronunciarse públicamente tras la proclamación.

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El preciso instante que el presidente del JNE anuncia a Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú

Keiko Fujimori tiene tres días para iniciar la transición de gobierno

Con la proclamación oficial, el siguiente paso inmediato es la instalación de los equipos de transferencia entre el gobierno actual y el equipo de la presidenta electa. Según lo dispuesto por las autoridades electorales y la Contraloría, este proceso debe ponerse en marcha en un plazo máximo de tres días.

En la práctica, esto significa que desde este 3 de julio los equipos técnicos ya pueden empezar a coordinar reuniones, revisar información del Estado y organizar el traspaso de gestión. La idea es que el cambio de gobierno no se improvise en los últimos días, sino que se haga de manera ordenada antes del 28 de julio.

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Las autoridades han remarcado que este proceso no es opcional ni político, sino una obligación para asegurar que el nuevo gobierno reciba toda la información necesaria sobre cómo están funcionando las instituciones públicas.

Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo será el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante?

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que los equipos de transferencia tienen la tarea de revisar el estado real del Estado peruano: desde los temas administrativos y financieros, hasta los proyectos en marcha en cada ministerio.

En términos simples, se trata de “poner al día” a la próxima gestión sobre qué está funcionando, qué está pendiente y qué problemas urgentes deben atenderse desde el primer día.

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Keiko Fujimori queda a la espera de la proclamación oficial del JNE tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100% en la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trabajo busca evitar vacíos de información entre un gobierno y otro, y asegurar que los servicios públicos no se detengan durante el cambio de autoridades.

Desde Fuerza Popular se informó que sus equipos técnicos comenzarán a visitar ministerios desde el lunes, con la intención de acelerar el proceso de transición. La meta es que el próximo gobierno llegue preparado a su juramentación.

Entre los principales temas que se vienen priorizando están la lucha contra la inseguridad ciudadana y las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño, dos de los problemas que más preocupan actualmente a la población.

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Keiko Fujimori habla ante una audiencia, sosteniendo un micrófono y un teléfono móvil mientras otros la graban con sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori agradece respaldo y marca el inicio de su transición hacia el gobierno

Tras la proclamación, Keiko Fujimori se pronunció en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido en las urnas. Señaló que inicia una nueva etapa “con responsabilidad, humildad y sentido del deber”, y que el proceso de transición será un espacio para escuchar y prepararse antes de asumir funciones.

También anunció la creación de canales oficiales de comunicación de la denominada Oficina de la Presidenta Electa, desde donde se informará sobre las acciones de estos días previos al cambio de mando.

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