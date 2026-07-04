Alianza Lima igualó con Melgar en amistoso: Federico Girotti volvió anotar en duelo previo al Torneo Clausura 2026

Federico Girotti anotó otra vez en duelo contra Melgar. (Alianza Lima)

Alianza Lima no pierde el tiempo y continúa preparándose al máximo para conquistar el Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ se enfrentaron a Melgar en su tercer amistoso de pretemporada este sábado 4 de julio, dos duelos disputados en Lurín, donde ambos encuentros concluyeron con igualdad en el marcador, así informó el periodista José Varela.

En el primer duelo, el equipo de Pablo Guede protagonizó un vibrante empate 3-3. Uno de los momentos destacados fue el gol de Federico Girotti, quien atraviesa un gran momento de forma. El delantero argentino marcó un tanto de gran factura, consolidándose como una de las piezas más peligrosas del ataque ‘íntimo’, también marcó en el primer amistoso con CD Moquegua.

PUBLICIDAD

Además, Eryc Castillo y Geray Motta completaron la lista de goleadores del equipo. Por el lado de los ‘rojinegros’, Zegarra anotó en dos ocasiones y Tandazo sumó otro gol, sellando la igualdad en el marcador.

Alianza Lima disputó su tercer amistoso previo al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

El segundo compromiso también resultó parejo y finalizó 2-2, con un doblete de Luis Valencia como principal novedad del cuadro arequipeño. Ambos amistosos sirvieron para medir el rendimiento de los planteles y ajustar detalles antes del inicio de la competencia oficial que se dará el próximo viernes 17 de julio. El nivel mostrado por Girotti y la capacidad de reacción del equipo generan optimismo en la interna de Alianza Lima de cara a los desafíos rumbo al título nacional.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es el próximo amistoso de Alianza Lima?

Alianza Lima confirmó la realización de un amistoso internacional frente a Deportivo Cali el próximo domingo 12 de julio a las 15:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

El partido tendrá como atractivo el regreso de Pedro Gallese al recinto de La Victoria, donde defendió el arco blanquiazul durante la temporada 2019. Para el plantel dirigido por Pablo Guede, el duelo servirá como preparación clave antes del inicio del Torneo Clausura.

El debut oficial en el certamen está previsto para el domingo 19 de julio, día en el que Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute. El amistoso ante Deportivo Cali permitirá al equipo ajustar detalles tácticos y futbolísticos en la antesala del nuevo desafío en la Liga 1.

PUBLICIDAD

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y cómo comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese.

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali

Las entradas para el partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Joinnus. Los seguidores blanquiazules demostraron su entusiasmo al agotar rápidamente las localidades de Palco y Sur.

A pesar de la alta demanda, aún hay disponibilidad de boletos en otras tribunas para quienes deseen asistir al amistoso que se jugará en Matute. Los precios varían según la ubicación elegida, permitiendo que más hinchas puedan asegurar su lugar en el estadio para este duelo internacional.

- Palco: 297. 33 soles (agotado)

- Occidente Central: 254.83 soles

- Occidente lateral: 203.83 soles

- Occidente lateral (silla de ruedas): 127.33 soles

- Oriente: 119.84 soles

- Oriente (CONADIS): 63.58 soles

- Norte: 39.78 soles

- Sur: 39.78 soles (agotado)

La venta general de entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali inició el martes por la tarde.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 1: Alianza Lima vs Sport Huancayo (19 de julio / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 2: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (26 de julio / 15:30 horas / estadio Juan Maldonado)

- Fecha 3: Alianza Lima vs Alianza Atlético (Local)

- Fecha 4: Sport Boys vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 5: Alianza Lima vs UTC (Local)

- Fecha 6: Melgar vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 7: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (Local)

- Fecha 8: Juan Pablo II vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario (Local)

- Fecha 10: Alianza Lima vs ADT (Local)

- Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau (Local)

- Fecha 13: CD Moquegua vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano (Local)

- Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca (Local)