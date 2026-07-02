Delia Tasaico, primera ingeniera del Perú e inspiración de tuneladora, agradece homenaje: “Es muy gratificante que hayan querido honrar mi nombre”

La primera mujer ingeniera de minas del Perú, Delia Tasaico, participó en la ceremonia por la llegada de la tuneladora “Delia” a la estación Insurgentes de la Línea 2 del Metro de Lima. Durante el evento, expresó su emoción y agradecimiento por el homenaje recibido, además de felicitar al personal de obra por el avance del proyecto. Fuente: Canal N

La llegada de la tuneladora “Delia” a la futura estación Insurgentes, en Bellavista, marcó este 2 de julio un hito clave en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La gigantesca máquina completó el tramo final del túnel subterráneo tras enlazar con el recorrido previamente excavado por la tuneladora “Micaela”, cerrando así una de las fases más complejas del proyecto ferroviario.

El momento no solo tuvo un significado técnico, sino también simbólico. En la estación Insurgentes estuvo presente Delia Tasaico, primera mujer ingeniera del Perú, quien expresó su emoción al ver que una máquina de esta magnitud lleva su nombre. El homenaje fue promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como parte de una iniciativa ciudadana para visibilizar a mujeres que hicieron historia en el país.

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“Es muy gratificante que a la edad que tengo hayan querido honrar mi nombre”, dijo emocionada durante una entrevista con Canal N, al destacar que la tuneladora representa una obra que beneficiará a miles de ciudadanos. “Agradezco a Dios la oportunidad de todavía seguir acá y darme el lujo de haber recibido la tuneladora en Insurgentes. No pensé que llegaba”, añadió.

La ingeniera Delia Tasaico, pionera en Perú, asiste a la llegada de la tuneladora que lleva su nombre a la estación Insurgentes del Metro de Lima, culminando su excavación. (Composición: Infobae Perú)

Delia Tasaico agradece reconocimiento al bautizar tuneladora con su nombre

Durante su participación en la ceremonia, Delia Tasaico se mostró visiblemente conmovida al ver la culminación de la excavación del túnel que atravesará la capital. En diálogo con Canal N, resaltó el impacto que tendrá el sistema de transporte en la vida diaria de los ciudadanos.

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En su testimonio, Tasaico puso el foco en la experiencia cotidiana de miles de usuarios del transporte público y en el cambio que traerá la Línea 2. Recordó a quienes, durante años, tuvieron que movilizarse en buses y micros en condiciones difíciles: “Los que hemos estado acostumbrados a caminar, a colgarnos de un micro, de un bus, a estar apachurrados, con esto vamos a tener una gran comodidad”.

La ingeniera también proyectó un deseo concreto vinculado a la obra. “Viajaré en el primer viaje que esté desde Ate hasta acá, a ver qué tal me va. Seguro que bien”, dijo.

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Tuneladora Delia termina excavación en tramo del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima. Canal N

Luego amplió su agradecimiento a los equipos responsables de ejecutar el proyecto, con una mención que abarcó todos los niveles del trabajo. “Felicitaciones a todos. A todas las personas que han tenido la oportunidad de trabajar acá en la tuneladora. Desde los obreros hasta los directores”, insistió con emoción.

Delia Tasaico, la primera mujer ingeniera de minas del Perú

La historia de Delia Tasaico está marcada por su condición de pionera. Se graduó en 1966 en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), convirtiéndose en la primera mujer ingeniera de minas del Perú, en una época en la que la presencia femenina en carreras científicas era excepcional.

La ingeniera Delia Tasaico levanta su casco en celebración por la llegada de la tuneladora "Delia" a la estación Insurgentes del Metro de Lima y Callao. (MTC)

Ella misma recordó que entre 1962 y 1966 fue la única mujer en su facultad. “En mi facultad fui la única que estudió desde el 62 hasta el 66. Cinco años fui la única en la facultad”, relató. Sin embargo, destacó el vínculo que formó con sus compañeros de promoción, al punto de mantener amistades que perduran hasta hoy. “Es un grupo humano muy, muy, muy bonito, que empezó conmigo sola y con 89 locos que estaban conmigo”, afirmó.

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Su trayectoria se ha convertido en un referente de perseverancia y apertura de camino para nuevas generaciones de mujeres en la ingeniería y la ciencia.

El mensaje inspirador de la primera ingeniera peruana a las jóvenes

En su mensaje dirigido a las jóvenes, Delia Tasaico fue clara al enfatizar la importancia de seguir las vocaciones personales sin prejuicios ni barreras sociales.

“Que sigan, que sigan lo que quieren, lo que les gusta”, señaló, y luego reforzó: “No dejar que le digan: ‘Eso no es para mujeres, eso es para hombres’. No. Hay que luchar por lo que a uno le gusta”.

La ingeniera también compartió una mirada sobre el trabajo como elección personal y como compromiso con el propio proyecto de vida. “No trabajar con la cara larga. ‘Bueno, trabajo en esto porque en fin’. No. Trabajar con gusto”, aconsejó. Asimismo, alentó a no dejarse limitar por roles tradicionales: “No porque te casas o tienes hijos no se puede (seguir con la vida profesional). Todo se puede”.

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La tuneladora "Delia" culmina la perforación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao en la estación Insurgentes, con la presencia de la ingeniera Delia Tasaico. (MTC)

Delia finaliza la perforación del túnel más largo del Perú

La tuneladora “Delia” llegó a la estación Insurgentes tras completar un recorrido de 14,3 kilómetros desde Ate, como parte del trazado de la Línea 2 del Metro de Lima. Su avance permitió perforar el túnel más largo del país, atravesando diversas estaciones clave hasta conectar con el frente excavado desde el Callao.

Así se realizó la excavación para la Línea 2 del Metro de Lima. Canal N

De acuerdo con el proyecto, la máquina trabajó de manera ininterrumpida desde octubre del año pasado, instalando anillos de concreto a medida que avanzaba. En su etapa final, logró unir ambos extremos del túnel, lo que simboliza la culminación de la excavación subterránea.

Con este hito, la obra entra ahora en fase de instalación de rieles, sistemas eléctricos, señalización y pruebas operativas. Cuando entre en funcionamiento, permitirá movilizar a miles de pasajeros por hora y reducirá significativamente los tiempos de traslado en la capital, consolidándose como el primer metro totalmente subterráneo del Perú.

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