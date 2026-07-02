Edison Flores le confesó a Ricardo Gareca que ambiciona volver a la selección peruana: “La gente quiere retirar a varios”

Edison Flores habló sobre su intención de seguir en la selección peruana en el programa de Ricardo Gareca. YouTube La Sustancia

Universitario de Deportes atraviesa un momento determinante de cara al Torneo Clausura 2026. El equipo se encuentra instalado en Campo Mar bajo el mando de Héctor Cúper, enfocado en recuperar su mejor versión futbolística y con el objetivo concreto de conquistar el campeonato para alcanzar el anhelado tetracampeonato nacional. En este escenario, Edison Flores se ha consolidado como una de las piezas principales en el esquema del técnico argentino, compartiendo la ofensiva con Gianluca Lapadula y mostrando señales de evolución en su rendimiento.

El ‘Orejas’ sabe que el desafío no solo es colectivo: su nombre, como el de otros referentes, ha sido objeto de debate entre los hinchas, muchos de los cuales piden un recambio en la selección peruana en esta nueva etapa es dirigida por Mano Menezes. A pesar de esas voces, el propio futbolista reveló recientemente su motivación intacta por regresar a la ‘bicolor’.

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Durante una conversación con Ricardo Gareca en La Sustancia, Edison Flores admitió: “¿La selección sigue siendo una ambición? Sí, claro, siempre ha sido una ambición, con las expectativas altas. Ya la gente me quiere retirar o quiere retirar a varios. Pero uno trabaja para que le vaya bien en el club y para que esas actuaciones te puedan llevar a la selección”.

Edison Flores le confesó a Ricardo Gareca que ambiciona volver a la selección peruana.

Este fragmento refleja la situación actual de Edison Flores, quien no desconoce el deseo de un sector de la hinchada de ver nuevos rostros en la ‘blanquirroja’. Sin embargo, su enfoque permanece en el trabajo diario en Universitario: “Ahora hay un recambio de técnico, seguramente algunos jugadores nuevos también, pero la selección siempre está”.

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Edison Flores le pidió a Ricardo Gareca una opinión de su juego

En una charla íntima, Edison Flores compartió una inquietud personal con Ricardo Gareca, el entrenador que lo convocó por primera vez a la selección peruana. “Yo quiero hacer una pregunta. Yo siempre he sido un jugador que no decifro ni siquiera yo mis características exactas. Y hace años cuando recién me convocaste a la selección, no sabía exactamente todo eso, pero ¿tú qué viste en mí? Porque yo no era un jugador que resaltaba demasiado, solo trabajaba o anotaba goles, pero algo más debes haber visto en mí porque seguramente jugadores con mayor talento has tenido”, expresó.

La respuesta del ‘Tigre’ fue contundente y reveladora sobre el perfil que buscaba en sus dirigidos: “Jugadores como tú no abundan porque no solamente la mentalidad es fuerte. Siempre nosotros buscamos en la selección a tipos con una mentalidad fuerte, en la cual superen los obstáculos, y tu mentalidad es fuertísima”.

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Edison Flores fue uno de los jugadores fijos en la selección peruana de Ricardo Gareca. - créditos: Agencias

Ricardo Gareca profundizó en su explicación: “Técnicamente eres un jugador muy dotado en todo aspecto, tienes gol y encima de todo eso te utilizamos en la mitad de la cancha, por afuera, ahora estás jugando de media punta, ganador, tres veces campeón con la ‘U’. Aparte fuiste determinante para lograr una clasificación después de tantos años que la selección no lo lograba, con muchos acontecimientos históricos para la selección, ganar de visitante, llegar a la Copa América”.

El entrenador argentino también advirtió sobre la importancia del autoconocimiento y la autoconfianza: “Yo no sé lo que pensarás de ti mismo, que ahí es lo que siempre hemos trabajado y tienes que trabajar. Porque un jugador como tú, por más que haya alguno que pueda ser mejor técnicamente, el resultado es la efectividad cuando uno lo traslada dentro del campo de juego. Cuando se compite a nivel internacional, ahí empieza otra característica”.

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Gareca Nardi cerró su mensaje con palabras de aliento de cara al futuro inmediato de Edison Flores en Universitario y la selección peruana: “Ojalá que te sirva, pero ahora tienes a Héctor (Cúper) que te va a apoyar en todo aspecto. Y tienes a Mano (Menezes) también que ahora con lo que dices públicamente acá, seguramente te va a tener en cuenta”.