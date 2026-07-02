Perú

Corte de luz este viernes 3 de julio: Tres distritos de Lima se quedarán sin el servicio de Pluz

Las interrupciones programadas del servicio eléctrico se extenderán por varias horas este viernes. Revisa si tu calle, urbanización o asociación de vivienda figura en el cronograma oficial

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Una calle oscura con varias personas cruzando, automóviles con luces encendidas y edificios oscuros al fondo, creando largas sombras en el asfalto
Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

La empresa Pluz anunció una nueva jornada de cortes de luz programados para este viernes 3 de julio, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución. Las interrupciones temporales se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores de Los Olivos, La Perla, Puente Piedra y San Antonio de Chaclla.

Según el cronograma oficial, estas labores tienen como objetivo mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, optimizar la infraestructura de distribución y reducir la probabilidad de interrupciones imprevistas. Por ello, la empresa recomendó a los usuarios revisar los horarios establecidos y tomar las precauciones necesarias.

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¿Qué distritos tendrán corte de luz este viernes 3 de julio?

Las interrupciones del servicio eléctrico se desarrollarán en los siguientes distritos:

  • Los Olivos
  • La Perla
  • Puente Piedra
  • San Antonio de Chaclla

Los trabajos se ejecutarán en horarios diferenciados, dependiendo de cada zona.

Zonas y horarios del corte de luz

Los Olivos

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

El corte de energía afectará las siguientes vías:

  • Calle El Calistemo, cuadras 9 y 10.
  • Calle El Abutillón, cuadra 38.
  • Calle Las Fresas, cuadras 9 y 10.
  • Jr. Tritoma, cuadras 8, 9 y 10.
  • Jr. Guandu, cuadra 39.
  • Jr. El Amargón, cuadra 40.
  • Jr. Los Helenios, cuadra 40.
  • Jr. Las Acacias, cuadra 8.
  • Jr. Las Hiedras, cuadra 8.
  • Av. Las Palmeras, cuadras 38, 39 y 40.

La Perla

Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Las zonas comprendidas son:

  • Jr. José Olaya, cuadras 10, 11 y 12.
  • Jr. Morro de Arica, cuadras 3, 4, 5 y 6.
  • Jr. Tarata, cuadras 4 y 5.
  • Jr. Túpac Amaru, cuadras 10, 11 y 12.
  • Av. Santa Rosa, cuadras 3, 4 y 5.
  • Jr. Cahuide, cuadras 11 y 12.
  • Jr. Lima, cuadra 3.

Puente Piedra

Primer corteHorario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Las interrupciones alcanzarán:

  • Asociación de Vivienda Pequeños Avicultores El Dorado, manzanas A, B y C.
  • Centro Poblado Zapallal Alto, manzana A.

Segundo corteHorario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

El servicio será suspendido en:

  • Asociación de Vivienda Los Molinos (Mzs. A, B, C y D).
  • Asociación de Vivienda Esmeraldas del Norte (Mzs. A, B y C).
  • Asociación Paraíso del Norte (Mzs. A, B, C, D, E, F y G).
  • Asociación Villa Gallinazos (Mzs. A, A1, B y P).
  • Asociación de Vivienda Virgen de Chapi (Mzs. A, B, C, D y E).
  • Programa de Vivienda Las Mercedes (Mzs. C, D, E y F).
  • Programa de Vivienda La Fontana (Mzs. A, B, C y D).
  • Programa de Vivienda Chavín de Huántar (Mzs. A, B, C y D).
  • Asociación de Vivienda Los Girasoles (Mzs. A y B).
  • Programa de Vivienda Los Jardines (Mzs. A y F).
  • Asociación de Vivienda Las Hortalizas de Puente Piedra (Mzs. A, B y D).
  • Asociación de Propietarios Virgen Concepción Taquebamba (Mzs. A y B).
  • Proyecto Residencial Los Claveles (Mzs. A y B).
  • Asociación Las Poncianas (Mz. B).
  • Asociación de Propietarios San Carlos Primero (Mzs. A, B y C).
  • Cooperativa de Vivienda Asamblea Constituyente (Mzs. B y P).
  • Programa de Vivienda Villa Margarita (Mzs. C y D).
  • Cooperativa Covitiomar (Mzs. A, I y O2).
  • Asociación de Vivienda Trece de Mayo (Mzs. A, B, C y D).
  • Urbanización Las Praderas del Norte (Mzs. A, B, C y D).
  • Asociación de Vivienda 22 de Abril (Mz. A).
  • Cooperativa de Vivienda de la PNP (Mz. P).
  • Cooperativa San Juan de Salinas (Mzs. A e I).
  • Cooperativa Francisco Malaspina Bryson (Mz. W1).
  • Asociación 1 de Mayo (Mz. A).
  • Asociación de Vivienda 13 de Mayo (Mzs. A, B y D).

