Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por la Liga Femenina 2026. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

La definición del primer finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 promete emociones de principio a fin. Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental con la obligación de remontar la serie, luego de que las ‘íntimas’ se quedaran con la victoria en el primer compromiso disputado en Villa El Salvador. El clásico femenino volverá a paralizar el fútbol peruano con un boleto a la final en juego.

El equipo dirigido por José Letelier, vigente bicampeón nacional, aprovechó su condición de local y se impuso por 1-0 en el estadio Hugo Sotil, resultado que le permite afrontar la revancha con una mínima, pero valiosa ventaja. Alianza Lima llegó a esta instancia tras superar los cuartos de final y ahora buscará dar un paso más hacia la defensa de su corona.

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En la otra vereda, las dirigidas por Carlos Véliz deberán reaccionar rápidamente después de sufrir su primera derrota de la temporada. Las ‘leonas’ habían culminado la fase regular como líderes e invictas, por lo que ahora intentarán hacer pesar su localía para revertir la eliminatoria y mantenerse en carrera por el título del Apertura.

Gol de Marquínez en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026. (Alianza Lima)

Programación del Universitario vs Alianza Lima : semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

El segundo partido decisivo se disputará el sábado 4 de julio a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, Lima.

En otros países, el encuentro iniciará a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 19:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 20:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Universitario vs Alianza Lima: canal TV de la semifinal

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 se transmitirá en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados acceder al partido desde cualquier ubicación, sin restricciones geográficas.

Bicolor+ también ofrecerá la transmisión completa de las semifinales, brindando a los seguidores de la Liga Femenina la posibilidad de ver cada encuentro y mantenerse actualizados en tiempo real mediante un acceso sencillo y gratuito por internet.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura de esta primera semifinal en su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias y todos los detalles relevantes del partido.

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La definición del Apertura entra en su etapa decisiva con dos cruces de eliminación directa que determinarán a los equipos que acompañarán a los líderes en semifinales. (Liga Femenina FPF)

El desarrollo de la primera semifinal

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron el primer capítulo de una serie muy equilibrada en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Como era de esperarse en una nueva edición del clásico, el encuentro fue intenso desde el arranque, con ambos equipos buscando imponer sus condiciones y generando oportunidades de peligro.

La diferencia llegó gracias a Nisa Marquínez, quien marcó el único tanto del compromiso y le dio el triunfo a las ‘blanquiazules’. Tras convertir, la futbolista mostró un cartel con el mensaje: “Venezuela estamos contigo”, en un gesto de solidaridad que llamó la atención de los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Universitario intentó reaccionar durante el complemento y buscó el empate hasta el final, aunque no consiguió traducir su dominio en el marcador. De esta manera, Alianza Lima llegará con ventaja al duelo de vuelta que se disputará en el estadio Monumental de Ate.

Revive las mejores jugadas de la primera mitad del clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario. Un partido muy disputado que se desequilibró con el gol de Nisa Marquina tras un tiro de esquina, dándole la ventaja a las 'íntimas' al descanso.- Bicolor

La segunda semifinal

La llave entre Universitario y Alianza Lima definirá al rival del ganador de la otra semifinal, protagonizada por Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal.

El primer enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el domingo 28 de junio a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres. La serie también se resolverá en partidos de ida y vuelta para conocer al segundo finalista del Torneo Apertura.

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