Perú Deportes

Alianza Lima igualó con Melgar en amistoso: Federico Girotti volvió anotar en duelo previo al Torneo Clausura 2026

El equipo de Pablo Guede disputó tercer cotejo de preparación antes del arranque del campeonato, y el delantero argentino marcó nuevamente, así como lo hizo con CD Moquegua

Guardar
Google icon
Federico Girotti anotó otra vez en duelo contra Melgar. (Alianza Lima)
Federico Girotti anotó otra vez en duelo contra Melgar. (Alianza Lima)

Alianza Lima no pierde el tiempo y continúa preparándose al máximo para conquistar el Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ se enfrentaron a Melgar en su tercer amistoso de pretemporada este sábado 4 de julio, dos duelos disputados en Lurín, donde ambos encuentros concluyeron con igualdad en el marcador, así informó el periodista José Varela.

En el primer duelo, el equipo de Pablo Guede protagonizó un vibrante empate 3-3. Uno de los momentos destacados fue el gol de Federico Girotti, quien atraviesa un gran momento de forma. El delantero argentino marcó un tanto de gran factura, consolidándose como una de las piezas más peligrosas del ataque ‘íntimo’, también marcó en el primer amistoso con CD Moquegua.

PUBLICIDAD

Además, Eryc Castillo y Geray Motta completaron la lista de goleadores del equipo. Por el lado de los ‘rojinegros’, Zegarra anotó en dos ocasiones y Tandazo sumó otro gol, sellando la igualdad en el marcador.

Alianza Lima disputó su tercer amistoso previo al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)
Alianza Lima disputó su tercer amistoso previo al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

El segundo compromiso también resultó parejo y finalizó 2-2, con un doblete de Luis Valencia como principal novedad del cuadro arequipeño. Ambos amistosos sirvieron para medir el rendimiento de los planteles y ajustar detalles antes del inicio de la competencia oficial que se dará el próximo viernes 17 de julio. El nivel mostrado por Girotti y la capacidad de reacción del equipo generan optimismo en la interna de Alianza Lima de cara a los desafíos rumbo al título nacional.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es el próximo amistoso de Alianza Lima?

Alianza Lima confirmó la realización de un amistoso internacional frente a Deportivo Cali el próximo domingo 12 de julio a las 15:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

El partido tendrá como atractivo el regreso de Pedro Gallese al recinto de La Victoria, donde defendió el arco blanquiazul durante la temporada 2019. Para el plantel dirigido por Pablo Guede, el duelo servirá como preparación clave antes del inicio del Torneo Clausura.

El debut oficial en el certamen está previsto para el domingo 19 de julio, día en el que Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute. El amistoso ante Deportivo Cali permitirá al equipo ajustar detalles tácticos y futbolísticos en la antesala del nuevo desafío en la Liga 1.

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y cómo comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese.
Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y cómo comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese.

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali

Las entradas para el partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Joinnus. Los seguidores blanquiazules demostraron su entusiasmo al agotar rápidamente las localidades de Palco y Sur.

A pesar de la alta demanda, aún hay disponibilidad de boletos en otras tribunas para quienes deseen asistir al amistoso que se jugará en Matute. Los precios varían según la ubicación elegida, permitiendo que más hinchas puedan asegurar su lugar en el estadio para este duelo internacional.

- Palco: 297. 33 soles (agotado)

- Occidente Central: 254.83 soles

- Occidente lateral: 203.83 soles

- Occidente lateral (silla de ruedas): 127.33 soles

- Oriente: 119.84 soles

- Oriente (CONADIS): 63.58 soles

- Norte: 39.78 soles

- Sur: 39.78 soles (agotado)

La venta general de entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali inició el martes por la tarde.
La venta general de entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali inició el martes por la tarde.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 1: Alianza Lima vs Sport Huancayo (19 de julio / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 2: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (26 de julio / 15:30 horas / estadio Juan Maldonado)

- Fecha 3: Alianza Lima vs Alianza Atlético (Local)

- Fecha 4: Sport Boys vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 5: Alianza Lima vs UTC (Local)

- Fecha 6: Melgar vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 7: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (Local)

- Fecha 8: Juan Pablo II vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario (Local)

- Fecha 10: Alianza Lima vs ADT (Local)

- Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau (Local)

- Fecha 13: CD Moquegua vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano (Local)

- Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca (Local)

Temas Relacionados

Alianza LimaFederico GirottiMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

La anfitriona y los ’leones del atlas’ se ven las caras en Houston por un lugar entre los ocho mejores del certamen mundial. El vencedor se medirá ante Francia o Paraguay

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Con la ventaja en la ida, las ‘blanquiazules’ definirán con las ‘cremas’ al finalista de la competencia en Ate. Sigue las incidencias del crucial clásico

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

El conjunto de José Letelier afrontará el duelo decisivo de la serie con una ligera ventaja. Las de Carlos Véliz necesitan darle vuelta a la llave para sacar boleto a la final. Revisa el canal autorizado del encuentro

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Las ‘íntimas’ parten con ventaja al haber ganado la ida por la mínima diferencia. Sin embargo, las ‘cremas’ tendrán el apoyo de su gente en el estadio Monumental

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Maxi López se rindió ante el ‘Loco’ Vargas y lo puso en su top junto Roberto Carlos y Marcelo: “De lo mejorcito”

El exfutbolista argentino elogió al exjugador de Universitario, y destacó su nivel futbolístico cuando coincidieron en Italia generando muchas reacciones

Maxi López se rindió ante el ‘Loco’ Vargas y lo puso en su top junto Roberto Carlos y Marcelo: “De lo mejorcito”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

Keiko Fujimori agradeció a simpatizantes tras ser proclamada presidenta electa: “Tengo la escuela de mi padre”

Esta es el acta del JNE que proclama a Keiko Fujimori como presidenta de la República

Roberto Sánchez plantea libertad de Pedro Castillo como condición para diálogo con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta: así fue la ceremonia encabezada por el presidente del JNE

ENTRETENIMIENTO

‘Soy Luna’ regresa a los escenarios tras 10 años de su último show: lugar, fecha y venta de entradas para ver al elenco original de la serie

‘Soy Luna’ regresa a los escenarios tras 10 años de su último show: lugar, fecha y venta de entradas para ver al elenco original de la serie

Diseñador peruano Genaro Rivas deslumbró en Berlin Fashion Week con ‘State of Impact’ y prepara su paso por Londres y Copenhague

FLOW en Lima: horarios, accesos y recomendaciones para el esperado show de la banda de Naruto y Dragon Ball Z

La cumbia peruana de Los Mirlos acompañó la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial: “Es un orgullo indescriptible”

Cámaras registran a Jackson Mora junto a un presunto cómplice durante la transferencia de 10 millones de soles, según la PNP

DEPORTES

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por octavos de final del Mundial 2026

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Maxi López se rindió ante el ‘Loco’ Vargas y lo puso en su top junto Roberto Carlos y Marcelo: “De lo mejorcito”