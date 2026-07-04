Diseñador peruano Genaro Rivas deslumbró en Berlin Fashion Week con ‘State of Impact’ y prepara su paso por Londres y Copenhague

Genaro Rivas debutó con éxito en Berlin Fashion Week y lleva “State of Impact” a Londres y Copenhague

El diseñador peruano Genaro Rivas reafirmó el alcance internacional del talento latinoamericano tras presentar con éxito su más reciente colección masculina, State of Impact, en la prestigiosa Berlin Fashion Week. El evento, realizado el sábado 4 de julio, reunió a críticos, prensa especializada y público internacional, consolidando la propuesta de Rivas como una de las más innovadoras de la temporada. La colección continuará su recorrido en las pasarelas de Londres y Copenhague en las próximas semanas.

La pasarela berlinesa fue escenario de una propuesta que fusiona moda contemporánea, innovación textil, sostenibilidad y propósito social. Desde Londres, Rivas ha construido una visión que parte de una pregunta emocional y visual: ¿qué ocurre después del impacto? El desfile mostró piezas que exploran la ruptura, la deconstrucción y la posibilidad de reconstruir algo más fuerte a partir de lo fragmentario, consolidando un lenguaje de diseño donde la resiliencia y la protección se vuelven protagonistas.

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Sobre la pasarela destacaron piezas de sastrería, estructuras expuestas, bordados hechos a mano, denim orgánico y materiales innovadores desarrollados junto a empresas como Ponda, Banofi, Savian y Lemar, con textiles vinculados a SEAQUAL®. Los accesorios biobasados, resultado de la colaboración con la diseñadora italiana Roberta Cucuzza, aportaron un sello distintivo y contemporáneo.

Moda con propósito

Uno de los momentos más comentados del desfile fue la aparición de una pieza emblemática: un top creado a partir de tres candelabros recuperados, deconstruidos y reconstruidos en cristales, que resume el espíritu de la colección. Para Rivas, la innovación no es únicamente una cuestión técnica, sino una herramienta para transformar ideas en realidades y convertir cada colección en una historia con propósito. Cada material debe ayudar a contar una historia y, al mismo tiempo, demostrar que la sostenibilidad puede ser emocional, comercial y visualmente potente.

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“Me interesa demostrar que la moda con propósito también puede ser afilada, visceral y relevante para el mercado. No se trata solo de usar materiales innovadores, sino de convertirlos en prendas que las personas quieran usar y que la industria quiera mirar.”, señaló.

El diseñador peruano Genaro Rivas presentó su colección State of Impact en la pasarela de Berlin Fashion Week, destacando el uso de materiales sostenibles y técnicas innovadoras para reinterpretar la moda masculina contemporánea.

La colección contó con la colaboración de Cynthia González, magíster de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, quien aportó su experiencia en arte y restauración para la creación de una de las prendas más singulares del desfile.

La cita en Berlín marcó el inicio de un recorrido que continuará el 29 de julio en Londres y el 5 de agosto en la Copenhagen Fashion Week, donde Rivas forma parte del calendario oficial con el apoyo de la Embajada del Perú en Dinamarca. De esta manera, el diseñador busca posicionar al diseño latinoamericano en los principales polos creativos y comerciales de la moda europea.

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Moda peruana en Europa

Para Genaro Rivas, formado entre Lima y el London College of Fashion, la moda es una plataforma para la transformación social y la innovación. Autodidacta en sus inicios, ha construido una práctica que prioriza el impacto social, la colaboración con comunidades, la investigación de materiales y la apertura de oportunidades para nuevos talentos, especialmente en América Latina.

“Venir del Perú y construir desde Londres me ha hecho entender la moda como una plataforma de acceso. No se trata solo de presentar colecciones, sino de abrir espacios para que más historias, materiales y comunidades puedan ser vistas”, afirma el diseñador, quien ha sido reconocido por plataformas como Visa x Vogue Business, UAL Future 50 y el British Fashion Council Low Carbon Transition Programme.

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La colección ‘State of Impact’ demuestra que la innovación latinoamericana puede dialogar con el mercado global sin perder identidad ni propósito.

La participación en Berlin Fashion Week y las próximas presentaciones en Londres y Copenhague consolidan la proyección internacional de Rivas, quien continúa abriendo puertas para una nueva generación de diseñadores de la región.

La participación de Genaro Rivas en Berlín marca el inicio de una gira europea que continuará en Londres y Copenhague, llevando la creatividad y el diseño peruano a escenarios internacionales de primer nivel.