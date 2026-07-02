Melgar le enseña la puerta de salida a Javier Salas, tras no cumplir con las expectativas en la Liga 1 2026

Javier Salas llegó a inicios de año a FBC Melgar por solicitud de Juan Reynoso. - Crédito: DEPORTEAQP

FBC Melgar ha anunciado el adiós de Javier Salas, movimiento que ha tomado por sorpresa a más de un simpatizante arequipeño. La institución ha alcanzado un acuerdo mutuo para que el mediocentro mexicano rescindiera su contrato, poniendo fin a una etapa fugaz en el estadio Monumental de la UNSA.

Al nacido en Culiacán, México, lo trajo el entrenador Juan Reynoso, quien lo conoció de su experiencia inmaculada en el Cruz Azul. El ‘Ajedrecista’ requería de un mediocentro de primera línea, con vocación defensiva y experiencia, para conformar su columna vertebral en la configuración ‘rojinegra’.

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Javier Salas se desvincula de la entidad arequipeña, a la que solo aportó un gol en un semestre. - Crédito: FBC Melgar

No bien llegó, Salas se transformó en un futbolista habitual en los esquemas tácticos de Reynoso. Sin embargo, su aventura se trastocó por completo tras la salida del profesional peruano y si bien siguió siendo considerado por el DT Rondelli, no pudo convencerlo del todo para ser un puntual gravitante en su proyecto.

Con su salida confirmada, Melgar pierde a un centrocampista ordenado y disciplinado, aunque sin una capacidad de superarse asimismo. Presumiblemente sea sustituido por un extranjero de corte similar o mixto; la palabra final la tendrá el comando técnico antes del reinicio de la Liga 1 con el Torneo Clausura 2026.

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Agradecimiento

Con su historia en Arequipa finalizada, Javier Salas no dudó en transmitir sus sensaciones más genuinas en una carta de despedida, publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la que enalteció cada una de las virtudes de la nación que lo acogió por cerca de seis meses, en lo que supuso su primera aventura en el extranjero.

“Melgar: Me voy agradecido por abrirme las puertas de un país maravilloso como el Perú, me llevo a su gente, costumbres y paisajes en mi corazón, mi familia y yo siempre estaremos agradecidos por todo lo que vivimos en este tiempo”, redactó Javier.

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Javier Salas fue empleado con regularidad, aunque no trascendió. - Crédito: FBC Melgar

Antes de cerrar su emotiva esquela, la cual fue acompañada con una foto suya vestido con la indumentaria del club mientras sostiene a su menor hijo en la UNSA, aseguró que “a la distancia los seguiré y apoyaré en todo momento. Un hincha más del León del sur por siempre”.

El mexicano totalizó 18 partidos con FBC Melgar, desgranados así: 16 en el Apertura 2026, 1 en la Copa Sudamericana y 1 en la Copa de la Liga. Dentro del apartado estadístico, consignar, solo sumó una diana y fue en el empate contra Comerciantes Unidos, en condición de visitante.

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Reinvención

Al término de la campaña del Apertura 2026, el técnico Miguel Rondelli realizó un balance junto al área deportiva de Melgar. El análisis se centró en identificar los puntos fuertes y las áreas que requieren ajustes para la siguiente etapa.

Uno de los primeros lineamientos fue acudir al mercado de pases únicamente para reforzar posiciones puntuales. El club ‘rojinegro’ priorizó mantener la base del equipo, apostando por incorporar futbolistas elegidos por el entrenador, según sus preferencias tácticas.

Kevin Minda aportará fuerza y potencia en el mediocampo 'rojinegro'. - Crédito: FBC Melgar

En cuanto a incorporaciones, el ecuatoriano Kevin Minda fue la primera contratación confirmada. Además, se produjo el retorno de Leonel González, sumando experiencia y conocimiento previo de la institución a la plantilla.

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En el rubro de las salidas, se confirmó la desvinculación de los delanteros Jeriel de Santis y Pablo Erustes. Ambos jugadores no lograron adaptarse al club ni al estilo de juego, motivo por el cual se resolvió su separación del equipo.