Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

¡Sábado clásico! Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la semifinal ida de la Liga Femenina 2026. Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su pasea la final en casa y las ‘cremas’ quieren aguarle la fiesta como la última vez.

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Así llegan Alianza Lima y Universitario al clásico

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura dejó a Universitario de Deportes en la cima, tras sumar 28 puntos en once fechas, producto de nueve victorias y un empate, y sin conocer la derrota. Este desempeño impecable permitió a las ‘leonas’ avanzar de forma directa a las semifinales, acompañadas por Atlético Andahuaylas, que sorprendió al adueñarse del segundo lugar con 25 unidades.

El clásico frente a Alianza Lima encuentra a Universitario con mayor descanso, un factor que podría traducirse en ventaja física para las dirigidas por el cuerpo técnico ‘crema’. Por otra parte, las ‘blanquiazules’ llegan con más ritmo competitivo y confianza, tras superar los cuartos de final.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 ante las 'blanquiazules' en Matute, que tuvo un gran marco - Crédito: Bicolor.

En la fase regular, Alianza Lima finalizó en el cuarto puesto, con 20 puntos tras seis triunfos, dos empates y dos derrotas. Esta ubicación obligó al equipo de José Letelier a disputar un partido extra ante Yanapuma, quinto en la clasificación. El resultado fue favorable para las ‘íntimas’, que ganaron 4-1 en el estadio Hugo Sotil con goles de Nisa Marquínez, Allison Azabache, Manisha Kalyan y Sandy Dorador.

Con ese tanto, Sandy Dorador alcanzó los 50 goles defendiendo la camiseta de Alianza Lima, consolidándose como una referente histórica del equipo.

Aunque la campaña de Universitario fue superior a la de su clásico rival durante el Apertura, este tipo de encuentros suele estar marcado por la paridad y la intensidad. En el último cruce entre ambos equipos, el conjunto ‘merengue’ se quedó con la victoria, ratificando que los antecedentes recientes también juegan su papel en la previa de esta semifinal.