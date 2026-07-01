Perú

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pide a Keiko Fujimori cumplir con revisar ‘leyes procrimen’ al inicio de su gestión

La magistrada advirtió que los cambios recientes, en especial a la ley de extinción de dominio, dificultan la recuperación de bienes ilícitos y favorecen la impunidad en casos de crimen organizado

Guardar
Google icon
Janet Tello - Nadine Heredia
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, solicitó a Keiko Fujimori revisar las ‘leyes procrimen’, un paquete de normas que, según especialistas, reduce la capacidad estatal para investigar y sancionar el crimen organizado y la corrupción

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, solicitó este miércoles a la mandataria electa Keiko Fujimori cumplir con la revisión de las llamadas ‘leyes procrimen’, un paquete de normas aprobadas por el Congreso que, según especialistas, limita la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar el crimen organizado y la corrupción.

Durante el VII aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, la magistrada destacó que “la autoridad máxima que regirá los destinos de nuestro país” expresó su compromiso de analizar estas normativas, y advirtió que los recientes cambios en la legislación sobre decomiso de bienes de origen ilícito han implicado un paso atrás en el combate al crimen organizado.

PUBLICIDAD

Tello consideró que esta modificación representa “un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos”, pues condiciona la extinción de dominio de bienes de procedencia ilícita a procesos penales que podrían durar años.

“(Todo lo anterior) significa, en términos prácticos, viabilizar la impunidad económica para que los testaferros licúen, transfieran y oculten el dinero mal habido”, afirmó.

Tello advirtió que los cambios recientes en la ley de extinción de dominio dificultan la recuperación de activos de origen ilícito y representan un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, al subordinar la incautación de bienes a procesos penales prolongadosPOLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio
Tello advirtió que los cambios recientes en la ley de extinción de dominio dificultan la recuperación de activos de origen ilícito y representan un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, al subordinar la incautación de bienes a procesos penales prolongadosPOLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

“Este Poder Judicial no permanecerá silente. En estricta coordinación con las instituciones que defienden la legalidad democrática, nos mantenemos firmes en la evaluación de los mecanismos constitucionales pertinentes para preservar la integridad, la autonomía y la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico”, añadió.

PUBLICIDAD

Días antes de la segunda vuelta en la que se enfrentó con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la lideresa de Fuerza Popular expresó su disposición a revisar el conjunto de normas señaladas y planteó la creación de una “comisión de alto nivel integrada por expertos, representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría para analizar ajustes técnicos y corregir aspectos que no funcionan”.

No obstante, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) defendió que parte de las reformas buscan dar cobertura legal a la policía en el uso de armas de fuego y fortalecer a las fuerzas de seguridad, aunque reconoció la necesidad de revisar otras disposiciones vinculadas a posibles blindajes políticos y protección de investigados.

“También ha habido normas dentro de estas mal llamadas ‘leyes pro crímenes’ que buscan, por ejemplo, fortalecer a la policía. Antes, cuando un policía usaba su arma, terminaba preso”, señaló en diálogo con radio Exitosa y añadió que se dio “un resguardo y un respaldo a nuestra Policía Nacional”.

La magistrada sostuvo que estas modificaciones favorecen la impunidad económica, ya que permiten que testaferros oculten o transfieran dinero ilícito sin consecuencias inmediatas y reafirmó el compromiso del Poder Judicial de defender la legalidad democrática
La magistrada sostuvo que estas modificaciones favorecen la impunidad económica, ya que permiten que testaferros oculten o transfieran dinero ilícito sin consecuencias inmediatas y reafirmó el compromiso del Poder Judicial de defender la legalidad democrática

Entre este paquete cuestionado está la Ley N.º 31990, que acorta los plazos para investigar a colaboradores eficaces; la Ley N.º 32326, que exige sentencia firme para iniciar la extinción de dominio; la Ley N.º 32054, que impide sancionar a partidos políticos por delitos cometidos mediante su estructura; y la Ley N.º 32138, que según el Ministerio Público, limita investigaciones por crimen organizado.

Tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

Temas Relacionados

Janet TelloKeiko Fujimoriperu-politicaLeyes procrimenPoder Judicial

Más Noticias

Resultados del Mundial 2026 HOY, 1 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Tres cruces definen a nuevos clasificados a los octavos de final, con encuentros en Atlanta, Seattle y San Francisco. Conoce toda la información de este día

Resultados del Mundial 2026 HOY, 1 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

El líder de Renovación Popular solicitó que su accesitario sea convocado y anticipó que no presentará la declaración jurada ni los documentos requeridos para el ejercicio legislativo

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026

Las autoridades peruanas insisten en la importancia de identificar zonas seguras, elaborar mochilas de emergencia y participar en simulacros para reducir riesgos y responder adecuadamente ante un gran terremoto

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026

Embarcaciones pesqueras extranjeras cerca de las 200 millas del Perú: Contraloría supervisará el sistema de monitoreo estatal

La comisión acreditada ante el Ministerio de la Producción evaluará el proceso de vigilancia de buques internacionales, mientras la Marina informó que las embarcaciones detectadas permanecen fuera del dominio marítimo nacional

Embarcaciones pesqueras extranjeras cerca de las 200 millas del Perú: Contraloría supervisará el sistema de monitoreo estatal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Alcalde de Puno reconoce triunfo de Keiko Fujimori y abre diálogo: “Tenemos que acercarnos por el bien de la provincia”

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Pedro Castillo analizará “en su momento” pedir el indulto a Keiko Fujimori, afirma Juntos por el Perú

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Karla Tarazona no teme que hija de Christian Domínguez salga a hablar, pero advierte: “Cuando uno es mayor de edad, te haces responsable”

Karla Tarazona confía en Christian Domínguez, niega amarre, y Magaly Medina ironiza: “Vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado”

Critican a Karla Tarazona luego de insinuar que demandará a la hija mayor de Christian Domínguez: “Eres maquiavélica”

Don Valentín expone agresión de Pamela López a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Le metió su guantazo, a lo Rocky Balboa”

DEPORTES

Melgar le enseña la puerta de salida a Javier Salas, tras no cumplir con las expectativas en la Liga 1 2026

Melgar le enseña la puerta de salida a Javier Salas, tras no cumplir con las expectativas en la Liga 1 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, 1 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Pablo Lavandeira es nuevo refuerzo de Atlético Grau para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Mano Menezes visitó Campo Mar U y se reunió con Héctor Cúper: esto fue lo que coordinó con el comando técnico ‘merengue’

Universitario vs Alianza Lima: quien será la jueza principal de la revancha por las semifinales de la Liga Femenina 2026