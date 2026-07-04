San Marcos inicia admisión 2026-II para maestrías y doctorados: revisa las carreras y requisitos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició el proceso de admisión de posgrado 2026-II, con una amplia convocatoria dirigida a profesionales que buscan acceder a estudios de maestría y doctorado. La casa de estudios ofrece miles de vacantes distribuidas en distintas áreas académicas y mantiene un sistema de evaluación por etapas que se extenderá hasta agosto de 2026.

La convocatoria incluye más de 80 programas de posgrado en 15 facultades, con una modalidad semipresencial que combina clases virtuales y sesiones presenciales. El proceso está orientado a facilitar el acceso a profesionales de distintas regiones del país y fortalecer la formación especializada en áreas estratégicas.

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Vacantes y oferta académica en San Marcos

En esta edición, la UNMSM ofrece un total de 2.600 vacantes para maestrías y doctorados. Los programas están organizados en cinco grandes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

La UNMSM abrió las inscripciones del proceso de admisión 2024-I para sus 102 maestrías y 26 doctorados. - Crédito: UNMSM

Entre las maestrías con mayor demanda se encuentran programas como Gerencia de Servicios de Salud, Gestión Pública, Inteligencia Artificial para la Administración, Comercio Internacional, Ingeniería de Sistemas e Informática, Educación, Derecho y Contabilidad, entre otros.

Modalidad de estudio y duración de los programas

Los programas de maestría tienen una duración de cuatro semestres, equivalentes a dos años, mientras que los doctorados se desarrollan en seis semestres, es decir, tres años. La mayoría de los cursos se dicta bajo modalidad semipresencial, con aproximadamente 70 % de clases virtuales y dos sesiones presenciales obligatorias por semestre.

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Este esquema busca adaptarse a la disponibilidad de los profesionales que trabajan o residen fuera de Lima, sin afectar el nivel académico de la formación de posgrado.

Requisitos para postular

Para participar en el proceso de admisión, los postulantes deben presentar una hoja de vida documentada, la constancia de inscripción del grado académico emitida por la Sunedu, copia del DNI o documento de identidad, y el comprobante de pago por derecho de inscripción en SanMarket-UNMSM.

Además, cada programa puede establecer requisitos adicionales según su especialidad, por lo que se recomienda revisar la convocatoria específica de cada facultad antes de postular. Los postulantes deben ingresar a la página oficial (posgrado.unmsm.edu.pe), donde podrán consultar los detalles de cada programa, verificar los requisitos específicos e inscribirse completando el formulario correspondiente y adjuntando la documentación solicitada.

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Evaluación y proceso de admisión

El proceso de selección varía según el grado académico. En el caso de las maestrías, los postulantes deben rendir un examen de conocimientos, pasar por la evaluación del expediente y una entrevista personal.

Para los doctorados, además del examen y la revisión del expediente académico, se requiere la sustentación de un proyecto de investigación, que forma parte del criterio de selección.

Con esta nueva convocatoria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos busca ampliar el acceso a la formación de posgrado y fortalecer la capacitación de profesionales en áreas clave para el desarrollo científico, tecnológico y social del país.

Innovación académica y nuevas carreras para el futuro

En paralelo a la convocatoria de posgrado, la UNMSM formalizó acuerdos para la creación de la primera escuela de cine pública del Perú y la Escuela Profesional de Ciencia de Materiales y Nanotecnología.

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Estas incorporaciones consolidan la estrategia de diversificación educativa de la universidad, que ahora abarca tanto la formación en industrias culturales como la investigación científica de frontera.

La escuela de cine funcionará en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, mientras que la nueva carrera de nanotecnología se suma a la Facultad de Ciencias Físicas, ampliando la oferta para estudiantes interesados en áreas de innovación.

Con esta ampliación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos busca responder a las demandas de la sociedad actual y fortalecer su posición como referente académico en la región. La institución recuerda a los interesados que el proceso de admisión está abierto hasta el 13 de agosto y que todos los detalles sobre vacantes y requisitos se encuentran disponibles en su portal oficial.

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