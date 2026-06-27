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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘cremas’ en Villa El Salvador a las 13:00 horas para asegurar el pase a la gran final en el primer duelo del torneo nacional. Sigue las incidencias de este vibrante cotejo

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05:54 hsHoy

¡Sábado clásico! Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la semifinal ida de la Liga Femenina 2026. Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su pasea la final en casa y las ‘cremas’ quieren aguarle la fiesta como la última vez.

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Así llegan Alianza Lima y Universitario al clásico

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura dejó a Universitario de Deportes en la cima, tras sumar 28 puntos en once fechas, producto de nueve victorias y un empate, y sin conocer la derrota. Este desempeño impecable permitió a las ‘leonas’ avanzar de forma directa a las semifinales, acompañadas por Atlético Andahuaylas, que sorprendió al adueñarse del segundo lugar con 25 unidades.

El clásico frente a Alianza Lima encuentra a Universitario con mayor descanso, un factor que podría traducirse en ventaja física para las dirigidas por el cuerpo técnico ‘crema’. Por otra parte, las ‘blanquiazules’ llegan con más ritmo competitivo y confianza, tras superar los cuartos de final.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 ante las 'blanquiazules' en Matute, que tuvo un gran marco - Crédito: Bicolor.

En la fase regular, Alianza Lima finalizó en el cuarto puesto, con 20 puntos tras seis triunfos, dos empates y dos derrotas. Esta ubicación obligó al equipo de José Letelier a disputar un partido extra ante Yanapuma, quinto en la clasificación. El resultado fue favorable para las ‘íntimas’, que ganaron 4-1 en el estadio Hugo Sotil con goles de Nisa Marquínez, Allison Azabache, Manisha Kalyan y Sandy Dorador.

Con ese tanto, Sandy Dorador alcanzó los 50 goles defendiendo la camiseta de Alianza Lima, consolidándose como una referente histórica del equipo.

Aunque la campaña de Universitario fue superior a la de su clásico rival durante el Apertura, este tipo de encuentros suele estar marcado por la paridad y la intensidad. En el último cruce entre ambos equipos, el conjunto ‘merengue’ se quedó con la victoria, ratificando que los antecedentes recientes también juegan su papel en la previa de esta semifinal.

Liga Femenina – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Sporting Cristal – Atlético Andahuaylas – Perú - deportes – 22 junio
Alianza Lima y Universitario protagonizarán el primer clásico de las semifinales del Apertura 2026, una serie que enfrenta a dos aspirantes al título con caminos distintos hacia esta instancia. (Alianza Lima)
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Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 será transmitido en directo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital garantiza que los aficionados puedan acceder al partido sin importar su ubicación, eliminando cualquier restricción geográfica.

La señal de Bicolor+ no solo cubrirá este encuentro, sino que ofrecerá la transmisión íntegra de todas las semifinales. De esta manera, los seguidores de la Liga Femenina podrán ver cada partido y mantenerse informados en tiempo real, con acceso sencillo y gratuito desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura especial de esta primera semifinal en su página web. Los aficionados encontrarán la previa, el relato minuto a minuto, los goles, las incidencias y todos los detalles relevantes del clásico, asegurando información completa durante toda la jornada.

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Horarios del Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026

El primer partido decisivo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se jugará hoy, sábado 27 de junio, a las 13:00 horas de Perú, en el estadio Hugo Sotil, situado en el distrito de Villa El Salvador, Lima.

Para los aficionados de otras regiones, el inicio del encuentro está programado a las 12:00 horas en México; 13:00 horas en Ecuador y Colombia; 14:00 horas en Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y 15:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta programación facilita que hinchas de distintos países puedan acompañar el partido en directo.

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la primera semifinal de Liga Femenina 2026.
Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la primera semifinal de Liga Femenina 2026.
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Entradas para Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026

El primer duelo decisivo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se disputará el sábado 27 de junio a las 13:00 horas de Perú. El partido tendrá lugar en el estadio Hugo Sotil, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Los aficionados tienen la oportunidad de alentar a sus equipos adquiriendo entradas con precios accesibles: desde S/. 7,90 para tribunas populares y hasta S/. 20,00 para la zona de occidente. Además, se ofrecen combos familiares para quienes asistan en grupo. Las entradas se encuentran disponibles a través del portal digital Joinnus, facilitando la compra y el acceso al evento.

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 10.00 soles

- Occidente: S/. 20.00 soles

- Occidente (adulto + niño): S/. 12.75 soles

Precios de entradas Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026.
Precios de entradas Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026.

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