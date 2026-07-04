Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 4 de julio de 2026

Un tablero digital de precios de Petroperú muestra las tarifas de gasolina, diésel, GNV y GLP en una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina y combustibles alternativos en Perú volvió a registrar una disminución del precio al inicio de julio de 2026, con diferencias notorias entre Lima y el resto del país. Esta variabilidad impacta directamente en el presupuesto de quienes utilizan vehículos a diario, desde conductores particulares hasta operadores de transporte público y de carga.

Panorama de precios: cuánto cuesta el combustible en Lima y provincias

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,29 – S/ 21,49 por galón en Lima

Gasohol Premium: S/ 17,28 – S/ 23,99 por galón en Lima

Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,49 – S/ 24,99 por galón en Lima

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

En Cusco , el diésel parte de S/ 17,97 y llega a S/ 19,99.

En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 16,58.

Una estación de servicio Petroperú en Perú muestra surtidores de combustibles y paneles digitales con los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP en un día nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios en grifos principales de Lima y consejos prácticos

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 3 de julio de 2026:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70

Para aprovechar los mejores precios y reducir el gasto, se recomienda:

Consultar plataformas digitales que permiten comparar precios en tiempo real

Elegir estaciones con tarifas más bajas en el propio distrito

Planificar rutas y evitar desplazamientos innecesarios

Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas

Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del automóvil

La aplicación oficial Facilito, proporcionada por Osinergmin, resulta útil para comparar precios de gasohol, GLP, GNV y diésel en diferentes estaciones.

Una mano sujeta la manguera de un surtidor mientras la pantalla digital muestra los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV en una estación de servicio urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GLP y GNV: alternativas económicas frente a la gasolina

El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) se han consolidado como alternativas más asequibles para quienes buscan optimizar su gasto en combustible. Estos carburantes resultan especialmente atractivos para taxistas y conductores de aplicaciones, ya que permiten recorrer más kilómetros con menor desembolso.

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Entre sus principales ventajas:

Menor costo por kilómetro frente a la gasolina convencional

Reducción significativa del gasto mensual para usuarios intensivos

Consulta de precios en tiempo real mediante aplicaciones oficiales

No obstante, la disponibilidad de GLP y GNV puede ser limitada en algunos distritos o regiones, por lo que planificar el abastecimiento es fundamental.

Un mapa de Perú, con autos de juguete que marcan rutas, ilustra la distribución geográfica de los precios de combustibles como gasolina y diésel, con el logo de Petroperú visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación regional: precios de la gasolina en Perú y países vecinos

En el contexto sudamericano, Perú presenta precios intermedios en comparación con sus países vecinos.

En Chile , el precio de la gasolina 95 ronda los 1,54 euros por litro (aproximadamente S/ 6,50 al tipo de cambio actual).

En Colombia , el galón presenta incrementos periódicos, aunque sigue siendo uno de los más bajos en la región.

En Argentina, las tarifas varían en función de los ajustes fiscales y subsidios estatales.

Estas diferencias regionales se explican por los diferentes enfoques de políticas fiscales, subsidios y los costos logísticos internos en cada país.

La aplicación Facilito de Osinergmin muestra los precios de la gasolina en un mapa de estaciones de servicio de Perú, junto a un surtidor moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de Petroperú en el mercado de combustibles

Petroperú desempeña una función estratégica en el abastecimiento nacional. Administra refinerías clave, como Talara y Conchán, y se encarga de la importación de crudo y productos refinados. La capacidad de asegurar el suministro en ciudades aisladas, como Iquitos, depende en gran medida de la operatividad y recursos de esta empresa estatal.

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El Estado ha destinado recursos adicionales para sostener la compra de crudo y el abastecimiento nacional, aunque la producción propia sigue siendo limitada y persisten desafíos financieros.

Una estación de servicio Petroperú en Perú indica los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV para los diferentes vehículos que se abastecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del precio de la gasolina en el transporte y la economía peruana

El incremento de los combustibles afecta de manera directa el costo de vida en los hogares peruanos, especialmente para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo. En el transporte público, el alza en gasolina y diésel ha elevado los pasajes y eliminado tarifas mínimas que se mantuvieron durante años.

El traslado de estos aumentos a los usuarios fue facilitado este año por el crecimiento de la demanda y la recuperación del empleo. El transporte terrestre experimentó un alza de precios, incluso cuando el costo de los combustibles mostró una ligera reducción en junio.

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Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra los precios del gasohol, diésel y GLP en soles mientras varios vehículos esperan para cargar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas del gobierno para controlar o subsidiar el precio del combustible

Frente al incremento sostenido, el gobierno implementó un subsidio temporal de S/ 4 por cada galón de diésel vendido a empresas y operadores autorizados de transporte de pasajeros y carga. Esta medida, vigente entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026, busca aliviar la presión financiera sobre el sector transporte.

El subsidio se canaliza mediante la Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Requiere comprobantes electrónicos y la inscripción de los proveedores en el Registro de Hidrocarburos. La fiscalización recae en Sunat y Osinergmin.

Un puerto industrial con un buque de carga transporta contenedores y componentes industriales al atardecer, con fábricas y grúas en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas ante el alza de la gasolina: gas natural y energías limpias

El gas natural vehicular y las energías renovables han emergido como opciones válidas para enfrentar la volatilidad internacional de los combustibles fósiles. El gas natural permite un menor costo operativo y se utiliza en flotas de transporte público y taxis. Por otra parte, la generación eléctrica mediante fuentes solares y eólicas registró un crecimiento sostenido durante el primer semestre de 2026, alineando a Perú con estándares globales de sostenibilidad.

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La diversificación energética y el uso eficiente de aplicaciones oficiales para comparar precios constituyen estrategias efectivas para enfrentar el contexto actual.