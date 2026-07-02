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Aldo Bravo renuncia a su postulación como regidor por Lima tras improcedencia de candidatura de Rafael López Aliaga

El diputado de Renovación Popular cuestionó el accionar del Jurado Nacional de Elecciones y denunció trato desigual en el proceso

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Aldo Bravo
Aldo Bravo, diputado y excandidato a la Municipalidad Provincial de Lima por Renovación Popular, presentó su renuncia a la candidatura de regidor ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

El ingeniero Aldo Bravo, diputado y excandidato a la Municipalidad Provincial de Lima por Renovación Popular, formalizó este miércoles ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su renuncia a la candidatura de regidor, tras la improcedencia de la candidatura del líder de su partido, Rafael López Aliaga.

Bravo denunció públicamente lo que describió como una “animadversión de la justicia electoral contra” el exalcalde, al señalar que, mientras el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la postulación de López Aliaga, la suya sí fue admitida, a pesar de haber resultado electo como diputado.

“Llama poderosamente la atención (...) Este trato desigual no es más que una arbitrariedad por la cual expreso mi profundo rechazo”, manifestó en un mensaje en X, antes Twitter, donde compartió su carta de dimisión.

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“La justicia electoral está llamada a garantizar –y no a vulnerar ni restringir– el derecho de participación política que tenemos los peruanos sin distinción", añadió.

Rafael López Aliaga
La decisión de Bravo se produce tras la improcedencia de la candidatura de Rafael López Aliaga, líder de su partido

En esta misma jornada,  López Aliaga informó de forma oficial su decisión “definitiva” de no asumir el cargo de senador y solicitó que esa decisión sea comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En una carta dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el líder político pidió que se notifique al organismo para anular su credencial entregada la semana pasada y posibilitar la convocatoria de su accesitario, Absalón Vásquez.

Seguidamente, recordó haber “comunicado de manera expresa, irrevocable y definitiva” su negativa “de no jurar ni asumir el cargo de Senador de la República” tanto al JNE como a la mesa directiva del Parlamento, a través de cartas enviadas el pasado 19 y el 22 de junio.

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López Aliaga afirmó además que no existe “justificación jurídica ni material” para esperar la sesión de instalación y verificar si jurará, debido a que su voluntad ya fue expresada y anticipada.

Bravo denunció públicamente lo que considera una “animadversión de la justicia electoral” contra López Aliaga
Bravo denunció públicamente lo que considera una “animadversión de la justicia electoral” contra López Aliaga

“Esperar únicamente el acto formal de instalación implicaría mantener innecesariamente vacante un escaño cuya representación corresponde a la organización política y, en definitiva, a los ciudadanos que respaldaron nuestra candidatura en las urnas”, sostuvo.

Destacó que la irrenunciabilidad del cargo de senador, “establecida en el artículo 18 del Reglamento del Congreso”, solo afecta a quienes ya juraron y se incorporaron formalmente a la institución bicameral. “No contempla el supuesto excepcional de quien, habiendo resultado electo, comunica anticipadamente y de forma definitiva que no llegará a incorporarse al cargo”, señaló.

Subrayó, asimismo, que existen precedentes en los que el JNE anuló la credencial a regidores que notificaron su negativa antes de asumir funciones.

La resolución del JEE de Lima Centro precisó que “la documentación presentada únicamente acredita la formulación de comunicaciones ante entidades públicas, mas no la existencia de un acto jurídico de la autoridad competente que modifique el estado jurídico vigente del candidato”.

El especialista en derecho electoral José Tello explicó que el líder de Renovación Popular es parlamentario proclamado, lo que le impide legalmente renunciar y postularse a un nuevo cargo municipal. La formación tiene tres días para apelar, precisamente, ante el JNE.

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