Maxi López se rindió ante el ‘Loco’ Vargas y lo puso en su top junto Roberto Carlos y Marcelo: “De lo mejorcito”

Maxi López se rindió ante el ‘Loco’ Vargas y lo puso en su top junto Roberto Carlos y Marcelo. (Sin Fundamentos)

Durante los primeros años de la década de 2010, la Serie A italiana fue escenario de enfrentamientos memorables, como los protagonizados por el delantero argentino Maxi López y el lateral peruano Juan Manuel Vargas. Ambos jugadores dejaron huella en el fútbol europeo, destacándose por su entrega y calidad en cada encuentro.

Recientemente, Maxi López sorprendió al medio futbolístico al referirse de manera elogiosa a su exrival. En una entrevista concedida al portal Así es el Fútbol, el exjugador de River Plate y Barcelona destacó el nivel de Vargas entre los mejores en su puesto.

Para López, el peruano ocupa un lugar de privilegio en el historial de laterales zurdos: “Después de Roberto Carlos y Marcelo, Juan Manuel Vargas es de lo mejorcito en esa posición”, aseguró el argentino. Con esta declaración, dejó en claro la admiración y el respeto profesional que el ‘Loco’ supo ganarse durante su paso por el balompié europeo.

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El exjugador del Barcelona elogió al peruano y lo destacó como uno de los mejores laterales. (Así es el fútbol)

El presente de Maxi López y el ‘Loco’ Vargas

En la actualidad, Maxi López ha dado un giro a su carrera profesional y se ha consolidado como comentarista y analista deportivo. Su labor es especialmente visible en la cobertura de la Copa América 2026 y otros torneos internacionales, donde colabora tanto con cadenas televisivas como con plataformas de streaming.

El exdelantero argentino, cuya trayectoria incluye pasos por River Plate y Barcelona, aporta una mirada táctica fundamentada en su experiencia en el campo de juego. Su análisis es valorado por la profundidad y el conocimiento que transmite durante las transmisiones en vivo.

Por su parte, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas ha apostado por el universo digital, estrenando su propio programa y podcast en YouTube bajo el nombre “La Parrilla del Loco”. En este espacio, el exseleccionado peruano propone entrevistas informales con deportistas y personalidades del espectáculo, privilegiando un ambiente distendido y cercano que permite conocer el lado más humano de sus invitados.

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Ambos exfutbolistas han encontrado nuevas formas de mantenerse vinculados al deporte, ya sea desde la opinión especializada o a través de formatos digitales que les permiten conectar con diferentes audiencias y compartir su experiencia desde un enfoque más personal.

El Loco de la Fiorentina. - Crédito: juamavarri

Los enfrentamientos de Maxi López y el ‘Loco’ Vargas en Italia

El reconocimiento expresado por Maxi López hacia Juan Manuel Vargas adquiere un matiz especial al analizar los antecedentes que comparten en el fútbol italiano. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el atacante argentino nunca logró vencer al defensor peruano en los encuentros oficiales de la Serie A.

Ambos futbolistas se enfrentaron en cuatro oportunidades dentro de la liga italiana. El saldo de esos duelos fue de tres empates y una derrota para López, quien defendió los colores de Catania, Sampdoria y Torino durante esos cruces. En cada uno de esos partidos, Vargas mantuvo su firmeza defensiva y supo marcar la diferencia en la cancha.

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El historial muestra que, más allá de los elogios, existió una rivalidad deportiva marcada por la solidez del peruano, que impidió a López celebrar una victoria en esos enfrentamientos directos.

Fuera del ámbito italiano, Juan Manuel Vargas también dejó su huella en la selección nacional del Perú. Fue una pieza clave en la obtención del tercer lugar en la Copa América 2011, aportando tanto en defensa como en ataque. Posteriormente, extendió su carrera internacional al fichar por el Real Betis en la temporada 2015, sumando experiencia en LaLiga española y reafirmando su versatilidad como futbolista de élite.