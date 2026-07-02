Charles Oliveira llega a Perú: la estrella de la UFC impartirá seminario y asistirá a evento de artes marciales mixtas

Charles Oliveira llega a Perú y será el invitado especial en un evento de artes marciales mixtas. Crédito: Difusión.

El universo de las artes marciales mixtas (MMA) en el Perú vivirá una jornada histórica. Charles ‘Do Bronx’ Oliveira, una de las grandes leyendas de la UFC, llegará a Lima para formar parte de una serie de eventos exclusivos producidos por la organización Uppercut.

La agenda del astro brasileño arrancará el próximo martes 14 de julio con un esperado seminario de instrucción de MMA. En esta cita, Oliveira volcará toda su experiencia como cinturón negro en Jiu-Jitsu Brasileño y especialista en Muay Thai, herramientas que lo convirtieron en un ícono del octágono.

El ex campeón mundial de peso ligero, título que conquistó tras vencer a Michael Chandler en 2021, no estará solo en el evento. Compartirá la instrucción con el reconocido entrenador y mánager Diego Lima, el peleador de UFC Gabriel Santos y el destacado talento peruano José Ochoa, quien llega en racha tras vencer este año a Clayton Carpenter.

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Charles Oliveira llega a Perú para impartir masterclass de artes marciales mixtas. Crédito: Instagram Uppercut.

La respuesta del público local ha sido inmediata. De momento, las entradas para este seminario de aprendizaje, que estaban valorizadas en 400 soles, se encuentran completamente agotadas debido a la enorme expectativa por ver a los atletas.

Asimismo, Uppercut confirmó que Charles Oliveira será el invitado de lujo en la segunda edición del Uppercut Tournament. Este evento de combates se llevará a cabo el jueves 16 de julio en las instalaciones del Centro de Convenciones de Barranco.

El furor por conocer al peleador suramericano es tan alto que los pases para el exclusivo Meet & Greet ya se vendieron en su totalidad. No obstante, los fanáticos todavía pueden adquirir boletos para el torneo, con precios de 200 soles en zona VIP y 100 soles en la sección general.

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Con la presencia de Charles Oliveira, el certamen Uppercut Tournament puso sus entradas a la venta para la segunda edición. Crédito: Captura Joinnus.

De esta manera, el público peruano podrá ver de cerca al peleador con más victorias por sumisión en la historia de la UFC (16) y dueño del récord de más finalizaciones dentro de la compañía (19), en una visita que marcará un hito para el deporte de contacto en el país.

El auge de las artes marciales mixtas en Perú

Las artes marciales mixtas atraviesan uno de sus mejores momentos en el Perú. Si bien el crecimiento de la afición comenzó impulsado por las grandes figuras internacionales de la UFC, como Conor McGregor, Ilia Topuria, Charles Oliveira, Islam Makhachev o Alex Pereira, en los últimos años el interés también ha aumentado gracias al surgimiento de peleadores peruanos capaces de competir de igual a igual en la principal promotora del mundo

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El ascenso de Kevin Borjas no es un caso aislado. El popular ‘Gallo Negro’ protagonizó una de las actuaciones más destacadas del año al imponerse al brasileño André Lima en UFC Vegas 119, celebrado en el UFC Apex de Las Vegas. El triunfo tuvo un valor especial, ya que Borjas no solo acabó con el invicto de su rival, sino que además dejó atrás un momento complicado de su carrera y recuperó protagonismo dentro de la división.

Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

La racha peruana comenzó el 9 de mayo, cuando José Ochoa derrotó a Clayton Carpenter en UFC 328. Apenas una semana después, Juan Díaz tuvo un debut soñado al vencer a Malcolm Wellmaker en UFC Vegas 117, dejando una grata impresión en su primera presentación dentro de la organización.

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Posteriormente, Rodrigo Vera viajó hasta China para imponerse al local Zhu Kangjie en UFC Macao el 30 de mayo, confirmando que los peleadores peruanos podían competir y ganar en cualquier escenario. A ello se sumó la victoria de Gastón Bolaños sobre Michael Aswell Jr. en UFC Vegas 119, resultado que reforzó su consolidación dentro del peso pluma; y el citado triunfo de Borjas sobre Lima.

En apenas el primer semestre de 2026, Perú acumuló cinco victorias en la UFC, repartidas entre cinco peleadores distintos, un registro sin precedentes que refleja el crecimiento sostenido de las MMA en el país.

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A ese panorama también se sumaba Daniel ‘Soncora’ Marcos, quien durante los últimos años se consolidó como uno de los principales exponentes nacionales dentro de la empresa. Sin embargo, de manera sorpresiva, la UFC decidió prescindir de sus servicios, poniendo fin a una etapa que pocos esperaban.