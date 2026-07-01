Antonio Rizola reveló las jugadoras que se encuentran lastimadas. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

La selección peruana concluyó su participación en la Copa Latina de vóley 2026 con un balance favorable, después de que el equipo denominado Perú Mundialista —uno de los dos representantes nacionales— obtuviera el título tras superar 3-2 a Argentina en la jornada final del cuadrangular amistoso.

No obstante, poco después del triunfo surgieron preocupaciones en el plantel. El entrenador Antonio Rizola confirmó que tres jugadoras atraviesan problemas físicos, situación que genera inquietud de cara a la convocatoria definitiva para la Copa Sudamericana, prevista del 22 al 26 de julio en Lima.

Entre las afectadas se encuentra Aixa Vigil. Pese a haber sumado algunos minutos en cancha, no logró desplegar su nivel habitual. “Lo mismo con Aixa, que es otra que no jugó porque llegó lesionada. Aixa hasta ahora no ha saltado”, indicó al detallar el estado de la jugadora en conversación con El Poli.pe.

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El técnico precisó que Vigil, reciente refuerzo de Universitario, presentó complicaciones físicas desde su arribo al equipo, razón por la cual optaron por no exponerla y priorizar su recuperación. “Llegó con la lesión y estamos recuperándolas para no generar más problemas a futuro para ella”, señaló.

Rizola subrayó que la prioridad es el bienestar físico de las atletas, incluso por encima de urgencias deportivas. “Podría pensar: ‘No, la pongo ahora dos meses y después el club que se arregle’. No, no. Hay que respetar el proceso, principalmente el físico de la atleta. Y pueden criticarme lo que quieran, pero yo no voy a exigirle a una atleta más de lo que su físico puede darme”, concluyó.

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Preocupación en la selección peruana de vóley: Aixa Vigil y dos jugadoras más lesionadas previo a la Copa Sudamericana 2026.

Las otras dos voleibolistas lesionadas: Palza y Machado

Posteriormente, Antonio Rizola se refirió a otras dos jugadoras que arrastran molestias físicas y que, a diferencia de Aixa Vigil, no sumaron minutos en la Copa Latina. “Llevamos 21 días con el equipo completo. Y todas llegan del campeonato cansadas, con pequeñas lesiones. Usted lo vio. Claudia Palza, Alexandra Machado. No jugaron”, precisó el entrenador.

Rizola amplió detalles sobre la situación de las dos centrales nacionales, Claudia Palza y Alexandra Machado. Explicó que ambas se encuentran en proceso de recuperación y que, debido a sus lesiones, no fue posible trabajar aspectos complejos del juego o tácticas de equipo.

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“Están recuperándose de lesiones. Y en esta situación no era posible entrenar situaciones complejas de juego, táctica de juego, sino buscar una mejora individual, porque pienso que debemos llegar al clasificatorio mundial y a la Copa Sudamericana. Hay que entender que para un entrenador el momento no es lo que vale, lo que vale es el objetivo, intentar llegar mejor a ese objetivo”, sostuvo.

El técnico remarcó además la dificultad para prever un plazo de regreso. “Estamos haciendo exámenes permanentes, todo tipo de terapia posible para recuperarlas y ellas están juiciosas, trabajando duro para recuperarse. No es solo una cuestión médica, con pastillas, con descanso, con volumen de trabajo, con fisioterapia, con ejercicios, cinesiterapia. No es algo simple, es difícil definir ese tiempo”, concluyó.

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Claudia Palza se pierde la Copa Latina de Vóley 2026 por molestias físicas. Crédito: FPV

¿Cuándo inicia la Copa Sudamericana 2026?

Tras finalizar el cuadrangular amistoso, la selección peruana ya conoce su siguiente desafío internacional, que marcará el inicio de la competencia oficial en la temporada. La Copa Sudamericana de Vóley 2026 se llevará a cabo en Lima entre el 22 y el 26 de julio, y representará el primer torneo de relevancia en el calendario para el equipo nacional.