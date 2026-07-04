Keiko Fujimori agradeció a simpatizantes tras ser proclamada presidenta electa: “Tengo la escuela de mi padre”

Peru's President-elect Keiko Fujimori reacts as supporters gather outside her party's Popular Force headquarters, after she was officially declared the winner of Peru's presidential race by the country's electoral office, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori, proclamada presidenta electa del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se dirigió la noche del viernes 3 de julio a simpatizantes reunidos en los exteriores de su local partidario en el distrito limeño de San Isidro, tras la oficialización del cierre del proceso electoral.

Desde un estrado móvil instalado frente a su local político, la lideresa de Fuerza Popular agradeció el respaldo de sus seguidores y anunció las primeras líneas generales de lo que sería su eventual gestión de gobierno.

La presidenta electa apareció acompañada de congresistas electos de su agrupación política, mientras un grupo de simpatizantes se congregaba con banderas y pancartas en medio de arengas de apoyo.

PUBLICIDAD

En su intervención, Fujimori expresó: “Gracias por creer en mí. Gracias por no rendirse. Si algo hemos demostrado los peruanos es que los peruanos nunca nos rendimos”, en medio de aplausos y ovaciones.

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que su gobierno buscará convocar a profesionales de distintas tendencias políticas. En ese sentido, sostuvo:

“Vamos a tener un gobierno abierto en la que, por supuesto, convocaremos a las personas con mayor experiencia, mayor capacidad, sin importar el color político. Tendremos un gobierno digital”.

Añadió que su administración impulsará el uso de tecnología en el Estado: “Así como ustedes con sus celulares, que me ayudaron a llevar las propuestas… esa misma tecnología utilizaremos para hacer que los trámites sean más rápidos, para eliminar la burocracia, para luchar contra la corrupción”.

PUBLICIDAD

Peru's President-elect Keiko Fujimori reacts a supporters gather outside her party's Popular Force headquarters, after she was officially declared the winner of Peru's presidential race by the country's electoral office, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En otro momento de su discurso, Fujimori hizo referencia a su trayectoria política y familiar al señalar: “Lo que yo he dicho y tengo la escuela de mi padre”, frase que generó ovaciones entre sus simpatizantes.

Asimismo, la presidenta electa afirmó que su gestión buscará mayor cercanía con la población:

“Un gobierno que camine, que viaje, que escuche, que sienta, pero sobre todo que cumpla con la palabra”, indicó.

Agregó que su administración se enfocará en la ejecución de obras públicas: “Vamos a hacer que el Estado vuelva a funcionar. Vamos a transformar esos presupuestos en escuelas, en postas médicas, en carreteras, en programas sociales”.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez condiciona diálogo con Keiko Fujimori

El excandidato presidencial y congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, descartó por el momento cualquier posibilidad de entablar un diálogo con la presidenta electa Keiko Fujimori, al señalar que existen una serie de condiciones previas que deben cumplirse antes de sentarse a conversar.

Según sostuvo, uno de los principales requisitos es la conformación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país, ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Además, planteó la derogación de las denominadas “leyes procrimen” y la liberación del expresidente Pedro Castillo como puntos centrales de su posición.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Sánchez afirmó que solo cuando estas demandas sean atendidas estaría dispuesto a participar en un eventual proceso de diálogo político. No obstante, reiteró sus críticas hacia la lideresa de Fuerza Popular, a quien señaló que no le genera confianza para sostener una conversación directa.