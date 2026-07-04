Especialistas de Cajamarca salvan a paciente con cáncer de estómago tras compleja cirugía

El equipo médico empleó la técnica de Maruyama, que facilita la identificación de los ganglios afectados y mejora la precisión durante la intervención - Créditos: Essalud.

Una paciente de 33 años con diagnóstico de cáncer de estómago recibió una nueva oportunidad de tratamiento tras someterse a una compleja intervención quirúrgica en el Hospital II de la Red Asistencial Essalud Cajamarca.

El establecimiento realizó por primera vez una gastrectomía radical total en bloque con esplenectomía, procedimiento que implicó la extirpación del estómago, el bazo y los tejidos linfáticos comprometidos. La operación representó un hito para la atención oncológica de la región al permitir que la asegurada accediera a un tratamiento especializado sin necesidad de viajar a otra ciudad.

El equipo médico aplicó la técnica de Maruyama, un método que facilita la identificación de los ganglios linfáticos relacionados con el órgano afectado. Esta estrategia permitió desarrollar la intervención con mayor precisión, retirar las estructuras comprometidas por la enfermedad y disminuir el riesgo de propagación del tumor hacia otras zonas del organismo.

PUBLICIDAD

La operación estuvo a cargo del cirujano oncólogo José Banda Medina, quien explicó que la asegurada presentaba un adenocarcinoma con células en anillo de sello, una variante maligna que comprometía por completo el estómago. Debido a la naturaleza de la enfermedad, los especialistas optaron por retirar la totalidad del órgano, además del bazo y los ganglios linfáticos adyacentes, con el objetivo de ofrecer el tratamiento más adecuado para este tipo de diagnóstico.

El procedimiento evitó que la asegurada fuera derivada a hospitales de otras regiones, lo que fortalece la capacidad resolutiva y la atención oncológica especializada en Cajamarca - Créditos: Essalud.

El especialista indicó que esta clase de intervención exige una preparación altamente especializada y la participación coordinada de profesionales de distintas áreas. Precisó que el trabajo conjunto del equipo permitió ejecutar con éxito el procedimiento en Cajamarca, hecho que evitó la referencia de la asegurada a hospitales de otras regiones y fortaleció la capacidad de respuesta del establecimiento frente a enfermedades de alta complejidad.

PUBLICIDAD

Después de la cirugía, la mujer mostró una evolución favorable y continúa bajo control médico como parte de su proceso de recuperación. Los resultados del procedimiento permitieron retirar por completo el tumor y los tejidos comprometidos, situación que mejora las posibilidades de tratamiento y aumenta las expectativas de recuperación frente a este tipo de cáncer.

El director de la Red Asistencial EsSalud Cajamarca, Beltrán Lozano Gonzáles, destacó que este procedimiento representa un antes y un después para la atención especializada en la región.

La paciente, de 33 años, evolucionó favorablemente tras la operación y continúa en seguimiento médico luego de la extracción total del tumor y los tejidos comprometidos - Créditos: Essalud.

“La realización de esta primera cirugía de alta complejidad demuestra el compromiso, la preparación y el profesionalismo de nuestros especialistas para brindar una atención segura, oportuna y de calidad, evitando así que nuestros asegurados tengan que trasladarse a otras regiones para recibir este tipo de tratamiento”, señaló.

PUBLICIDAD

Por su parte, la paciente expresó su agradecimiento al personal médico por el acompañamiento recibido desde el diagnóstico hasta la recuperación. El caso constituye un avance para la atención oncológica en Cajamarca y evidencia el desarrollo de procedimientos especializados que antes solo podían realizarse en hospitales de mayor complejidad fuera de la región.

Cáncer de estómago

El cáncer de estómago es una enfermedad que se origina por el crecimiento anormal de células en este órgano, ubicado en la parte superior del abdomen, debajo de las costillas, cuya función principal consiste en descomponer y digerir los alimentos. Aunque puede aparecer en cualquier zona, la mayoría de los casos se desarrolla en la porción principal del estómago.

PUBLICIDAD

En sus primeras etapas, este tipo de tumor suele pasar desapercibido porque, en muchos pacientes, no provoca manifestaciones evidentes. Cuando aparecen las primeras señales, estas pueden confundirse con problemas digestivos comunes, como indigestión, acidez o molestias en la parte superior del abdomen, lo que puede retrasar el diagnóstico.

A medida que la enfermedad avanza, pueden presentarse dificultades para tragar, dolor abdominal, sensación de llenura tras consumir pequeñas cantidades de alimentos, hinchazón después de las comidas, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, pérdida involuntaria de peso y cansancio intenso. En fases más avanzadas también pueden registrarse vómitos con sangre y deposiciones de color negro, signos que requieren atención médica inmediata.

PUBLICIDAD