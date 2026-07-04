La cumbia peruana de Los Mirlos acompañó la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial: “Es un orgullo indescriptible”

Jugadores de Argentina celebran su clasificación a octavos de final del Mundial 2026 mientras suena “La Danza de Los Mirlos”, emblema de la cumbia amazónica peruana, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La selección de Argentina vivió una celebración inusual y emotiva tras su sufrida victoria frente a Cabo Verde por 3-2, resultado que aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El festejo albiceleste quedó marcado por la música de la legendaria agrupación peruana Los Mirlos, cuya icónica “Danza de Los Mirlos” sonó en el estadio y convirtió la alegría del triunfo en una fiesta sudamericana.

El Hard Rock Stadium de Miami fue testigo de una jornada vibrante. El partido, que enfrentó al equipo dirigido por Lionel Scaloni contra la sorprendente selección africana liderada por el arquero Vozinha, se resolvió en tiempo suplementario tras un empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. El defensor Lisandro Martínez marcó el gol decisivo que devolvió la ventaja a la Albiceleste y desató la euforia de los hinchas argentinos. Fue en ese momento cuando el estadio vibró con los acordes de La Danza de Los Mirlos, tema considerado un símbolo de la cumbia amazónica peruana.

PUBLICIDAD

La inclusión de esta canción en la lista de temas para los festejos oficiales de la selección argentina se había anunciado días antes del encuentro. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) eligió la pieza de Los Mirlos junto a otros cuatro éxitos para musicalizar los goles y las celebraciones de la Albiceleste durante el Mundial. Así, la cumbia amazónica se transformó en la banda sonora del segundo gol argentino, generando abrazos, bailes y un ambiente festivo que trascendió la cancha para llegar a millones de televidentes.

Los Mirlos celebran más de 50 años de trayectoria llevando la cumbia amazónica psicodélica a escenarios de América y Europa.

Emoción a flor de piel

Jorge Rodríguez, fundador y director general de Los Mirlos, expresó su emoción desde Estados Unidos, donde la agrupación se encuentra de gira. “Para nosotros es un orgullo indescriptible y una victoria para la cumbia amazónica que tanto hemos defendido. Sentir el rugido de un estadio vibrando al ritmo de la selva peruana reafirma el inmenso y mutuo cariño entre el pueblo argentino y Los Mirlos”, declaró a Trome.

PUBLICIDAD

El impacto de Los Mirlos en Argentina no es nuevo. Su tema “La Danza de Los Mirlos” es popular desde hace décadas, cuando comenzó a difundirse a través de vinilos editados por el sello Microfón Argentina. La canción se ha convertido en un “himno de América”, como señaló Jorge Rodríguez, y forma parte habitual de festivales y eventos bailables en ciudades argentinas. La agrupación, nacida en Moyobamba en 1973, mantiene su esencia original combinando guitarras eléctricas y sonidos amazónicos, lo que le ha permitido conquistar públicos en Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Europa.

El partido entre Argentina y Cabo Verde fue seguido con gran expectativa. La escuadra africana, comandada por Vozinha, de 40 años, ofreció resistencia y complicó a la selección sudamericana durante todo el encuentro. Cada gol fue celebrado con intensidad dentro y fuera del estadio, pero el segundo tanto argentino, acompañado por la cumbia peruana, se transformó en el símbolo de la jornada. Las imágenes de Lionel Messi, Lisandro Martínez y otros jugadores festejando con la música de Los Mirlos se multiplicaron en redes sociales y medios internacionales.

PUBLICIDAD

Cristian Romero, de Argentina, remata junto a Diney Borges, de Cabo Verde, en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, disputado el viernes 3 de julio de 2026 en Miami Gardens, Florida (AP Foto/George Walker IV)

La relevancia de este momento también se vincula con el presente internacional de Los Mirlos. La agrupación amazónica hizo una pausa en su gira por Estados Unidos para seguir el partido y participar en entrevistas con la prensa latinoamericana. Sus próximas presentaciones incluyen países como Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Francia y España, además de un esperado show en Brooklyn, Nueva York, el 26 de julio, como parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias peruanas.

La carrera de Los Mirlos ha trascendido fronteras. En 2025, participaron en el festival Coachella, compartiendo escenario con figuras como Lady Gaga y Green Day. Además, han colaborado con artistas internacionales de la talla de Café Tacvba y Juanes. La agrupación destaca que la cumbia amazónica, con su guitarra psicodélica y raíces profundas, sigue conquistando nuevos públicos en todo el mundo.

PUBLICIDAD

Los Mirlos lanzan álbum internacional.