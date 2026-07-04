Tragedia en la Panamericana Norte: 7 fallecidos deja accidente de tránsito en la ruta Huacho-Barranca

El fuerte impacto partió la miniván en dos y dificultó las labores de rescate de los ocupantes - Créditos: Captura de pantalla de El Barranquino Informe.

El número de fallecidos por el choque entre una miniván de transporte público y un tráiler aumentó a siete, luego de que una de las personas heridas perdiera la vida en el Hospital de Barranca. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 179 de la carretera Panamericana Norte, en la zona conocida como Porvenir, distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima.

De acuerdo con Andina, la colisión se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde del último viernes cuando la unidad de pasajeros, que cubría la ruta Huacho-Barranca, impactó por alcance contra el vehículo de carga. El camión transportaba 20 toneladas de nitrato de amonio y sacos de urea, circunstancia que obligó a las autoridades de emergencia a adoptar medidas especiales durante las labores de rescate.

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Como consecuencia del fuerte impacto, seis pasajeros y el conductor de la miniván, identificado como Alberto Ipanaque Chávez, perdieron la vida. La violencia del choque dejó a los ocupantes atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo, cuyo habitáculo quedó completamente destruido tras partirse en dos.

Peritos de la Policía investigan si una falla humana o mecánica originó la tragedia vial - Créditos: Captura de pantalla de El Barranquino Informe.

Según el medio, el comandante del Cuerpo General de Bomberos de Barranca, Óscar Paredes, explicó que la recuperación de los cadáveres resultó compleja debido al estado en que quedó la unidad siniestrada. Además, los equipos de respuesta aislaron el área por precaución ante una posible reacción química de los productos esparcidos sobre la vía desde el tráiler involucrado.

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Entre las víctimas mortales figura el juez Galileo Galilei Mendoza, quien inicialmente fue trasladado con vida al Hospital de Barranca. Sin embargo, falleció poco después como consecuencia de las graves lesiones traumáticas ocasionadas por el accidente. Asimismo, otro magistrado civil, identificado como Abelardo Vidal Torres, permanece internado en el hospital de Huaral, donde recibe atención médica con pronóstico reservado.

El fuerte impacto partió la miniván en dos y dificultó las labores de rescate de los ocupantes - Créditos: Captura de pantalla de El Barranquino Informante.

La tragedia también cobró la vida de Judit Aldave Carrión, reconocida docente de Barranca, y de Dayana Hernández Mendoza, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Barranca. La joven retornaba a su provincia luego de cumplir labores en el Ministerio Público de Huacho. Tras conocerse la noticia, compañeros de estudios y la propia casa superior de estudios expresaron sus condolencias mediante comunicados difundidos en redes sociales.

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Durante la mañana de este viernes, familiares de las víctimas acudieron a los exteriores del Hospital de Barranca en busca de información que permitiera identificar a las demás personas fallecidas. En paralelo, un patrullero de la División Policial de Carreteras trasladó los cuerpos a la morgue central del referido establecimiento para las diligencias correspondientes.