San Antonio de Chaclla

Horario: 9:30 a. m. – 6:30 p. m.

Los trabajos comprenderán:

  • Asociación de Vivienda Las Praderas, Anexo 8, en las manzanas A, A1, A3, A4, B, B1, B3, B4, C, C1, C1A, C1B, C3, C4, D, D1, D3, E, E1, E4, F, F1, F3, F4, G, G1, G3, G4, G5, G6, G10, G11, G12, H, H1, H3, I, I1, I3, I3A, I4, I4A, I5, I6, J, J1, J1A, J2, J3, J4, J4A, J5, J6, K, K1, K3, L, L1, L2, L3, L3-1, L5, LL, LL3, M, M3, M4, N, N3, Ñ, Ñ1, Ñ3, O, O1, P, P1, Q, Q1, Q3, R, R3, S, S3, S4, T, U, U3, V, V4, W, W4, X, Y y Z.
  • Asociación de Vivienda San Juan de Jicamarca, en las manzanas 2C, 2F, 6E, A2, A3, A4, A5, A6, B, B1, B2, B3, B4, B6, C, C1, C2, C3, C7, D, D2, D3, D4, D5, E, E3, F, F2, F2A, F3, F5, G1, G2, G5, H2, H5, I2, I5, I6, J2, K2, K4, L, L2, L4, LL, LL1, LL2, M, N, N1, N2, Ñ, Ñ1, Ñ2, O, O1, O2, O4, P, P1, P2, P4, Q, Q1, Q2, R, R1, R2, S, T, T1, T4, U, U1, U4, V, V1, W, W1, X, X1, X4, Y, Y1, Z y Z1.

¿Por qué se realizan los cortes programados de luz?

Vista nocturna de una calle oscura con dos personas cruzando un paso de cebra. Una furgoneta estacionada y varios vehículos avanzan con faros encendidos
Dos personas y varios vehículos transitan por una calle de Lima a oscuras, afectada por un corte de energía que deja sin alumbrado público la zona. (Andina)

Pluz explicó que estas suspensiones temporales forman parte de un plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica. Los trabajos permiten inspeccionar equipos, reemplazar componentes deteriorados, realizar mejoras en la infraestructura y ejecutar conexiones o adecuaciones técnicas sin poner en riesgo al personal ni a los usuarios.

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Estas intervenciones también buscan reducir la ocurrencia de fallas inesperadas, mejorar la continuidad del suministro y garantizar una distribución de energía más segura y estable para los clientes.

Recomendaciones durante el corte de energía

  • Desconecta televisores, computadoras, electrodomésticos y otros equipos sensibles antes del inicio del corte para evitar daños cuando se restablezca el servicio.
  • Mantén cerradas las puertas de la refrigeradora y del congelador para conservar los alimentos durante más tiempo.
  • Carga previamente celulares, baterías externas, laptops y otros dispositivos que puedas necesitar durante la interrupción.
  • Ten a la mano linternas con baterías o luces de emergencia y evita utilizar velas para reducir el riesgo de incendios.
  • Si vives en un edificio, evita usar ascensores poco antes del horario programado del corte.
  • Si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, toma las previsiones necesarias o coordina un lugar alternativo mientras dure la suspensión del servicio.
  • Considera que el suministro puede restablecerse antes o después del horario previsto, por lo que es recomendable mantener desconectados los equipos hasta que la energía se estabilice.

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