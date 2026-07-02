“No puede saltar”: la inesperada revelación sobre Aixa Vigil que podría excluirla de la Copa Sudamericana 2026 con Perú

La punta nacional podría perderse la Copa Sudamericana 2026. Créditos: De Una / Youtube.

En las últimas horas se confirmó que Aixa Vigil, una de las jugadoras destacadas en el ataque de la selección peruana de vóley, sufrió una lesión a pocas semanas de la Copa Sudamericana 2026, programada para disputarse en Lima.

El entrenador Antonio Rizola confirmó la situación de Vigil. La periodista deportiva Daniella Fernández conversó con el técnico brasileño este jueves 2 de abril y obtuvo más detalles sobre el estado físico de la atacante nacional.

En la última edición del programa De Una, Fernández respondió a la consulta sobre si Aixa Vigil se perderá la Copa Sudamericana 2026, revelando una situación que podría apartarla del torneo. “Hablábamos justo hoy día, es Aixa Vigil, que todavía no salta y que todavía no va a saltar y no hay un apuro por recuperarla”, señaló, enfatizando el respeto que existe hacia los procesos de recuperación de las jugadoras.

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Más adelante, la periodista evitó confirmar la ausencia de Vigil en el certamen, aunque admitió que es lo más probable. “Podría ser una alternativa, no te quiero decir sí o no en este momento, porque creo que es muy prematuro. Todo depende, obviamente, de la evolución de la deportista”.

Vigil, actual jugadora de Universitario, continúa sometiéndose a los tratamientos correspondientes en la Videna, con el objetivo de llegar en condiciones a la Copa Sudamericana. “Definitivamente, están siguiendo todos los procesos con los tiempos debidos, porque no quieren que recaiga esta lesión”.

Fernández reiteró las dificultades de la voleibolista para saltar. “En el caso de Aixa, puntualmente, lo que sí les puedo adelantar es que todavía no salta y todavía, en el cercano tiempo, no va a saltar. Entiéndase que de repente en quince días ya está saltando, ¿no? Quién lo dice. Pero están llevando progresivamente los avances con Aixa”.

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¿Aixa Vigil se pierde la Copa Sudamericana 2026 con Perú? Lo último que se sabe sobre la lesión de la voleibolista.

¿Machado y Palza podrán competir en la Copa Sudamericana?

Daniella Fernández también se refirió a la situación de Alexandra Machado y Claudia Palza, otras integrantes de la selección peruana que atraviesan lesiones y no pudieron disputar la Copa Sudamericana. A diferencia de Aixa Vigil, el panorama de ambas es más favorable.

Sobre Machado, Fernández indicó: “En el caso de Ale Machado, que cerró la temporada con Universitario y hoy es voleibolista del San Martín, tuvo un problema de codo y hombro, pero ella sigue trabajando igual con la selección. Y acá algo importante que señaló el profe Rizola, que me parece válido resaltar, es que es una deportista con la que habla y conversa mucho, por lo que él me dice, que hablan constantemente y que me dice: ‘Es una deportista que conoce su cuerpo’, que conoce su cuerpo y que sabe decir: ‘Profe, hasta aquí puedo llegar, hasta allá puedo seguir un poquito más’. Pero también están llevándola con cautela a Ale Machado”.

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En cuanto a Palza, central de Universitario, Fernández destacó su actitud y deseo de participar pese a las molestias físicas: “Llegó algo sentida de Venezuela, pero lo que me decía el profe Rizola es: ‘He tenido que sacar a la voleibolista de la cancha, porque a pesar de tener molestias, de tener dolor, quería estar, quería seguir jugando, quería entrenar’. Le decía: ‘Profe, yo puedo, yo quiero’”.

Las tres jugadoras permanecen en recuperación. Si finalmente quedan fuera de la lista para la Copa Sudamericana, continuarán trabajando con el grupo, ya que el objetivo principal es que lleguen en óptimas condiciones al Campeonato Sudamericano en septiembre, donde se definirán los cupos para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

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