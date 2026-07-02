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A qué hora juega España vs Austria HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

La ‘furia roja’ apunta a dar un golpe de autoridad para mostrar su candidatura en la cita mundialista cuando enfrente en Los Ángeles al elenco austríaco. Conoce los detalles de la contienda

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A qué hora juega España vs Austria por Mundial 2026.
A qué hora juega España vs Austria por Mundial 2026.

El esperado choque entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy, jueves 2 de julio, se presenta como uno de los duelos más interesantes de la ronda. Ambos equipos llegan con la ambición de avanzar y la presión de no fallar en un partido de eliminación directa.

El enfrentamiento mide a una selección española que ha mostrado juego colectivo y control, frente a una cuadro austríaco que sorprendió en la fase de grupos por su intensidad y disciplina táctica.

A qué hora juega España vs Austria por dieciseisavos del Mundial 2026

El España vs Austria está programado para el jueves 2 de julio. El partido dará inicio a las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el comienzo será a las 15:00 horas.

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La transmisión en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay comenzará a las 16:00 horas, mientras que en México el horario de inicio está fijado para las 13:00 horas. En España, el partido se disputará a partir de las 21:00 horas.

¿Cómo llegan España y Austria?

La selección de España afrontará este compromiso con tres bajas sensibles por lesión: Nico Williams, Yéremy Pino y Víctor Muñoz no estarán disponibles, obligando al técnico español a rearmar su esquema ofensivo y buscar variantes en el banco para mantener la profundidad y el desequilibrio por las bandas.

El conjunto ‘ibérico’ llega a esta instancia tras una fase de grupos en la que demostró su habitual dominio de posesión, creatividad en el mediocampo y solidez en defensa. De hecho, se recuperó del empate inicial ante Cabo Verde y venció a Arabia Saudita y Uruguay; por lo que la consigna es sostener este buen momento para meterse a las instancias finales del torneo.

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Lamine Yamal no ha podido mostrar su mejor nivel con España en el Mundial 2026 y se espera más de él. - créditos: EFE/ Francisco Guasco
Lamine Yamal no ha podido mostrar su mejor nivel con España en el Mundial 2026 y se espera más de él. - créditos: EFE/ Francisco Guasco

Por su parte, la selección de Austria superó la fase de grupos con esfuerzo y orden, logrando puntos decisivos ante rivales directos. El conjunto centroeuropeo se apoyó en la fortaleza física, el trabajo colectivo y la capacidad de sorprender a la contra, con nombres como Marcel Sabitzer y Marko Arnautović siendo claves en el rendimiento del equipo.

Canal TV de España vs Austria por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre España y Austria, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. En Perú, la transmisión estará a cargo de DSports y su plataforma DGO. En territorio español, el encuentro podrá verse por DAZN y La 1 de RTVE, mientras que en suelo austríaco la cobertura televisiva estará a cargo de Servus TV.

De la misma manera, Infobae ofrecerá un seguimiento digital con información previa, el desarrollo del partido y todos los detalles de la jornada.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de España y Austria se han enfrentado en 16 ocasiones en total. Y haciendo un balance general, nos daremos cuenta de que los españoles llevan la ventaja con nueve victorias, contra cuatro de los austríacos y tres empates.

El último compromiso se realizó el 18 de noviembre del 2009 en un amistoso internacional. El estadio Ernst Happel de Viena fue testigo de una contundente goleada de la ‘furia roja’ por 5-1 con las anotaciones de Cesc Fabregas, David Villa (x2), Dani Güiza y Pablo Hernández. Jakob Jantscher convirtió para los dueños de casa.

Cesc Fabregas convirtió uno de los goles con los que España vapuleó a Austria en Viena en un amistoso el 2009. - créditos: Agencias
Cesc Fabregas convirtió uno de los goles con los que España vapuleó a Austria por 5-1 en Viena en un amistoso el 2009. - créditos: Agencias

España vs Austria: posibles alineaciones

España: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Mikel Merino, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente

Austria: Alexander Schlager, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautović. DT: Ralf Rangnick

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