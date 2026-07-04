Corte de luz para el domingo 5 de julio: Solo un distrito de Lima se quedará sin el servicio de Pluz

La empresa Pluz informó que este domingo 5 de julio de 2026 se ejecutará un corte programado de energía eléctrica como parte de sus trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución. Estas labores forman parte del plan de mejora continua del sistema eléctrico en Lima Metropolitana.
La interrupción del servicio se realizará en un horario establecido y afectará a distintos sectores según el cronograma oficial. La empresa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal del suministro, que busca garantizar un servicio más seguro y estable.
¿Qué distrito se verá afectado?
Carabayllo
Horario: 09:00 a. m. – 05:00 p. m.
El corte de energía afectará la siguiente zona:
- Av. Chaviña / Los Algarrobos – C.P. Río Seco
¿Por qué se realiza el corte de luz?
Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de un conjunto de trabajos técnicos programados que buscan reforzar la infraestructura eléctrica en distintas zonas de la capital. Estas labores incluyen inspección de redes, mantenimiento de equipos, reemplazo de componentes y verificación de puntos críticos del sistema de distribución.
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Asimismo, la empresa indicó que el mantenimiento preventivo permite mejorar la continuidad y calidad del servicio eléctrico, reduciendo el riesgo de fallas imprevistas, sobrecargas o cortes no programados. Con estas intervenciones, se busca garantizar una red más segura, estable y eficiente para los usuarios.
Recomendaciones
- Desconectar equipos eléctricos antes del inicio del corte para evitar posibles daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
- Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras el mayor tiempo posible, con el fin de conservar los alimentos en buen estado durante la interrupción.
- Cargar celulares, laptops, baterías portátiles y otros dispositivos electrónicos con anticipación, para garantizar la comunicación durante el periodo sin energía.
- Evitar el uso de ascensores mientras dure la suspensión del servicio eléctrico, priorizando siempre las escaleras para prevenir accidentes o quedar atrapado.
- Contar con linternas, velas u otros sistemas de iluminación de emergencia, asegurando su uso seguro para evitar incidentes dentro del hogar.
- Mantener desconectados los equipos sensibles hasta que el suministro se haya estabilizado por completo tras el restablecimiento del servicio.
- Tener a la mano números de contacto de emergencia y prever alternativas para actividades esenciales que dependan de la energía eléctrica.
¿Cómo ver mi recibo de Pluz?
Para consultar el recibo de luz de Pluz, los usuarios pueden hacerlo a través de los canales digitales habilitados por la empresa, lo que permite acceder a la información de consumo de manera rápida y sin necesidad de acudir a oficinas físicas.
Una de las principales opciones es ingresar a la plataforma virtual “Mi Pluz”, disponible en el portal oficial de la empresa, donde el usuario debe registrarse o iniciar sesión con su número de suministro o documento de identidad. Desde allí es posible visualizar el recibo actual, revisar el historial de consumo y descargar el documento en formato digital.
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Asimismo, la empresa cuenta con una aplicación móvil que permite realizar la misma gestión desde un teléfono celular, además de consultar montos pendientes y fechas de vencimiento. En caso de preferir atención presencial, los usuarios también pueden acudir a los centros de servicio autorizados para solicitar la impresión o detalle de su recibo.
¿Qué pasó con Enel?
Enel en Perú ya no existe como marca comercial en el servicio de distribución eléctrica. Ahora opera bajo el nombre de Pluz Energía.
Esto se debe a un proceso de venta y cambio de propiedad ocurrido en 2024, cuando la empresa matriz del antiguo grupo Enel vendió su participación en el negocio de distribución eléctrica en el norte de Lima y Callao a un consorcio internacional liderado por China Southern Power Grid International (CSGI).
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Tras esta operación, la empresa fue reorganizada y renombrada oficialmente como Pluz Energía Perú, marcando una nueva etapa en su gestión y operación en el país.
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