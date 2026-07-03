JNE rechazó el último intento de Roberto Sánchez con el que buscaba evitar la proclamación de Keiko Fujimori

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez attends a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación que presentó Juntos por el Perú contra el acta que proclamó los resultados de la votación en el extranjero. Este era el último intento con el que el excandidato presidencial Roberto Sánchez buscaba evitar la inminente proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa.

En su recurso, el partido de Roberto Sánchez insistía en supuestas irregularidades, centrándose sobre todo en una supuesta vulneración a la intangibilidad de las normas por la resolución jefatural de la ONPE que modificó los linamientos para la votación en el extranjero.

Sin embargo, el Pleno del JNE decide rechazar porque ya se había establecido que las actas de proclamación solo pueden ser apeladas por razones de inconsistencias numéricas. Otros argumentos no proceden.

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“De ahí que, este Supremo Tribunal Electoral considere no amparable el recurso de apelación presentado por el señor recurrente, toda vez que la pretensión formulada carece de sustento jurídico. Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar el contenido del Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, del 30 de junio de 2026, emitida por el JEE”, se lee.

La resolución del Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara infundado un recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú contra los resultados electorales de 2026.

Además, el JNE menciona que hizo una revisión de oficio a todas las actas de los Jurados Electorales Especiales determinándose que estas “no presentan inconsistencias numéricas”.

Sin perjuicio de ello, el máximo tribunal electoral recuerda que los argumentos expuestos por Juntos por el Perú, las supuestas irregularidades en la votación en el extranjero, “ya han sido oportunamente respondidos”.

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Efectivamente, las razones con las que el partido de Roberto Sánchez buscaba declarar nulos los votos de los peruanos y peruanas en el exterior, ya fueron desbaratados uno a uno por el Jurado Nacional de Elecciones.

Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), proclaims Keiko Fujimori as winner of the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

JNE proclamó a Keiko Fujimori

El Pleno del JNE proclamó este viernes a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa del Perú para el período 2026-2031, en una ceremonia celebrada al mediodía en la Casona Histórica de la institución en el distrito de Jesús María, en Lima.

“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de 2026”, declaró Roberto Burneo, presidente del JNE, antes de formalizar el acto. “En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó.

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El preciso instante que el presidente del JNE anuncia a Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú

La proclamación incluyó también a Miguel Torres como segundo vicepresidente. Fujimori recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio, cuando el presidente interino José María Balcázar le hará entrega de la banda presidencial.

Fujimori no asistió a la ceremonia de proclamación. En su lugar, acudieron los personeros legales de Fuerza Popular. Tras conocerse la proclamación, Fujimori se pronunció a través de sus redes sociales. “Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, escribió en su cuenta de X.

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