Esta es el acta del JNE que proclama a Keiko Fujimori como presidenta de la República

Keiko Fujimori sonríe con el acta de proclamación por el JNE como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, junto a la bandera nacional.

Tras 3 derrotas consecutivas en segunda vuelta, Keiko Fujimori fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como electa presidenta de la República para el periodo constitucional 2026-2031 el último viernes 3 de julio. Esto tras vencer al hoy fraudista y excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne, que oportunamente será convocado por este Supremo Tribunal Electoral”, dijo Roberto Burneo, presidente del JNE, en la ceremonia.

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La victoria de Fujimori tras 3 fracasos electorales quedó plasmada en el acta general de proclamación de resultados. Ahí se detallan los votos obtenidos por Fuerza Popular y Juntos por el Perú en todos los departamentos y en el exterior, el detalle de las actas observadas, los recuentos de votos, la cantidad de mesas instaladas.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama a Keiko Fujimori presidenta de la República para el período 2026-2031.

También se menciona el último intento de Roberto Sánchez con el que buscaba evitar la proclamación: una apelación contra el acta que oficializó la victoria de Fujimori en el extranjero, que fue presentada el jueves 2 de julio. El JNE la resolvió al día siguiente, declarándola infundada y confirmando la validez del sufragio de miles de peruanos y peruanas fuera del país.

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Luego de ello, se efectuó el cómputo general de la votación, que arroja 9.223.396 votos válidos para el fujimorismo (50.135%) y 9.173.755 votos para Juntos por el Perú.

El acta cierra con la firma del presidente del JNE, Roberto Burneo; los magistrados Martha Maishc, Gunther Gonzáles, Rubén Torres y Aarón Oyarce; y la secretaria general Yessica Clavijo.

El preciso instante que el presidente del JNE anuncia a Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú

El primer discurso de Keiko Fujimori como presidenta

Keiko Fujimori prometió este viernes actuar de inmediato tras ser proclamada presidenta electa del Perú por el JNE, con la vista puesta en la transferencia de gobierno que se formalizará el 28 de julio.

El discurso se produjo desde el local partidario de Fuerza Popular en el distrito de San Isidro, en Lima, minutos después de que el titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, proclamara oficialmente a la lideresa del partido como presidenta de la República para el período 2026-2031, junto a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.

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“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones“, afirmó Fujimori ante los medios de comunicación. Anunció la creación de la ”Oficina de la Presidenta Electa" y designó a Marco Vinelli como jefe del equipo de transferencia de gobierno, mientras que Torres participará en representación de la plancha presidencial.