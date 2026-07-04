‘Soy Luna’ regresa a los escenarios tras 10 años de su último show: lugar, fecha y venta de entradas para ver al elenco original de la serie

El fenómeno juvenil Soy Luna vuelve a cobrar vida en los escenarios latinoamericanos. A diez años de su último show en vivo, el elenco original de la exitosa serie de Disney Channel regresa con ‘Soy Luna Tour, El Último Show’, una gira que recorrerá las principales ciudades de la región y tendrá una esperada parada en Lima el próximo 20 de noviembre de 2026 en el Arena 1 Park de la Costa Verde, San Miguel. La noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos peruanos y de toda Latinoamérica, quienes podrán revivir los clásicos de la serie y disfrutar de nuevas canciones de la reciente temporada.
Entradas y preventa exclusiva
La venta de entradas para el show en Lima comenzará con una preventa exclusiva para clientes del BBVA, quienes podrán adquirir sus boletos con un 15% de descuento durante el sábado 4 y domingo 5 de julio. La compra se realizará a través de Ticketmaster y en puntos de venta físicos seleccionados, como Wong Ucello (San Borja), Wong Plaza San Miguel, Wong Benavides (Miraflores) y Metro Plaza Lima Norte (Independencia). La venta general para todo el público se abrirá el lunes 6 de julio, por los mismos canales de venta.
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La producción del evento está a cargo de Golden Peak Live Entertainment en sociedad con F&M Entertainment, garantizando un espectáculo de primer nivel, con el despliegue técnico y artístico que marcó las giras anteriores de la franquicia.
Un reencuentro soñado con el elenco original
El regreso de Soy Luna contará con la presencia de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto como protagonistas, acompañados por un destacado cuerpo de bailarines. El repertorio incluirá las canciones más icónicas de las primeras temporadas, así como los nuevos temas de la esperada cuarta temporada “Soy Luna: Volver a Rodar”, que estrenará el 24 de julio en Disney+.
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El show ha sido concebido como una experiencia inmersiva para los fans y una celebración del legado musical y emocional de la serie. Se espera una puesta en escena llena de coreografías, luces, pantallas y momentos interactivos que evocarán el universo de Soy Luna, invitando al público a cantar y bailar junto a sus ídolos.
Soy Luna es uno de los mayores éxitos de la televisión juvenil en Latinoamérica y Europa. Las tres primeras temporadas, emitidas entre 2016 y 2018, alcanzaron a más de 59 millones de espectadores en la región y fueron transmitidas en casi 150 países, dobladas en 15 idiomas. El impacto de la franquicia se extendió más allá de la pantalla, con cerca de 10.000 productos de consumo desarrollados, seis discos de estudio con certificaciones internacionales, y una gira internacional previa que convocó a más de un millón de espectadores en América y Europa.
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El elenco y la serie han sido distinguidos con más de 30 premios y 50 nominaciones en reconocidas premiaciones. La nueva temporada, producida por Metrovisión y dirigida por Martín Sabán, contará con la participación de los actores originales y sumará nuevos personajes, reversiones de éxitos y temas inéditos, prometiendo emocionar tanto a los seguidores de siempre como a las nuevas generaciones.
El Soy Luna Tour, El Último Show recorrerá las principales ciudades de Latinoamérica, con fechas confirmadas en Buenos Aires y Córdoba (Argentina), CDMX, Guadalajara y Monterrey (México), Bogotá (Colombia), San José (Costa Rica), Santo Domingo (República Dominicana), Santa Cruz de la Sierra y La Paz (Bolivia), Guayaquil y Quito (Ecuador), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y Santiago (Chile).
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Una nueva temporada y reencuentro para el recuerdo
El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento de la cuarta temporada, ‘Soy Luna: Volver a Rodar’, que abrirá un nuevo capítulo en la historia y renovará el vínculo con sus fans. Las tres primeras temporadas están disponibles en Disney+, permitiendo a los seguidores revivir la historia y prepararse para el reencuentro.
La gira busca celebrar la música, los recuerdos y la emoción que Soy Luna supo generar durante una década, reafirmando su lugar en el corazón de varias generaciones y consolidando su legado como uno de los fenómenos culturales más importantes de la televisión juvenil reciente.
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