FLOW en Lima: horarios, accesos y recomendaciones para el esperado show de la banda de Naruto y Dragon Ball Z

Flow, la “realeza de los Anisongs”, llega a Lima con su tour mundial.

La banda japonesa FLOW, célebre por interpretar algunos de los temas más emblemáticos de Naruto y Dragon Ball Z, se prepara para un reencuentro histórico con sus seguidores peruanos. En el marco de su ambiciosa gira internacional “Naruto The Rock World Tour 2026”, el grupo llegará a Lima para presentarse el próximo 7 de julio en el recinto Costa 21, ubicado en la Costa Verde, San Miguel. El evento ha despertado una alta expectativa en la comunidad fanática del anime y la música japonesa, consolidando al Perú como una de las plazas más relevantes de FLOW en Latinoamérica.

La cita en Lima forma parte de un recorrido global que incluye ciudades de Asia, Europa y América, con récords de asistencia y entradas agotadas en países como Chile, Argentina y México. En cada destino, “Naruto The Rock World Tour 2026” reúne a miles de entusiastas del anime, quienes acuden para escuchar en vivo los temas que marcaron a toda una generación.

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FLOW, con más de 15 años de trayectoria, suma más de 30 sencillos y 10 álbumes de estudio bajo el sello Sony Music Entertainment Japan. Su repertorio incluye himnos como “GO!!!”, “Sign”, “Re” y otros éxitos que han acompañado los momentos más memorables de Naruto y Dragon Ball Z.

El conjunto japonés Flow desembarca en Costa 21 con un show temático que promete emociones y nostalgia.

En el caso del Perú, la relación entre FLOW y el público local se ha fortalecido con el paso de los años. En sus visitas anteriores, la agrupación logró llenar recintos y dejar huella en la escena musical limeña. Esta nueva presentación no parece ser la excepción: la demanda de entradas ha sido intensa y aún quedan las últimas localidades disponibles a través de Teleticket, tanto en boletería física como en su plataforma digital. Se recomienda a los interesados adquirir sus boletos con anticipación, ya que la gira ha generado sold outs en casi todas sus fechas en la región.

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Detalles del evento en Lima

El concierto de FLOW en Lima se realizará en Costa 21 (Costa Verde s/n, San Miguel) el domingo 7 de julio. La apertura de puertas está programada para las 18:00 horas (6:00 p.m.), permitiendo un ingreso progresivo y seguro para todos los asistentes. El show principal dará inicio a las 21:00 horas (9:00 p.m.) y tendrá una duración aproximada de dos horas. Se recomienda llegar temprano para evitar aglomeraciones, especialmente considerando la alta demanda y la magnitud del evento.

Para acceder al recinto, el ingreso vehicular y peatonal será por la Costa Verde, a la altura del puente John Lennon. Quienes lleguen en taxi o vehículo particular podrán tomar esta vía rápida, mientras que la bajada del parque John Lennon es la alternativa sugerida para quienes lleguen a pie. El ingreso posterior a la hora señalada estará sujeto a las reglas del organizador y del establecimiento; además, no se permitirá el reingreso una vez dentro del local.

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Los asistentes deberán presentar su ticket físico o E-Ticket para acceder al evento. La descarga de los E-Tickets estará disponible desde dos días antes del concierto. La boletería de Teleticket funcionará en el lugar desde las 17:00 horas (5:00 p.m.) para resolver cualquier eventualidad relacionada con las entradas.

Recomendaciones para el público

Quienes asistan al concierto deben tomar en cuenta algunas recomendaciones básicas para disfrutar plenamente de la experiencia:

Llegar con suficiente anticipación para evitar filas y retrasos en el ingreso, especialmente durante el horario de mayor afluencia, entre las 18:00 y las 20:30 horas.

Revisar previamente la ubicación del recinto y las rutas de acceso más seguras, ya sea en transporte público, taxi o vehículo particular.

Llevar documento de identidad y el boleto de ingreso en formato físico o digital, listo para su validación.

Evitar el ingreso de objetos prohibidos como bebidas alcohólicas, armas, sustancias ilegales, objetos punzocortantes, cámaras profesionales o grabadoras, según las normas del organizador.

Seguir las indicaciones del personal de seguridad y respetar las zonas habilitadas para el público, incluyendo accesos, salidas de emergencia y servicios higiénicos.

No se permitirá el reingreso al recinto una vez que se haya accedido, por lo que se recomienda llevar todo lo necesario antes de ingresar.

Un espectáculo para la comunidad fan

El show de FLOW en Lima promete ser un homenaje a la cultura anime y a la música japonesa, con una puesta en escena especialmente diseñada para revivir los momentos más icónicos de series como Naruto y Dragon Ball Z. Temas como “GO!!!” y “Sign” se han convertido en verdaderos himnos para los fanáticos del género, y la banda suele incluirlos en el repertorio junto a otros éxitos de su discografía.

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La gira “Naruto The Rock World Tour 2026” continuará por otras ciudades de Asia, incluyendo Hong Kong, Singapur, Bangkok, Taipéi y Manila, consolidando el estatus global de la agrupación. La presencia de FLOW en Perú confirma la relevancia de Lima como una de las capitales latinoamericanas más activas en la recepción de artistas japoneses y espectáculos internacionales de primer nivel.

Flow llega a Lima donde tocará sus mejores temas para seguidores del anime y la cultura pop japonesa